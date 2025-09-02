Amanda Seyfried lekönyörögte a ruhát Julia Robertsről: ugyanabban a szettben vonultak a velencei filmfesztiválon

Amanda Seyfried könyörgött a stylistjának, hogy ugyanaz a ruha lehessen rajta is, amiben Julia Roberts is pompázott a velencei filmfesztiválon.
Amanda, a 39 éves színésznő elképesztően nézett ki, a „kölcsönruhában” amikor megérkezett hétfőn a The Testament Of Ann Lee premierjére, egy Versace outfittben: túlméretezett kék blézerben, csíkos inggel és kék, egyenesszárú farmernadrágban.
A ruhája pontosan megegyezett azzal, amit az 57 éves, Micsoda nő!-ből ismert színésznő, Julia néhány nappal korábban (múlt hét pénteken) viselt.
Amanda állítása szerint, akkor vette észre Juliát ebben a ruhában az Instagramon, miután közös stylistjuk, Elizabeth Stewart, posztolt egy képet Julia összeállításról. A kommentek között Amanda könyörgő hangvétellel ezt írta:
Kérlek, engedd, hogy én is hordhassam ugyanazt a ruhát.
Rá pár napra teljesülhetett is Amanda kívánsága.
Később Amanda az Instagramon is megerősítette, hogy Julia inspirálta őt a ruhaválasztásnál, majd személyesen is megköszönte neki, hogy megosztotta vele az öltözékét.
Amanda egy pár fekete pántos magas sarkút viselt, ami optikailag is hosszabbította a lábait, míg Julia választása egy sötétbarna, hegyes orrú magassarkúra esett.
A csodás szett a blézerrel kifejezetten jól állt mindkettejüknek és Amanda ezzel a tettel felhívta a figyelmet a fenntarthatóságra is: hiszen miért is ne lehetne egy szuper összeállításban többször is felvonulni a közönség előtt?
