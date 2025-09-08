Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 8., hétfő Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Kevin Jonas

Őrült karácsonyi kalanddal tér vissza a Jonas Brothers – A film, ami már novemberben meghozza az ünnepi hangulatot

GC Images - XNY/Star Max
Kevin Jonas Nick Jonas film Joe Jonas Jonas Brothers karácsonyi film
Gyüre Bernadett
2025.09.08.
Kevin, Joe és Nick már hosszú évek óta Hollywood üdvöskéi, akiket dalaik határoznak meg, de vajon hányan emlékeznek még arra, amikor a színészkedés volt a fő profiljuk? A Jonas Brothers újra visszatér a képernyőkre egy karácsonyi vígjáték keretein belül, ahol önmagukat alakítják majd.

A Jonas Brothers karácsonyi vígjátéka, a „Very Jonas Christmas Movie” november 14-én debütál Disney+-on és már most garantáltan a legnagyobb ünnepi őrületet hozzák el nekünk! A három testvér saját magát alakítja majd, miközben Londonból New Yorkba igyekeznek, hogy együtt töltsék a karácsonyt a családjukkal, azonban az odavezető út nem lesz sétagalopp, hiszen a hóesés és a karácsonyi fények mellett egy sor komikus kaland is várja majd őket.

A Jonas Brothers egy karácsonyi vígjátékkal tér vissza novemberben
A Jonas Brothers egy karácsonyi vígjátékkal tér vissza novemberben
Forrás: NBCUniversal

Mi történik a legújabb Jonas Brothers-filmben?

A történet középpontjában Kevin, Joe és Nick állnak, ahogy mindent megtesznek, hogy időben hazaérjenek a karácsonyi ünnepekre. Az úton azonban rengeteg nem várt akadállyal kell szembenézniük a zenészeknek, beleértve egy defektes autót, egy nagy hóvihart és még egy csapat éhes farkast is. A filmben a tőlük megszokott módon a saját bőrükbe bújnak majd, és a történet előreláthatólag számos vicces és megható pillanatot tartogat.

Igazi sztárparádé

A Jonas Brothers ezzel a filmmel nem kizárólag a saját rajongóiknak szerettek volna kedvezni, hiszen rengeteg híresség felkérést kapott, hogy szerepeljen a vígjátékban: Billie Lourd, KJ Apa, Laverne Cox, Chloe Bennet, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin és Jesse Tyler Ferguson, aki magát a Mikulást alakítja majd. Apróbb szerepekben pedig feltűnik Kenny G és Justin Tranter is, aki pedig saját magát játssza és még egy eredeti dalt is írt a produkcióhoz.

A zene sem maradhat el

A karácsonyi film különlegessége, hogy debütálásával együtt egy új ünnepi albumot is piacra dob a három fivér, amely a karácsonyi dalok mellett más zenéket is tartalmazni fog. A producere a már említett Justin Tranter volt, aki Grammy-jelölt zeneszerző. A film és a zenék együttese garantáltan mindenkit bele fog húzni ennek a szezonnak a hangulatába.

Zenei album fogja kísérni a vígjátékot
Forrás: Disney

Ne felejtsd el megnézni november 14-én a Very Jonas Christmas Movie-t a Disney+-on!

Hangulódásként pedig itt van a Jonas Brothers legújabb vígjátékának az előzetese:

Rocktábor rajongók figyelem: újra együtt Demi Lovato és Joe Jonas - Videó!

Az ikonikus duó nem csak a vásznon, a való életben is egy párt alkotott. Most 15 évvel a szakításuk után újra egymás mellé sodorta az élet Demi Lovatot és Joe Jonast.

Megvannak az MTV VMA győztesei: íme a lista

Lista.

Sophie Turner végleges döntést hozott — A színésznőnek egy életre elege lett a „médiapokolból”

A Trónok harca sztárja két gyerekes anyuka, aki 2023-ban vált el Joe Jonastól, már nem él az Egyesült Államokban. Sophie Turner hazaköltözött szülőhazájába. Az Egyesült Királyságba, és végleges döntést hozott az életéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu