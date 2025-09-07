Megkezdődött Forest Lodge felújítása: még idén költözik Katalin hercegné és Vilmos herceg

Megkezdődött a Forest Lodge felújítása. A 8 hálószobás ingatlan új kertet, modern bútorokat, és átalakított hálószobákat kap, mielőtt Katalin hercegné és Vilmos herceg beköltözik a gyerekekkel. A Mirror információ szerint a ház és birtok értéke a tatarozás után körülbelül 16 millió fontra fog rúgni, ez 7,2 milliárd forintnak felel meg. Vilmos herceg azonban leszögezte, hogy a felújítási munkákat ő szeretné fizetni, és a házat nem megvették, hanem csak bérlik, mint egy hétköznapi család.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a saját pénzén újítja fel Forest Lodge-ot

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné és Vilmos herceg nem akar ugyanabba a hibába esni, mint Harry hercegék

A lap arról írt, hogy a Forest Lodge-i ház felújítására még júniusban kért engedélyt Vilmos herceg a Windsor Kerületi Tanácstól, és az okiratok szerint megkapták a szükséges jóváhagyást, hogy kívül és belül is megújuljon az ingatlan. Ebbe beletartozik, hogy új nyilászárókat kap a ház, emellett a padlót és a mennyezetet is kicserélik. A legfontosabb pedig, hogy a birtok körül kertészeti munkák kezdődtek, ugyanis hatalmas sövényt telepítenek a kerítés mellé, hogy elrejtsék a királyi család magánéletét a kíváncsi szemek elől.

A felújítás, és a költözés kapcsán felmerülő összegeket az utolsó centig a család fogja fizetni.

- árulta el korábban a Kensington-palota sajtósa. A trónörökös döntését Jennie Bond királyi szakértő kommentálta a lapnak:

Hétköznapi mércével mérve ez egy elég impozáns ház. 8 hálószoba, hatalmas és gyönyörű birtok, teniszpálya, tavacska. 16 millió dolláros piaci árával ez egy elég különleges ingatlan. Azt viszont a javukra kell írni, hogy maguknak finanszírozzák. Úgy látszik, hogy tanultak Meghan Markle és Harry herceg hibájából. Ők ugyanis rövid ideig Frogmore Cottage-ben laktak, és ott az adófizetők fizették a felújítást. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy miután elhagyták Angliát végül vissza kellett fizetniük azt a pénzt.

- zárta sorait a szakértő.