Ezekben a kacsalábon forgó palotákban élt eddig Katalin hercegné és Vilmos herceg − Galéria

Újabb költözésre készül Katalin hercegné és Vilmos herceg. A walesi házaspár a gyerekeikkel együtt egy öröklakásra vágynak, miután korábban már 8 különböző rezidánciába éltek az elmúlt 15 évben. Volt itt minden: albérlet a belvárosban, vidéki kúria északon, kacsalábon forgó palota London közepén, vagy éppen mesebeli kastély néhány kilométerre II. Erzsébet királynő házától. Most azonban úgy tűnik, hogy a Forest Lodge lesz az az otthon, ahol végleg letelepszik Katalin és Vilmos a gyerekeikkel.

Katalin hercegné és Vilmos herceg, miközben a gyerekeikkel játszanak Anmer Hall-i otthonuk kertjében

Összeszedtük Vilmos herceg és Katalin hercegné korábbi lakhelyeit

A walesi pár elsőként az egyetemi évei alatt költözött össze egy Hope Street-i kis lakásba, ahol két lakótársukkal osztották meg az életterüket. Itt kezdett elmélyülni a kapcsolatuk, ezért úgy döntöttek, hogy az egyetem után összeköltöznek egy nagyobb házba. Így találták meg az első közös otthonukat a Balgove House-t. Innen azonban a nagy médiafelhajtás miatt néhány hónap után továbbálltak, és beköltöztek Anglesey legnagyobb birtokára a Bodorgan Hallba, ahol 3 évig éltek együtt. Ezalatt az idő alatt alatt a család kétlaki életet élt, és sokszor Londonban aludtak a Nottingham Cottage-ban, amelyet második otthonukként szerettek. Végül egyik ház sem vált be hosszú távon, ezért áttették a székhelyüket a Kensington-palota 1A lakásába. Itt jó néhány évig maradt a család, és sokszor világhírű sztárokat és magas rangú politikusokat is fogadtak a 20 szobás házban.

A sok nyüzsgés után egy kis magányra vágytak, ezért a norfolki Anmer Hall-ba költöztek, amelyet a királynőtől kaptak nászajándékba, de végül a csendes kis rezidencia sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért Katalinék átköltöztek a jelenlegi lakóhelyükre az Adelaide Cottage-ban. Ez a ház már majdnem tökéletes volt a számukra, de az elmúlt években több tragédiát és nehéz időszakot kellett itt átvészelnie a családnak, ezért úgy döntöttek, hogy Forest Lodge-ba költöznek az év végén - számolt be róla az Architeckturaldigest.

