Az egyik híresség emunak öltözött, a másik nagyi függönyébe burkolózótt: íme, a 2025-ös Emmy legszörnyűbb ruhái

Az Emmy 2025-ös díjátadója bővelkedett a szebbnél szebb ruhakölteményekben, de mi most inkább azokra az outfitekre koncentrálunk, amik láttán már azt is megkérdőjelezzük, hogy vajon a hírességek pontosan tudták-e, hogy milyen eseményre hivatalosak.

Az Emmy 2025-ös díjátadóján minden híresség kitett magáért – ki így, ki úgy.

Forrás: Getty Images North America

Az Emmy 2025-ös djátadójának legfurcsább ruhái

Minden év szeptemberében izgatottan várjuk az Emmy-díjátadót, hiszen ilyenkor egy kis visszaigazolást kapunk arról, hogy vajon valóban méltán rajongunk-e egy-egy sorozatért – és persze egy-egy színészért.

És persze ilyenkor a vörös szőnyeges megjelenéseket is árgus szemekkel figyeljük, és ahogy az lenni szokott, az idei Emmy-díjátadón is láthattunk ízléstelen öltözékeket.

Bár tény, hogy lenyűgöző outfitekből sem volt hiány, azért néhány híresség most sem okozott csalódást – persze nem pozitív értelemben!

1. Sarah Paulson

A velőtrázó sikolyok és horrorsztorik koronázatlan királynője minden bizonnyal úgy gondolta, hogy kevés szó esik manapság a díjkiosztókon az ornitológiáról és ezt azzal kívánta orvosolni, hogy egy vörhenyestorkú nyaktekercsnek öltözött. Igen, van ilyen madár, nyugodtan nézz utána, már amennyiben még maradt élő példány Paulson tollfosztó ámokfutása után.

Sarah Paulson tollasbálba készült.

Forrás: Getty Images North America

2. Pedro Pascal

Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha is negatívat írunk az ultimate final boss daddyről, de most sajnos nem hagyott nekünk más választást. A 2000-es évekbeli „white party" szettet még meg tudnánk bocsátani, de ezt a balettcipőhöz hasonló kis lépőt soha!

Pedro Pascal ízlésficamos gigolónak öltözött.

Forrás: Getty Images North America

Ráadásul ez a lábbeli optikailag 37-es lábat varázsol Pedrónak, amiről minden jól iskolázott lánynak automatikusan valami kevésbé hízelgő dolog jut eszébe...

Nincsenek szavak erre a cipőre...

Forrás: Variety

3. Megan Stalter

A Too much című sorozat főszereplője lehet, hogy túl sokszor kapta már meg ezt a mondatot, és úgy döntött, kivételesen túl kevés lesz, de hogy ennyire?! Nem csinos, nem előnyös és pláne nem Emmyhez méltó.

Megan úgy gondolta, ez megfelelő öltözék az Emmy-díjátadóra.

Forrás: Getty Images North America

4. Chase Sui Wonders

A Tudom, mit tettél tavaly nyáron színésznőjének mellei legalább annyira csapdában érezhették magukat, mint Chase a filmekben, és hiába csinos és elegáns ez a ruha, csak arra tudunk gondolni, miért nem adtak erre a szegény lányra egy számmal nagyobbat belőle.