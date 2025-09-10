II. Erzsébet sírjánál sem volt hajlandó talákozni Harryvel Vilmos: nincs ami véget vetne a testvérháborúnak

Ahogy megírtuk, Harry herceg az Egyesült Királyságban tartózkodik. A látogatása oka, hogy tiszteletét tegye a 3 éve elhunyt nagyanyja, Erzsébet királynő sírjánál és részt vegyen a WellChild díjátadón és találkozzon édesapjával.

Harry és Vilmos kerülik egymást

Forrás: Getty Images Europe

Harry és Vilmos külön programokon vesznek részt

Harry és Vilmos kedden alig hét mérföldnyire voltak egymástól, külön-külön tisztelegtek a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő előtt és úgy tudni, nincs tervben az, hogy találkozzanak.