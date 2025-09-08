Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kevin Costner új szerelme, pont olyan, mint a régi — A színész az exfelesége hasonmásával randizik — VIDEÓ

sztár Christine Baumgartner Kelley Noonan Gores Kevin Costner
Life.hu
2025.09.08.
18 év házasság és 3 közös gyerek után vált el 2023-ban Kevin Costner és volt felesége, Christine Baumgartner. A színészt botrányos válása után sok hírességgel összehozták már, ám most úgy tűnik, tényleg szerelmes. Az exneje hasonmásába.

A 70 évesen is szívdöglesztő színész és felesége 2023 májusában vált el, és bár a vagyonmegosztás és a tartásdíj összegében csak később tudtak megegyezni Christine Baumgartnerrel, a válás után nem sokkal már felreppentek találgatások arról, hogy a jóképű és szingli sztár Jewel, Sharon Stone, Jennifer Lopez és January Jones szívére pályázik. Egyik pletyka sem gazolódott, ám úgy tűnik, Kevin Costner most tényleg randizik. 

Kevin Costner and Christine Baumgartner attend the Premiere of 20th Century Fox's "The Art Of Racing In The Rain" at El Capitan Theatre on August 1, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by FPA / Full Picture Agency via AFP)
Kevin Costner és Christine Baumgartner 2023 májusában vált el
Forrás: Full Picture Agency

Kevin Costner új szerelme kiköpött mása a réginek

Ahogy azt korábban már a Life is írta, az Oscar-díjas színész Kelley Noonan Gores író, rendező, producerrel, a milliárdos Alec Gores exfeleségével randizgat. Kevin Costner és állítólagos új partnere között a kapcsolat lassan alakulgat, ám a színész úgy tűnik, elérkezettnek tartotta az időt, hogy bemutassa új választottját. 

A rajongók azonnal meg is állapították, hogy Kelley Noonan Gores a megtévesztésig hasonlít Kevin Costner volt feleségére, Christine Baumgartnerre. Hogy ez azt jelenti-e, hogy a sztár még mindig exe után epekedik, vagy egyszerűen csak ilyen az ízlése, ki tudja. Egy tény, tartja magát jól bevált saját receptjéhez: a nő legyen magas, szőke és ha egy mód van rá, legalább két évtizeddel fiatalabb nála. 

@life.hu_official

Kevin Costner exfelesége hasonmásával jött össze Teljesen lesokkolódtak a rajongók Kevin Costner új szerelme láttán. #life #KevinCostner #válás #házasság #exfeleség

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

