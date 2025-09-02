Amanda Seyfried lekönyörögte a ruhát Julia Robertsről: ugyanabban a szettben vonultak a velencei filmfesztiválon

Amanda Seyfried könyörgött a stylistjának, hogy ugyanaz a ruha lehessen rajta is, amiben Julia Roberts is pompázott a velencei filmfesztiválon.

Kölcsönkért ruha: ebben vonult be Amanda Seyfried és Julia Roberts is a 82. Velencei Filmfesztiválon.

Forrás: Northfoto

Amanda Seyfried és Julia Roberts ugyanabban a szettben

Amanda, a 39 éves színésznő elképesztően nézett ki, a „kölcsönruhában” amikor megérkezett hétfőn a The Testament Of Ann Lee premierjére, egy Versace outfittben: túlméretezett kék blézerben, csíkos inggel és kék, egyenesszárú farmernadrágban.

A ruhája pontosan megegyezett azzal, amit az 57 éves, Micsoda nő!-ből ismert színésznő, Julia néhány nappal korábban (múlt hét pénteken) viselt.

Amanda állítása szerint, akkor vette észre Juliát ebben a ruhában az Instagramon, miután közös stylistjuk, Elizabeth Stewart, posztolt egy képet Julia összeállításról. A kommentek között Amanda könyörgő hangvétellel ezt írta:

Kérlek, engedd, hogy én is hordhassam ugyanazt a ruhát.

Rá pár napra teljesülhetett is Amanda kívánsága.

Később Amanda az Instagramon is megerősítette, hogy Julia inspirálta őt a ruhaválasztásnál, majd személyesen is megköszönte neki, hogy megosztotta vele az öltözékét.

Egyedül a cipőjük különbözött

Amanda egy pár fekete pántos magas sarkút viselt, ami optikailag is hosszabbította a lábait, míg Julia választása egy sötétbarna, hegyes orrú magassarkúra esett.