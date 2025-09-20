Justin Bieber egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán - VIDEÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Horváth Angéla
2025.09.20.
A kanadai énekes egyre furcsább tartalmakat oszt meg magáról: most egy szál boxerben mutatkozott a nyílt utcán.

Justin Bieber egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán. Úgy tűnik, a 31 éves kanadai énekes ismét megindult a lejtőn – és most nem csak képletesen!

Justin Bieber egyre furcsább tartalmakat oszt meg magáról
Justin Bieber egyre furcsább tartalmakat oszt meg magáról
Forrás: Getty Images

Justin Bieber alsógatyában a nyílt utcán

Justin Bieber az Instagramján osztotta meg, hogy egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán és láthatólag egyáltalán nem zavartatta magát hiányos öltözete miatt. Az utóbbi hónapokban egyre több aggasztó felvétel lát napvilágot a fiatal apukáról, és ez a legutóbbi húzása sem éppen arról árulkodik, hogy remek mentális állapotban van. Vannak, akik tiltott szerek használatára gyanakszanak és vannak, akik súlyos depresszióról suttognak, de egy biztos: Justin Bieberrel valami nagyon nincs rendben és látszólag ez a rajongóin kívül senki mást nem érdekel.

Justin Bieber egy szál boxerben segway-ezett a nyílt utcán A kanadai énekes egyre furcsább tartalmakat oszt meg magáról: most egy szál boxerben mutatkozott a nyílt utcán. #life #JustinBieber #seegway #boxer

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
