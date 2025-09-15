Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az egyik híresség emunak öltözött, a másik nagyi függönyébe burkolózótt: íme, a 2025-ös Emmy legszörnyűbb ruhái

WireImage - Maya Dehlin Spach
világsztárok Emmy-díjátadó outfit
Nagy Kata
2025.09.15.
A Los Angeles belvárosában található Peacock szállodában csak úgy nyüzsögtek a hírességek. Az Emmy 2025-ös díjátadója alkalmából rengeteg sztár felvonult – kár, hogy a vörös szőnyegnek az ízléstelen ruhák súlyát is el kellet bírnia az aranyszobrocskák mellett.

Az Emmy 2025-ös díjátadója bővelkedett a szebbnél szebb ruhakölteményekben, de mi most inkább azokra az outfitekre koncentrálunk, amik láttán már azt is megkérdőjelezzük, hogy vajon a hírességek pontosan tudták-e, hogy milyen eseményre hivatalosak. 

Az Emmy 2025-ös díjátadójának két sztrája meghívottjai
Az Emmy 2025-ös díjátadóján minden híresség kitett magáért – ki így, ki úgy.
Forrás: Getty Images North America

Az Emmy 2025-ös djátadójának legfurcsább ruhái

Minden év szeptemberében izgatottan várjuk az Emmy-díjátadót, hiszen ilyenkor egy kis visszaigazolást kapunk arról, hogy vajon valóban méltán rajongunk-e egy-egy sorozatért – és persze egy-egy színészért.

És persze ilyenkor a vörös szőnyeges megjelenéseket is árgus szemekkel figyeljük, és ahogy az lenni szokott, az idei Emmy-díjátadón is láthattunk ízléstelen öltözékeket.  

Bár tény, hogy lenyűgöző outfitekből sem volt hiány, azért néhány híresség most sem okozott csalódást – persze nem pozitív értelemben! 

1. Sarah Paulson

A velőtrázó sikolyok és horrorsztorik koronázatlan királynője minden bizonnyal úgy gondolta, hogy kevés szó esik manapság a díjkiosztókon az ornitológiáról és ezt azzal kívánta orvosolni, hogy egy vörhenyestorkú nyaktekercsnek öltözött. Igen, van ilyen madár, nyugodtan nézz utána, már amennyiben még maradt élő példány Paulson tollfosztó ámokfutása után. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Sarah Paulson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Sarah Paulson tollasbálba készült. 
Forrás: Getty Images North America

2. Pedro Pascal 

Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha is negatívat írunk az ultimate final boss daddyről, de most sajnos nem hagyott nekünk más választást. A 2000-es évekbeli „white party" szettet még meg tudnánk bocsátani, de ezt a balettcipőhöz hasonló kis lépőt soha! 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Pedro Pascal attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Pedro Pascal ízlésficamos gigolónak öltözött. 
Forrás: Getty Images North America

Ráadásul ez a lábbeli optikailag 37-es lábat varázsol Pedrónak, amiről minden jól iskolázott lánynak automatikusan valami kevésbé hízelgő dolog jut eszébe... 

Pedro Pascal at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Nincsenek szavak erre a cipőre...
Forrás: Variety

3. Megan Stalter 

A Too much című sorozat főszereplője lehet, hogy túl sokszor kapta már meg ezt a mondatot, és úgy döntött, kivételesen túl kevés lesz, de hogy ennyire?! Nem csinos, nem előnyös és pláne nem Emmyhez méltó.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Megan Stalter attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Megan úgy gondolta, ez megfelelő öltözék az Emmy-díjátadóra. 
Forrás: Getty Images North America

4. Chase Sui Wonders

A Tudom, mit tettél tavaly nyáron színésznőjének mellei legalább annyira csapdában érezhették magukat, mint Chase a filmekben, és hiába csinos és elegáns ez a ruha, csak arra tudunk gondolni, miért nem adtak erre a szegény lányra egy számmal nagyobbat belőle. 

Chase Sui Wonders at the 77th Primetime Emmy Awards held at the Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)
Az est legkényelmetlenebb ruhája minden bizonnyal ez a fűzős csoda volt. 
Forrás: Variety

5. Leighton Meester

Blair Waldorf páratlan megtestesítőjének megjelenésével több problémánk is van. Először is, meggyőződésünk, hogy a gyönyörű Leightonnak minden hajszín csodásan áll, kivéve ezt az egyet. Egyszerűen elmossa, és rettenetesen öregíti ez a rókavörös hajzuhatag. A ruha felsőrésze túl szűk, a színe pedig unalmas és hervasztó. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Leighton Meester attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Leighton Meester eltűnt ezekben a színekben. 
Forrás: Getty Images North America

6. Parker Posey

Nem tudjuk, hogy a Fehér lótusz színésznője pontosan milyen rendezvényre készült, de az tuti, hogy sikeresen kitűnt a többi híresség közül – a kérdés, hogy vajon megérte-e. 

Parker Posey az Emmy 2025-ös díjátadóján
Nincs mit hozzáfűznünk ehhez a szetthez. 
Forrás: Getty Images North America

 

