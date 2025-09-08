Őrült karácsonyi kalanddal tér vissza a Jonas Brothers – A film, ami már novemberben meghozza az ünnepi hangulatot

A Jonas Brothers karácsonyi vígjátéka, a „Very Jonas Christmas Movie” november 14-én debütál Disney+-on és már most garantáltan a legnagyobb ünnepi őrületet hozzák el nekünk! A három testvér saját magát alakítja majd, miközben Londonból New Yorkba igyekeznek, hogy együtt töltsék a karácsonyt a családjukkal, azonban az odavezető út nem lesz sétagalopp, hiszen a hóesés és a karácsonyi fények mellett egy sor komikus kaland is várja majd őket.

A Jonas Brothers egy karácsonyi vígjátékkal tér vissza novemberben

Forrás: NBCUniversal

Mi történik a legújabb Jonas Brothers-filmben?

A történet középpontjában Kevin, Joe és Nick állnak, ahogy mindent megtesznek, hogy időben hazaérjenek a karácsonyi ünnepekre. Az úton azonban rengeteg nem várt akadállyal kell szembenézniük a zenészeknek, beleértve egy defektes autót, egy nagy hóvihart és még egy csapat éhes farkast is. A filmben a tőlük megszokott módon a saját bőrükbe bújnak majd, és a történet előreláthatólag számos vicces és megható pillanatot tartogat.

Igazi sztárparádé

A Jonas Brothers ezzel a filmmel nem kizárólag a saját rajongóiknak szerettek volna kedvezni, hiszen rengeteg híresség felkérést kapott, hogy szerepeljen a vígjátékban: Billie Lourd, KJ Apa, Laverne Cox, Chloe Bennet, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin és Jesse Tyler Ferguson, aki magát a Mikulást alakítja majd. Apróbb szerepekben pedig feltűnik Kenny G és Justin Tranter is, aki pedig saját magát játssza és még egy eredeti dalt is írt a produkcióhoz.

A zene sem maradhat el

A karácsonyi film különlegessége, hogy debütálásával együtt egy új ünnepi albumot is piacra dob a három fivér, amely a karácsonyi dalok mellett más zenéket is tartalmazni fog. A producere a már említett Justin Tranter volt, aki Grammy-jelölt zeneszerző. A film és a zenék együttese garantáltan mindenkit bele fog húzni ennek a szezonnak a hangulatába.

Zenei album fogja kísérni a vígjátékot

Forrás: Disney

Ne felejtsd el megnézni november 14-én a Very Jonas Christmas Movie-t a Disney+-on!

Hangulódásként pedig itt van a Jonas Brothers legújabb vígjátékának az előzetese: