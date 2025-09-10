II. Erzsébet sírjánál sem volt hajlandó talákozni Harryvel Vilmos: nincs ami véget vetne a testvérháborúnak

Ahogy megírtuk, Harry herceg az Egyesült Királyságban tartózkodik. A látogatása oka, hogy tiszteletét tegye a 3 éve elhunyt nagyanyja, Erzsébet királynő sírjánál és részt vegyen a WellChild díjátadón és találkozzon édesapjával.
Harry és Vilmos kedden alig hét mérföldnyire voltak egymástól, külön-külön tisztelegtek a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő előtt és úgy tudni, nincs tervben az, hogy találkozzanak.
Harry Windsorban virágokat helyezett el nagymamája sírjánál, majd részt vett a WellChild díjátadón, míg Vilmos és Katalin a Női Intézet rendezvényén jelentek meg. Mindent megtesznek, hogy elkerüljék egymást és a programjaik ismeretében a következő napok is hasonlóan alakulnak majd - írja a Mirror nyomán a Ripost.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.