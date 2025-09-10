Harry herceg érzelmes vallomása: "Minden megváltozott..."

Ahogy megírtuk, Harry herceg Windsorba látogatott: egyrészt, hogy lerója tiszteletét elhunyt nagyanyja, II. Erzsébet királynő végső nyughelyénél, másrészt szeretett volna édesapjával, Károly királlyal is találkozni és kibékülni vele, de az uralkodó egykori komornyikja szerint, erre nagyon kevés esély van. Harry szeptember 8-án a WellChild jótékonysági díjátadón vett részt, ahol arról beszélt, milyen érzés számára az apaság.

Harry herceg a WellChild jótékonysági díjátadón vett részt

Harry herceg meghatódott

Amíg Harry herceg az Egyesült Királyságba utazott, felesége, Meghan Markle és két gyerekük Montecitóban maradtak. Harry herceg a súlyosan beteg gyermekeket támogató WellChild jótékonysági díjátadón a hatéves Archie-ról és a négyéves Lilibetről is beszélt, valamint arra is kitért, hogy milyen apának lenni és hogyan változtatta meg a szülővé válás az életét. „Minden megváltozik, ha valaki szülővé válik” – mondta és hozzátette, ő például sokkal érzelmesebb, amióta megszülettek a gyerekei. A díjátadón hallott történetek mindig mély hatással voltak rá, de Archie és Lilibet születése óta ezek még erőteljesebben megérintik. „Már akkor is rengeteg érzelmet kiváltanak ezeknek a családoknak a történetei, amikor az ember még nem szülő, de amikor már saját gyerekeid vannak, akkor még meghatóbb mindez” – nyilatkozta a HELLO! magazinnak. A herceg felidézte, hogy egy korábbi alkalommal a színpadon annyira elragadták az érzelmei, hogy „elakadt a lélegzete”. Hozzátette, mennyire hálás azért, hogy egészségesek a gyerekei.