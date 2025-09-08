Kevin Costner új szerelme, pont olyan, mint a régi — A színész az exfelesége hasonmásával randizik — VIDEÓ

A 70 évesen is szívdöglesztő színész és felesége 2023 májusában vált el, és bár a vagyonmegosztás és a tartásdíj összegében csak később tudtak megegyezni Christine Baumgartnerrel, a válás után nem sokkal már felreppentek találgatások arról, hogy a jóképű és szingli sztár Jewel, Sharon Stone, Jennifer Lopez és January Jones szívére pályázik. Egyik pletyka sem gazolódott, ám úgy tűnik, Kevin Costner most tényleg randizik.

Kevin Costner és Christine Baumgartner 2023 májusában vált el

Kevin Costner új szerelme kiköpött mása a réginek

Ahogy azt korábban már a Life is írta, az Oscar-díjas színész Kelley Noonan Gores író, rendező, producerrel, a milliárdos Alec Gores exfeleségével randizgat. Kevin Costner és állítólagos új partnere között a kapcsolat lassan alakulgat, ám a színész úgy tűnik, elérkezettnek tartotta az időt, hogy bemutassa új választottját.

A rajongók azonnal meg is állapították, hogy Kelley Noonan Gores a megtévesztésig hasonlít Kevin Costner volt feleségére, Christine Baumgartnerre. Hogy ez azt jelenti-e, hogy a sztár még mindig exe után epekedik, vagy egyszerűen csak ilyen az ízlése, ki tudja. Egy tény, tartja magát jól bevált saját receptjéhez: a nő legyen magas, szőke és ha egy mód van rá, legalább két évtizeddel fiatalabb nála.