Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Ezekben a kacsalábon forgó palotákban élt eddig Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

királyi család Katalin hercegné Vilmos herceg költözés
Life.hu
2025.09.06.
Több száz éves kastélyok, és hamisítatlan vidéki rezidenciák. Katalin hercegné és Vilmos herceg fényűzőbbnél fényűzőbb villákban éltek. Mutatjuk a korábbi lakóhelyeiket.

Újabb költözésre készül Katalin hercegné és Vilmos herceg. A walesi házaspár a gyerekeikkel együtt egy öröklakásra vágynak, miután korábban már 8 különböző rezidánciába éltek az elmúlt 15 évben. Volt itt minden: albérlet a belvárosban, vidéki kúria északon, kacsalábon forgó palota London közepén, vagy éppen mesebeli kastély néhány kilométerre II. Erzsébet királynő házától. Most azonban úgy tűnik, hogy a Forest Lodge lesz az az otthon, ahol végleg letelepszik Katalin és Vilmos a gyerekeikkel. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg, miközben a gyerekeikkel játszanak Anmer Hall-i otthonuk kertjében
Katalin hercegné és Vilmos herceg, miközben a gyerekeikkel játszanak Anmer Hall-i otthonuk kertjében
Forrás: Northfoto

Összeszedtük Vilmos herceg és Katalin hercegné korábbi lakhelyeit 

A walesi pár elsőként az egyetemi évei alatt költözött össze egy Hope Street-i kis lakásba, ahol két lakótársukkal osztották meg az életterüket. Itt kezdett elmélyülni a kapcsolatuk, ezért úgy döntöttek, hogy az egyetem után összeköltöznek egy nagyobb házba. Így találták meg az első közös otthonukat a Balgove House-t. Innen azonban a nagy médiafelhajtás miatt néhány hónap után továbbálltak, és beköltöztek Anglesey legnagyobb birtokára a Bodorgan Hallba, ahol 3 évig éltek együtt. Ezalatt az idő alatt alatt a család kétlaki életet élt, és sokszor Londonban aludtak a Nottingham Cottage-ban, amelyet második otthonukként szerettek. Végül egyik ház sem vált be hosszú távon, ezért áttették a székhelyüket a Kensington-palota 1A lakásába. Itt jó néhány évig maradt a család, és sokszor világhírű sztárokat és magas rangú politikusokat is fogadtak a 20 szobás házban.

A sok nyüzsgés után egy kis magányra vágytak, ezért a norfolki Anmer Hall-ba költöztek, amelyet a királynőtől kaptak nászajándékba, de végül a csendes kis rezidencia sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért Katalinék átköltöztek a jelenlegi lakóhelyükre az Adelaide Cottage-ban. Ez a ház már majdnem tökéletes volt a számukra, de az elmúlt években több tragédiát és nehéz időszakot kellett itt átvészelnie a családnak, ezért úgy döntöttek, hogy Forest Lodge-ba költöznek az év végén - számolt be róla az Architeckturaldigest.

Kattints a képre és nézd meg a galériát arról, milyen fényűző helyeken lakott eddig a walesi család.

Bodorgan Hall: Katalin és Vilmos 3 évig éltek ebben a négyszobás házban, György herceg 2013-as születésének idején is itt laktak.
1 / 15
Bodorgan Hall elülső háza: a környék legnagyobb birtoka vette körül a házat, így elrejtette a királyi család tagjait a kíváncsi tekintetek elől.
1 / 15
Nottingham Cottage: A walesi hercegi pár 3 éven át ingázott Nottingham Cottage és Bodorgan Hall között, amikor a fővárosban volt dolguk, akkor itt laktak, amikor a vidéki magányra vágytak, akkor a walesi Bodorgan Hallban töltötték az idejüket.
1 / 15
Kensington-palota 1A lakása: 2013 őszén költöztek ide Vilmosék. Ez az apartman három konyhával, 5 nappalival, számos hálószobával, és alagsori edzőteremmel rendelkezett és egy épületben volt Vilmos irodájával is.
1 / 15
Egy hatalmas vendégszobában fogadhatta Vilmos herceg a magasrangú vendégeit a Kensington-palota 1A lakásában.
1 / 15
A Kensington-palota 1A lakásának bejárata.
1 / 15
A Kensington-palota 1A lakásának hatalmas belső kertje.
1 / 15
Katalin hercegné többször is adott tévéinterjút a Kensington-palotából, így betekintést nyerhettek a nézők is az 1A apartman belsejébe.
1 / 15
II. Erzsébet királynő nászajándékként adományozta Vilmoséknak Anmer Hall-t, amely egy Nofolkban található 10 hálószobás Grúz stílusú kastély. Állítólag ezt a házat szerette a legjobban Katalin hercegné.
1 / 15
A hercegi pár több Twitter-bejegyzését is Anmer Hall nappalijában vette fel.
1 / 15
A mesebeli kastély Adelaide Cottage: Katalin és Vilmos jelenlegi otthona, itt vészelte át a kemoterápia nehéz hónapjait a hercegné, és itt tudta meg Vilmos, hogy szeretett nagyanyja II. Erzsébet királynő elhunyt.
1 / 15
Az Adeaide Cottage nappalija egy valódi trónörököshöz méltó pompával van megáldva.
1 / 15
Katalin és Vilmos imád a ház környékén kirándulni, esténként pedig a kandalló mellett összebújni.
1 / 15
Hatalmas konyha áll Katalin hercegné rendelkezésre, aki néha saját maga szokott vacsorát készíteni a családja számára.
1 / 15
Katalinék leendő otthona a Forest Lodge a Windsor Park egyik eldugott részén található 6 kilométerre a jelenlegi otthonuktól. Ez egy 8 hálószobás, grúz stílusú épület, amelyet örökotthonnak választott a hercegi páros.
1 / 15
Bodorgan Hall: Katalin és Vilmos 3 évig éltek ebben a négyszobás házban, György herceg 2013-as születésének idején is itt laktak.
geograph.org.uk

Vilmos herceg és Katalin hercegné hatalmas összegért bérli az új otthonát a szakértők szerint

Bár nem nyilvános, hogy mennyit fizet pontosan a hercegi pár, a szakértők előtt semmi sem marad titokban. Kiderült, hogy mekkora lehet Katalin hercegné és Vilmos herceg új házának bérleti díja.

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt nem mindenki boldog: így várják őket az új szomszédok

Vilmos herceg és Katalin hercegné még idén elköltözik Windsorban található jelenlegi otthonából, az Adelaide Cottage-ból. A háromgyermekes család a beszámolók szerint a Forest Lodge-ba, egy nyolc hálószobás kastélyba költözik, amelyet „örökös otthonuknak” szánnak. Bár a környékbeliek örömmel fogadják a királyi családot, vannak, akik aggódnak amiatt, mennyire tudják majd megőrizni a nyugalmukat.

Katalin hercegné imád a konyhában sürögni – ez az olcsó étel a család kedvence

A walesi hercegi pár otthonában nem a luxusmenüsor az alapértelmezett – Katalin hercegné állítólag gyakran maga főz, és van egy étel, amelyet különösen szívesen készít el az egész családnak: a curry.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu