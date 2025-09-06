Mindent felrúgnak érte: Vilmos és Katalin szokatlan módszerekkel nevelik Györgyöt királlyá

A brit trónörökös, György herceg nem akármilyen életet él, hiszen egyszer király lesz belőle. Ahhoz, hogy jó királyhoz méltón tudja végezni ezt a felelősségteljes feladatot és egyben meg is élhesse a gyerekkorát, Katalin hercegné és Vilmos herceg tudatos gyerekneveléssel készíti fel őt a trónra.
Mivel György idén − július 22-én − lett 12 éves, ezért a Buckingham-palotában teljesítette az első hivatalos királyi kötelességét: reflektorfénybe került szülei mellett egy teapartin, amit III. Károly király szervezett, a második világháborús veteránok tiszteletére.
A palotai források alapján, ez az esemény jól mutatja, hogy Györgyöt rendkívül tudatosan, jól átgondoltan és főleg fokozatosan készítik fel a szülei, hogy a jövőben megállja a helyét a trónon és jó vezető válhasson belőle.
A jövőbeli király intelligens kérdéseket tett fel a veteránoknak, amivel mély érdeklődését mutatta ki a háborús élményeik iránt:
Látott tengeralattjárókat? Hány bevetésen vett részt?
György testvérei, Sarolta hercegnő (10) és Lajos herceg (7) gyakran elveszik a reflektorfényt a trónörökösről a bájos, gyermeki viselkedésükkel, bátyjuk főleg a megfontolt és higgadt fellépéséről ismert. Ám György a szoros baráti körében egy igazi játékos, vidám természetű, hétköznapi iskolásfiú. Russell Myers, a Mirror királyi tudósítója a PEOPLE magazinnak, így nyilatkozott György herceg akkori viselkedéséről:
Ez volt az első valódi jele annak, hogy György lassan átveszi a jövőbeli királyi feladatait. Bár még nagyon fiatal, az utóbbi pár évben látványosan megnőtt az önbizalma és már egy komoly fiú benyomását kelti.
Óriási figyelem irányul rá, ami hatalmas nyomás alá helyezheti ezt az épp csak serdülni kezdő ifjút, ezért szülei lassan és fokozatosan készítik fel a trónra. Teljes mértékben Vilmosék szabályai szerint nevelik a fiukat az alábbiak alapján:
Azt szeretnék, ha kiélvezhetné a szabadságot, mielőtt királyi címeket kap.
Ez új irány – forradalmi a királyi családban. Ez része annak, hogy Vilmos modernebb módon akarja nevelni gyermekeit – mindhárman egy helyre járnak.
– mondta Sally Bedell Smith királyi életrajzíró.
Bár ez egy apró fejlődésnek tűnhet, mégis időszerű és teljesen helyénvaló.
– mondja a palotai forrás.
Vilmos ugyanolyan komolyan veszi az apai szerepét, mint a jövőbeli királyi feladatait. Gyerekeit úgy neveli, hogy élvezzék az életüket, a jövőjüktől pedig ne féljenek.
– mondja Robert Hardman királyi életrajzíró.
Vilmosék el akarják kerülni, hogy gyerekeik ugyanilyen hierarchia szerint nőjenek fel, hogy megmaradjon a jó testvéri viszony.
Katalinék gyakran a saját gyerekkorukból inspirálódtak, és szeretnének olyasmiket megadni fiuknak, amiket ők nem kaphattak meg. Vilmosék szándékosan elhallgatták György herceg elől, hogy ő lesz majd az Egyesült Királyság leendő királya.
Az ok egyszerű és érthető: Vilmos saját gyerekkorából tudja, milyen nehéz teher ezzel a hatalmas felelősségtudattal élni fiatalon, és nem akarta, hogy fia ugyanazt élje meg, amit ő.
A legnagyobb céljuk az, hogy a gyermekeik a reflektorfényen kívül nőjenek fel, egy stabil és szeretetteljes környezetben, amit ők teremtenek meg nekik.
Az elkövetkező nagy döntések egyike, hogy hol tanuljon majd tovább az ifjú herceg. Jelenleg az Eton College, a legesélyesebb, ami egy brit elit fiúiskola, ahová Vilmos is járt. Azért is eshet erre a szülők választása, mert az iskola közel van új otthonukhoz, a Forest Lodge-hoz a Windsor Great Parkban, ahol a család még az év vége előtt szeretne letelepedni.
Ezzel ő lesz az első uralkodó a középkor óta, aki nem egy kastélyban vagy palotában él, mivel a 21 millió dolláros Forest Lodge-ot családi otthonának tekintheti.
A hely különlegessége, hogy nincsenek alkalmazottak, Vilmos és Katalin maguk intéznék a gyerekek iskolába vitelét, részt vehetnének a sporteseményeken és gyakran szervezhetnének családi programokat.
Láthatjuk, hogy Katalin és Vilmos alaposan átrágta a trónörökös és gyereknevelés témaköreit, hogy a lehető legjobb szülők lehessenek és a legszebb, legboldogabb gyerekkort és jövőképet alakíthassák ki mindhárom gyermeküket figyelembe véve. Példamutató, ahogy megmarad náluk a hangsúly a magánéleten és a szeretetteljes családi légkörön, hogy megkímélhessék Györgyöt a túl korai királyi terhektől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.