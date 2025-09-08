Windsorba látogatott Harry herceg — II. Erzsébet halálának évfordulóján újraegyesülhet a királyi család

Harry herceg hazatért. Hétfőn, elhunyt nagymamája, II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulóján érkezett az Egyesült Királyságba, és magánlátogatást tett a windsori Szent György-kápolnában, a királynő végső nyughelyén. A HELLO! értesülései szerint Harry koszorút és virágokat helyezett el nagymamája sírjánál.

Vajon sikerül kibékülnie Harry hercegnek s Károly királynak?

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg egy lépéssel közelebb kerülhet a béküléshez apjával, Károly királlyal

Míg a sussexi herceg Windsorban járt, testvére, Vilmos és sógornője, Katalin egy másik rendezvényen tisztelegtek az elhunyt uralkodó előtt. A walesi herceget és hercegnét Berkshire-ben fényképezték le a Nemzeti Női Intézet (WI) rendezvényén.

Harry herceg nemcsak a néhai uralkodó halálának harmadik évfordulójára érkezett az Egyesült Királyságba, később részt vesz a londoni WellChild Awards díjátadó ünnepségen, mint a jótékonysági szervezet védnöke — a tisztséget több mint 15 éve tölti be. Az eseményen Harry beszédet tart majd, találkozik és beszélget súlyos betegséggel küzdő gyermekekkel és családjaikkal, valamint átad egy díjat is. A jótékonysági szervezet magát a brit gyermekek nemzeti jótékonysági szervezeteként hirdeti, amely „lehetőséget biztosít a komplex orvosi ellátást igénylő gyermekek és fiatalok számára, hogy amennyiben lehetséges, kórház helyett otthonukban gyógyulhassanak”.

Spekulációk folynak arról, hogy a herceg találkozik-e apjával, a királlyal, aki a hétvégét Skóciában töltötte. A herceget utoljára májusban látták az Egyesült Királyságban, amikor elvesztette a Belügyminisztériummal folytatott hosszas jogi csatározását a biztonsági intézkedéseinek megváltoztatása miatt.