Justin Bieber már a legjobb barátját és a templomot is kerüli - állítja a lelki vezetője

Miközben a világsajtó már kész tényként kezeli, hogy Justin Bieber házassága és egészségügyi állapota romokban van, kiderült, hogy több emberi kapcsolatát is leépítette a nehéz időszakon keresztülmenő világsztár. Pedig most lenne a legnagyobb szüksége az énekesnek arra, hogy egy barát segítőkezet nyújtson neki. A sztárapuka ugyanis dühkezelési problémákkal küzd, pénzügyi nehézségei támadtak, és rákapott a kábítószerekre is.

Justin Bieber három hónapja nem járt templomban, és nem beszél már a legjobb barátjával sem

Forrás: GC Images

Hónapok óta nem beszélt a legjobb barátjával Justin Bieber és a templomunkat sem látogatja már

- árulta el Judah Smith lelkész a The Sunnak. Judah volt korábban a világsztár elsőszámú kapcsolata az egyházzal, ugyanis Justin Bieber és a felesége Hailey Bieber rendszeresen a lelkész Beverly Hills-i templomába járt istentiszteletre. Judah szerint az énekes utoljára márciusban járt az egyik prédikációján, azóta nem találkoztak és nem is beszéltek egymással. Ám ez még nem minden.