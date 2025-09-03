Harry herceg szeptember 8-án vesz részt a WellChild Awards díjátadón Londonban, amely idén szimbolikus napra esik: ezen a napon lesz II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulója. Apa és fia már több mint fél éve nem találkoztak, legutóbb 2024 februárjában látták egymást, amikor Harry rövid időre visszatért Nagy-Britanniába.

Károly király és Harry herceg végre találkozhatnak

Károly király állítólag nyitott a személyes beszélgetésre, és a palotából kiszivárgott hírek szerint utasította a protokollfőnököt, hogy a hivatalos programja legyen elég rugalmas, hogy beiktathassák a találkozót. „Semmi konkrétum nincs még, de Károly szeretne időt szakítani a fiára” – fogalmazott egy bennfentes a német Bild magazinnak.

Harry herceg és Károly király találkozója: Vilmos rossz ötletnek tartja

A trónörökös azonban egészen másképp látja a helyzetet. A The Daily Beast értesülései szerint Vilmos herceg „szörnyű ötletnek” tartja, hogy Harry herceg ismét közel kerüljön a családhoz, bár hozzátette: tiszteletben tartja apja döntéseit.

Kamilla királyné viszont határozottan támogatja a kibékülést. „Tisztában van vele, mennyire megviseli Károlyt, hogy feszült a viszony a fiai között, és szeretné, ha végre közelednének egymáshoz” – nyilatkozta egy informátor.

A palota falain belül azonban többségében inkább Vilmos álláspontját osztják. „Sokan nem bíznak Harryben és Meghanban. Attól tartanak, hogy bármi, ami a palotában történik, könnyen kikerülhet a nyilvánosság elé” – mondta a forrás.