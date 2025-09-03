Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda

2025.09.03.
Harry herceg hamarosan Londonba utazik, és egyre több jel utal arra, hogy végre találkozhat az édesapjával, III. Károly királlyal. A brit trónörökös, Vilmos herceg azonban állítólag határozottan ellenzi a kibékülést.

Harry herceg szeptember 8-án vesz részt a WellChild Awards díjátadón Londonban, amely idén szimbolikus napra esik: ezen a napon lesz II. Erzsébet királynő halálának harmadik évfordulója. Apa és fia már több mint fél éve nem találkoztak, legutóbb 2024 februárjában látták egymást, amikor Harry rövid időre visszatért Nagy-Britanniába.

Károly király és Harry herceg végre találkozhatnak
Károly király állítólag nyitott a személyes beszélgetésre, és a palotából kiszivárgott hírek szerint utasította a protokollfőnököt, hogy a hivatalos programja legyen elég rugalmas, hogy beiktathassák a találkozót. „Semmi konkrétum nincs még, de Károly szeretne időt szakítani a fiára” – fogalmazott egy bennfentes a német Bild magazinnak.

Harry herceg és Károly király találkozója: Vilmos rossz ötletnek tartja

A trónörökös azonban egészen másképp látja a helyzetet. A The Daily Beast értesülései szerint Vilmos herceg „szörnyű ötletnek” tartja, hogy Harry herceg ismét közel kerüljön a családhoz, bár hozzátette: tiszteletben tartja apja döntéseit.

Kamilla királyné viszont határozottan támogatja a kibékülést. „Tisztában van vele, mennyire megviseli Károlyt, hogy feszült a viszony a fiai között, és szeretné, ha végre közelednének egymáshoz” – nyilatkozta egy informátor.

A palota falain belül azonban többségében inkább Vilmos álláspontját osztják. „Sokan nem bíznak Harryben és Meghanban. Attól tartanak, hogy bármi, ami a palotában történik, könnyen kikerülhet a nyilvánosság elé” – mondta a forrás.

