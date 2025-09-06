Mindent felrúgnak érte: Vilmos és Katalin szokatlan módszerekkel nevelik Györgyöt királlyá

A brit trónörökös, György herceg nem akármilyen életet él, hiszen egyszer király lesz belőle. Ahhoz, hogy jó királyhoz méltón tudja végezni ezt a felelősségteljes feladatot és egyben meg is élhesse a gyerekkorát, Katalin hercegné és Vilmos herceg tudatos gyerekneveléssel készíti fel őt a trónra.

Ilyen nevelésben részesítik György herceget, hogy jó király legyen belőle.

Hogyan nevelik György herceget, hogy jó király váljék belőle?

Mivel György idén − július 22-én − lett 12 éves, ezért a Buckingham-palotában teljesítette az első hivatalos királyi kötelességét: reflektorfénybe került szülei mellett egy teapartin, amit III. Károly király szervezett, a második világháborús veteránok tiszteletére.

A palotai források alapján, ez az esemény jól mutatja, hogy Györgyöt rendkívül tudatosan, jól átgondoltan és főleg fokozatosan készítik fel a szülei, hogy a jövőben megállja a helyét a trónon és jó vezető válhasson belőle.

A jövőbeli király intelligens kérdéseket tett fel a veteránoknak, amivel mély érdeklődését mutatta ki a háborús élményeik iránt:

Látott tengeralattjárókat? Hány bevetésen vett részt?

György testvérei, Sarolta hercegnő (10) és Lajos herceg (7) gyakran elveszik a reflektorfényt a trónörökösről a bájos, gyermeki viselkedésükkel, bátyjuk főleg a megfontolt és higgadt fellépéséről ismert. Ám György a szoros baráti körében egy igazi játékos, vidám természetű, hétköznapi iskolásfiú. Russell Myers, a Mirror királyi tudósítója a PEOPLE magazinnak, így nyilatkozott György herceg akkori viselkedéséről:

Ez volt az első valódi jele annak, hogy György lassan átveszi a jövőbeli királyi feladatait. Bár még nagyon fiatal, az utóbbi pár évben látványosan megnőtt az önbizalma és már egy komoly fiú benyomását kelti.

Katalin hercegné és Vilmos herceg fokozatosan készítik fel Györgyöt, hogy ne legyen túl nagy nyomás rajta a királyi szerepkör miatt.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné és Vilmos herceg így nevelnek jó királyt Györgyből

Óriási figyelem irányul rá, ami hatalmas nyomás alá helyezheti ezt az épp csak serdülni kezdő ifjút, ezért szülei lassan és fokozatosan készítik fel a trónra. Teljes mértékben Vilmosék szabályai szerint nevelik a fiukat az alábbiak alapján:

Hétköznapi felcseperedés

A szülők szeretnének egy normális gyerekkort Györgynek, nem egy királyi burokba bezárt, elszigetelt, rideg, feladatokkal teli ifjúkort. Egyes szakértők szerint Vilmos akár el is halaszthatja, hogy fiának átadja a Wales hercege címet, hogy ő minél tovább élhesse és kiélvezhesse a boldog és felhőtlen gyermekkorát.

Azt szeretnék, ha kiélvezhetné a szabadságot, mielőtt királyi címeket kap.

Szakítanak a hagyományokkal

Katalin hercegné kemoterápiás kezelése után György idén ősszel visszatér a Lambrook School nevű koedukált iskolába, ahol testvéreivel együtt tanul. Ezzel eltérnek az eddigi korábbi trónörökösökre vonatkozó hagyományoktól, akik mind fiúiskolába jártak.

Ez új irány – forradalmi a királyi családban. Ez része annak, hogy Vilmos modernebb módon akarja nevelni gyermekeit – mindhárman egy helyre járnak.

– mondta Sally Bedell Smith királyi életrajzíró.

Tegezés, magázás

Amíg Károly királyt az iskolában „Uramnak” szólították, addig Vilmos már a keresztnevét használhatta, és György is így tesz.

Bár ez egy apró fejlődésnek tűnhet, mégis időszerű és teljesen helyénvaló.

– mondja a palotai forrás.

Kicsi lépésekkel

Ahogy belép a kamaszkorba, apró lépésenként, egyre több nyilvános szerepléssel és hivatalos királyi teendőkkel vezetik be a királyi szerepbe, amit később örökölni fog.

Vilmos ugyanolyan komolyan veszi az apai szerepét, mint a jövőbeli királyi feladatait. Gyerekeit úgy neveli, hogy élvezzék az életüket, a jövőjüktől pedig ne féljenek.

– mondja Robert Hardman királyi életrajzíró.

A testvérekre is gondolnak

Azt is el akarja kerülni a hercegi pár, hogy a gyermekeik a „trónörökös és tartalékok” dinamikája szerint éljenek. Ez a szerepkör már Vilmost és Harry herceget is megviselte. Harry 2023-ban kiadott önéletrajzi könyvének is Tartalék volt a címe, ezzel utalva saját helyzetére és szerepére a monarchiában.