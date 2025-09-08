Julia Roberts Jézussal vacsorázna — A színésznő azt is elárulta, mit kérdezne tőle

Julia Roberts tudja, hogy milyen lenne az ő álomcsapata. A színésznő, aki egy új magazint segít elindítani azzal, hogy első számának címlapján szerepel, interjút is adott a lapnak, amelyben elárulta, ha lehetősége lenne rá, ki lenne az a 7 ember, akit ideális esetben meghívna egy kellemes esti programra.

Julia Roberts vacsoraasztalánál Jézus is ott ülne

Forrás: Corbis Entertainment

Julia Roberts asztalánál Jézus is helyet kapna

A címlapfotózás kulisszái mögött készült videóban Edward Enninful, az EE72 társalapítója és kreatív igazgatója, az új 72Magazine kiadója megkérdezi Julia Robertset, hogy hány embert hívna meg egy ideális estére.

„Kezdjük a férjemmel” – kezdi Roberts, utalva Danny Moderre, akivel 2002-ben kötött házasságot, és akitől három gyermeke született. „Valamiért, nem tudom miért, Jézusra gondolok” – folytatja, majd hozzáteszi, hogy Joni Mitchell, Virginia Woolf, Van Morrison és a középiskolai legjobb barátnője, Paige lennének a többiek, és Edward Enninful is ott ülne a közös asztalnál.

A kérdésre, hogy mit kérdezne a vendégeitől, így Jézustól is, a színésznő így felelt: „Az egyik kérdés az lenne: Melyik volt az életed legkielégítőbb része? és Van itt valaki, aki szereti a babot pirítóson?”