Az egyik híresség emunak öltözött, a másik nagyi függönyébe burkolózótt: íme, a 2025-ös Emmy legszörnyűbb ruhái

Az Emmy 2025-ös díjátadója bővelkedett a szebbnél szebb ruhakölteményekben, de mi most inkább azokra az outfitekre koncentrálunk, amik láttán már azt is megkérdőjelezzük, hogy vajon a hírességek pontosan tudták-e, hogy milyen eseményre hivatalosak.
Minden év szeptemberében izgatottan várjuk az Emmy-díjátadót, hiszen ilyenkor egy kis visszaigazolást kapunk arról, hogy vajon valóban méltán rajongunk-e egy-egy sorozatért – és persze egy-egy színészért.
És persze ilyenkor a vörös szőnyeges megjelenéseket is árgus szemekkel figyeljük, és ahogy az lenni szokott, az idei Emmy-díjátadón is láthattunk ízléstelen öltözékeket.
Bár tény, hogy lenyűgöző outfitekből sem volt hiány, azért néhány híresség most sem okozott csalódást – persze nem pozitív értelemben!
A velőtrázó sikolyok és horrorsztorik koronázatlan királynője minden bizonnyal úgy gondolta, hogy kevés szó esik manapság a díjkiosztókon az ornitológiáról és ezt azzal kívánta orvosolni, hogy egy vörhenyestorkú nyaktekercsnek öltözött. Igen, van ilyen madár, nyugodtan nézz utána, már amennyiben még maradt élő példány Paulson tollfosztó ámokfutása után.
Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha is negatívat írunk az ultimate final boss daddyről, de most sajnos nem hagyott nekünk más választást. A 2000-es évekbeli „white party" szettet még meg tudnánk bocsátani, de ezt a balettcipőhöz hasonló kis lépőt soha!
Ráadásul ez a lábbeli optikailag 37-es lábat varázsol Pedrónak, amiről minden jól iskolázott lánynak automatikusan valami kevésbé hízelgő dolog jut eszébe...
A Too much című sorozat főszereplője lehet, hogy túl sokszor kapta már meg ezt a mondatot, és úgy döntött, kivételesen túl kevés lesz, de hogy ennyire?! Nem csinos, nem előnyös és pláne nem Emmyhez méltó.
A Tudom, mit tettél tavaly nyáron színésznőjének mellei legalább annyira csapdában érezhették magukat, mint Chase a filmekben, és hiába csinos és elegáns ez a ruha, csak arra tudunk gondolni, miért nem adtak erre a szegény lányra egy számmal nagyobbat belőle.
Blair Waldorf páratlan megtestesítőjének megjelenésével több problémánk is van. Először is, meggyőződésünk, hogy a gyönyörű Leightonnak minden hajszín csodásan áll, kivéve ezt az egyet. Egyszerűen elmossa, és rettenetesen öregíti ez a rókavörös hajzuhatag. A ruha felsőrésze túl szűk, a színe pedig unalmas és hervasztó.
Nem tudjuk, hogy a Fehér lótusz színésznője pontosan milyen rendezvényre készült, de az tuti, hogy sikeresen kitűnt a többi híresség közül – a kérdés, hogy vajon megérte-e.
