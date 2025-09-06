Ezekben a kacsalábon forgó palotákban élt eddig Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

Újabb költözésre készül Katalin hercegné és Vilmos herceg. A walesi házaspár a gyerekeikkel együtt egy öröklakásra vágynak, miután korábban már 8 különböző rezidánciába éltek az elmúlt 15 évben. Volt itt minden: albérlet a belvárosban, vidéki kúria északon, kacsalábon forgó palota London közepén, vagy éppen mesebeli kastély néhány kilométerre II. Erzsébet királynő házától. Most azonban úgy tűnik, hogy a Forest Lodge lesz az az otthon, ahol végleg letelepszik Katalin és Vilmos a gyerekeikkel.
A walesi pár elsőként az egyetemi évei alatt költözött össze egy Hope Street-i kis lakásba, ahol két lakótársukkal osztották meg az életterüket. Itt kezdett elmélyülni a kapcsolatuk, ezért úgy döntöttek, hogy az egyetem után összeköltöznek egy nagyobb házba. Így találták meg az első közös otthonukat a Balgove House-t. Innen azonban a nagy médiafelhajtás miatt néhány hónap után továbbálltak, és beköltöztek Anglesey legnagyobb birtokára a Bodorgan Hallba, ahol 3 évig éltek együtt. Ezalatt az idő alatt alatt a család kétlaki életet élt, és sokszor Londonban aludtak a Nottingham Cottage-ban, amelyet második otthonukként szerettek. Végül egyik ház sem vált be hosszú távon, ezért áttették a székhelyüket a Kensington-palota 1A lakásába. Itt jó néhány évig maradt a család, és sokszor világhírű sztárokat és magas rangú politikusokat is fogadtak a 20 szobás házban.
A sok nyüzsgés után egy kis magányra vágytak, ezért a norfolki Anmer Hall-ba költöztek, amelyet a királynőtől kaptak nászajándékba, de végül a csendes kis rezidencia sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért Katalinék átköltöztek a jelenlegi lakóhelyükre az Adelaide Cottage-ban. Ez a ház már majdnem tökéletes volt a számukra, de az elmúlt években több tragédiát és nehéz időszakot kellett itt átvészelnie a családnak, ezért úgy döntöttek, hogy Forest Lodge-ba költöznek az év végén - számolt be róla az Architeckturaldigest.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.