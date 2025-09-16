Justin Bieber és Hailey Bieber házassága 10 szabály miatt a működik

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.16.
Pénteken ünnepelte 7. házassági évfordulóját a sztárpár. Bár többször is voltak hullámvölgyek, az utóbbi időben úgy látszik, hogy rendezni tudta a kapcsolatát Justin Bieber és Hailey Bieber. Most kiderült, hogy milyen szabályok segítségével rendezték a dolgaikat.

Az elmúlt egy évben a menyországot és a poklot is megjárta Justin Bieber. A magánéletében botrányt botrányra halmozott az énekes, majd váratlanul júliusban kiadta új albumát a SWAG-et, ezután pedig szerencsére a családi élete is rendeződött. Most pénteken - miközben a hetedik házassági évfordulóját ünnepelte a popsztár - megosztotta a a nagy világgal, hogy milyen 10 szabály segített helyrehozni a házasságát Hailey Bieber-rel.

Justin Bieber és Hailey Bieber rendezni tudta a házasságát
Justin Bieber és Hailey Bieber rendezni tudta a házasságát
Forrás: AFP

Justin Bieber és Hailey Bieber sajátos szabályok szerint éli az életét

Az köztudott, hogy a Bieber család tagjai közeli viszonyt ápolnak a vallással és az egyházzal, most azonban kiderült, hogy készítettek egy saját tízparancsolatot, amelynek szabályait ők találták ki, és eszerint élik az életüket - szúrta ki az Unilad. Justin Bieber egy fotót is megosztott a tíz szabályról, amelyeket megpróbáltunk a lehető legérthetőbben lefordítani nektek:

  1. Értékeljük a pihenést, mint áhítatot.
  2. Megbecsüljük a hosszú élettartamot, és a fenntartható életritmust.
  3. Szeretjük a gyártás minőségét, és az alkotás értékét.
  4. Tiszteljük az innovációt és az emberi tapasztalatok gyűjtését.
  5. Értékeljük az egészséget, és a fizikai jólétet. Gondoskodunk a testünkről.
  6. Megbecsüljük az emberiség fennmaradását szolgáló dolgok létrehozását.
  7. Tiszteljük a szolgálatkészséget és támogatjuk, hogy az emberek elhiggyék: bármire képesek.
  8. Értékeljük a nagylelkűséget, és támogatjuk azokat, akik időt, pénzt, és tiszteletet adnak az útjukba kerülő embereknek.
  9. Megbecsüljük az életet, mert az élet ajándék, és minden napunkért hálásak vagyunk.
  10. Értékeljük az embereket, és hiszünk az emberi méltóságban és az örök értékekben.

- olvasható a Bieber család tízparancsolatában. Justin Bieber még egy képet is megosztott, amelyen láthatjuk, hogy a szabályokat kinyomtatta és bekereteztette az énekes:

