Amanda Seyfried lekönyörögte a ruhát Julia Robertsről: ugyanabban a szettben vonultak a velencei filmfesztiválon

outfit Julia Roberts Amanda Seyfried Velencei Filmfesztivál
Kővári F. Luca
2025.09.02.
Amanda Seyfried nem vitt magával megfelelő öltözéket? A színésznő kölcsönkérte Julia Roberts ruháját a velencei filmfesztiválon.

Amanda Seyfried könyörgött a stylistjának, hogy ugyanaz a ruha lehessen rajta is, amiben Julia Roberts is pompázott a velencei filmfesztiválon.

Amanda Seyfried és Julia Roberts is ebben a szettben vonult
Kölcsönkért ruha: ebben vonult be Amanda Seyfried és Julia Roberts is a 82. Velencei Filmfesztiválon.
Amanda Seyfried és Julia Roberts ugyanabban a szettben

Amanda, a 39 éves színésznő elképesztően nézett ki, a „kölcsönruhában” amikor megérkezett hétfőn a The Testament Of Ann Lee premierjére, egy Versace outfittben: túlméretezett kék blézerben, csíkos inggel és kék, egyenesszárú farmernadrágban. 

A ruhája pontosan megegyezett azzal, amit az 57 éves, Micsoda nő!-ből ismert színésznő, Julia néhány nappal korábban (múlt hét pénteken) viselt.

Amanda állítása szerint, akkor vette észre Juliát ebben a ruhában az Instagramon, miután közös stylistjuk, Elizabeth Stewart, posztolt egy képet Julia összeállításról. A kommentek között Amanda könyörgő hangvétellel ezt írta: 

Kérlek, engedd, hogy én is hordhassam ugyanazt a ruhát.

Rá pár napra teljesülhetett is Amanda kívánsága. 

Később Amanda az Instagramon is megerősítette, hogy Julia inspirálta őt a ruhaválasztásnál, majd személyesen is megköszönte neki, hogy megosztotta vele az öltözékét.

Egyedül a cipőjük különbözött

Amanda egy pár fekete pántos magas sarkút viselt, ami optikailag is hosszabbította a lábait, míg Julia választása egy sötétbarna, hegyes orrú magassarkúra esett.

@neodidama Amanda Seyfried wore Julia Roberts’ exact outfit days later.. same stylist, same look and exact same background lol - and we’re supposed to believe it? Not buying it #juliaroberts #amandaseyfried #venicefilmfestival ♬ A.Vivaldi Le quattro stagioni Concerto in E major La Primavera Alegro - AllMusicGallery

A csodás szett a blézerrel kifejezetten jól állt mindkettejüknek és Amanda ezzel a tettel felhívta a figyelmet a fenntarthatóságra is: hiszen miért is ne lehetne egy szuper összeállításban többször is felvonulni a közönség előtt?

A velencei filmfesztivál 3 legcsinosabb sztárja: Palvin Barbi is köztük van - Videó

A-listás sztárok tömege érkezett a lagúnák városába, hogy a filmjeik mellett a kifinomult stílusukkal is lenyűgözzék a publikumot. De vajon ki volt a legcsinosabb a 82. velencei filmfesztiválon?

Mi történt Dwayne Johnsonnal? A színész brutálisan lefogyott - Videó!

A Szikla is tiszteletét tette a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Dwayne Johnson rajongói döbbenten vették észre, hogy az izomkolosszus drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban.

Amikor a vörös szőnyeg is sírva fakad: a 2025-ös velencei filmfesztivál értelmezhetetlen szettjei

Ha a vörös szőnyeg tisztában lenne a munkajogokkal, most egész biztosan kiíratná magát táppénzre. A 2025-ös velencei filmfesztiválon néhány híresség olyan outfitekben jelent meg, amik felérnek egy gyomron rúgással.

 

