Justin Bieber és Hailey Bieber házassága 10 szabály miatt a működik

Az elmúlt egy évben a menyországot és a poklot is megjárta Justin Bieber. A magánéletében botrányt botrányra halmozott az énekes, majd váratlanul júliusban kiadta új albumát a SWAG-et, ezután pedig szerencsére a családi élete is rendeződött. Most pénteken - miközben a hetedik házassági évfordulóját ünnepelte a popsztár - megosztotta a a nagy világgal, hogy milyen 10 szabály segített helyrehozni a házasságát Hailey Bieber-rel.
Az köztudott, hogy a Bieber család tagjai közeli viszonyt ápolnak a vallással és az egyházzal, most azonban kiderült, hogy készítettek egy saját tízparancsolatot, amelynek szabályait ők találták ki, és eszerint élik az életüket - szúrta ki az Unilad. Justin Bieber egy fotót is megosztott a tíz szabályról, amelyeket megpróbáltunk a lehető legérthetőbben lefordítani nektek:
olvasható a Bieber család tízparancsolatában. Justin Bieber még egy képet is megosztott, amelyen láthatjuk, hogy a szabályokat kinyomtatta és bekereteztette az énekes:
