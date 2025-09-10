Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

II. Erzsébet sírjánál sem volt hajlandó talákozni Harryvel Vilmos: nincs ami véget vetne a testvérháborúnak

brit királyi család Vilmos herceg Harry herceg
Most, hogy a sussexi herceg az Egyesült Királyságba utazott, még nagyobb figyelem irányul rá, mint eddig. Sokan titkon abban reménykednek, hogy Vilmos és Harry kibékülnek, de ahogy telnek a napok, úgy tűnik, erre nincs esély.

Ahogy megírtuk, Harry herceg az Egyesült Királyságban tartózkodik. A látogatása oka, hogy tiszteletét tegye a 3 éve elhunyt nagyanyja, Erzsébet királynő sírjánál és részt vegyen a WellChild díjátadón és találkozzon édesapjával.

Harry és Vilmos kerülik egymást
Harry és Vilmos kerülik egymást
Forrás: Getty Images Europe

Harry és Vilmos külön programokon vesznek részt

Harry és Vilmos kedden alig hét mérföldnyire voltak egymástól, külön-külön tisztelegtek a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő előtt és úgy tudni, nincs tervben az, hogy találkozzanak. 

Titkos küzdelemre derült fény: rákos beteg volt utolsó éveiben Erzsébet királynő– Megkérte orvosát, hogy meddig tartsa életben

Új részletek kerültek napvilágra a brit uralkodó élete végéről. II. Erzsébet királynő a 2021-ben diagnosztizált csontvelőrák ellenére mindent megtett, hogy megérje platinajubileumát.

Harry Windsorban virágokat helyezett el nagymamája sírjánál, majd részt vett a WellChild díjátadón, míg Vilmos és Katalin a Női Intézet rendezvényén jelentek meg. Mindent megtesznek, hogy elkerüljék egymást és a programjaik ismeretében a következő napok is hasonlóan alakulnak majd - írja a Mirror nyomán a Ripost

Kitálal a király komornyikja: Harry herceg számára nincs visszaút, a káoszt pedig Meghan Markle okozta

Grant Harrold éveken át szolgálta a brit királyi családot: fényesítette az ezüstöt, teát szolgált fel a királynőnek, és jelen volt a legintimebb pillanatoknál. Most azonban, hamarosan megjelenő könyvében – The Royal Butler – bepillantást enged a palota falai mögé, és meglepő részleteket árul el a Windsor család életéről.

A nap, amikor a világ szíve megszakadt: 3 éve halt meg II. Erzsébet királynő

3 éve halt meg II. Erzsébet az Egyesült Királyság királynője, aki 70 évig uralkodott.

Károly király szándékosan kerülte el Harry herceget az elmúlt években - állítja a szakértő

Egyre biztosabb, hogy a jövő héten találkozni fog egymással apa és fia. Egy szakértő szerint eddig azért nem jött össze a személyes találkozó, mert Károly király fél az esetleges következményektől.

 

