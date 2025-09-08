Windsorba látogatott Harry herceg — II. Erzsébet halálának évfordulóján újraegyesülhet a királyi család

Harry herceg hazatért. Hétfőn, elhunyt nagymamája, II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulóján érkezett az Egyesült Királyságba, és magánlátogatást tett a windsori Szent György-kápolnában, a királynő végső nyughelyén. A HELLO! értesülései szerint Harry koszorút és virágokat helyezett el nagymamája sírjánál.
Míg a sussexi herceg Windsorban járt, testvére, Vilmos és sógornője, Katalin egy másik rendezvényen tisztelegtek az elhunyt uralkodó előtt. A walesi herceget és hercegnét Berkshire-ben fényképezték le a Nemzeti Női Intézet (WI) rendezvényén.
Harry herceg nemcsak a néhai uralkodó halálának harmadik évfordulójára érkezett az Egyesült Királyságba, később részt vesz a londoni WellChild Awards díjátadó ünnepségen, mint a jótékonysági szervezet védnöke — a tisztséget több mint 15 éve tölti be. Az eseményen Harry beszédet tart majd, találkozik és beszélget súlyos betegséggel küzdő gyermekekkel és családjaikkal, valamint átad egy díjat is. A jótékonysági szervezet magát a brit gyermekek nemzeti jótékonysági szervezeteként hirdeti, amely „lehetőséget biztosít a komplex orvosi ellátást igénylő gyermekek és fiatalok számára, hogy amennyiben lehetséges, kórház helyett otthonukban gyógyulhassanak”.
Spekulációk folynak arról, hogy a herceg találkozik-e apjával, a királlyal, aki a hétvégét Skóciában töltötte. A herceget utoljára májusban látták az Egyesült Királyságban, amikor elvesztette a Belügyminisztériummal folytatott hosszas jogi csatározását a biztonsági intézkedéseinek megváltoztatása miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.