Justin Bieber egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán - VIDEÓ

Justin Bieber egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán. Úgy tűnik, a 31 éves kanadai énekes ismét megindult a lejtőn – és most nem csak képletesen!
Justin Bieber az Instagramján osztotta meg, hogy egy szál boxerben segwayezett a nyílt utcán és láthatólag egyáltalán nem zavartatta magát hiányos öltözete miatt. Az utóbbi hónapokban egyre több aggasztó felvétel lát napvilágot a fiatal apukáról, és ez a legutóbbi húzása sem éppen arról árulkodik, hogy remek mentális állapotban van. Vannak, akik tiltott szerek használatára gyanakszanak és vannak, akik súlyos depresszióról suttognak, de egy biztos: Justin Bieberrel valami nagyon nincs rendben és látszólag ez a rajongóin kívül senki mást nem érdekel.
