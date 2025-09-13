Khloé Kardashian kitálalt: még most sem hiszi el azt, amit a tükörben lát

A The Kardashians 41 éves sztárja nemrég dobta piacra fehérjealapú termékeit. Ennek kapcsán árulta el, hogy a fejlesztés során az íz volt számára a legfontosabb. „Olyan termékeket akartam készíteni, amelyek nemcsak egészségesek, hanem finomak is, mert a szívem mélyén még mindig egy pufók kislánynak érzem magam. Régóta edzem, de az étkezési szokásaim közel sem tökéletesek. Imádok enni, és gyakran egészségtelen ételeket kívánok. Nem vagyok a legjobb példája a tudatos táplálkozásnak" – mondta Khloé Kardashian.

Khloé Kardashian még mindig egy pufók kislányak érzi magát

Forrás: Getty Images

Khloé Kardashian testképzavarral küzd

Közeli barátai szerint Khloé Kardashian igazat beszél: a sztár valóban bizonytalan önmagában. „Khloé kívülről magabiztosnak látszik, de ha tükörbe néz, még mindig egy túlsúlyos tinédzsert lát. Ezért is hívja magát viccesen, de komolyan is, ‘pufók lánynak’” – árulta el egy forrás.

Khloé Kardashiannak nemcsak a a testsúlya okozott nagy gondot. Édesapja, Robert Kardashian 2003-ban, 59 évesen hunyt el nyelőcsőrákban, és nem sokra rá a 19 éves Khloénál melanómát diagnosztizáltak. „Nem mondtam el a családomnak, mert tudtam, hogy csak el kell távolíttatni, és rendben leszek. Nem akartam még több fájdalmat okozni nekik” – emlékezett vissza.

A bőrrák évekkel később visszatért: 2022-ben egy gyanús csomót fedezett fel az arcán, amelyről a vizsgálatok igazolták, hogy melanoma. „A legijesztőbb az volt, hogy nem tudod, mekkora darabot kell eltávolítani, amíg el nem kezdik a műtétet. Szerencsére az orvos elsőre mindent ki tudott venni” – mondta, hozzátéve, hogy azóta teljesen felépült.