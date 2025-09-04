A királyi család komornyikja kitálalt: így viselkedik Katalin hercegné ha nem figyelik kamerák

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.04.
Meglepő részleteket osztott meg a királyi családról az egykori komornyikjuk. Grant Harrold beszámolt arról, hogy milyen volt a való életben Katalin hercegné beosztottjának lenni.

Végleg nyugdíjba vonult Károly király és a család korábbi elsőszámú komornyikja Grant Harrold. A királyi család bennfentese 7 éven keresztül dolgozott II. Erzsébet és Károly herceg mellett, később pedig Katalin hercegné és Vilmos herceg alkalmazásában teljesített szolgálatot. Grant Harrold miután lejárt a szerződése a családnál, kiadta az önéletrajzi könyvét, most pedig megkezdte a jól megérdemelt pihenését. A nyugdíjba vonulása után felkereste őt egy brit újság, amely arra volt kíváncsi, hogy milyen a színfalak mögött a valódi Katalin hercegné.

Katalin hercegné a kamerákon kívül is ugyanolyan melegszívű, mint előttük - állítja a királyi család egykori komornyikja
Forrás: Corbis Sport

Katalin hercegné nem csak a kamerák miatt mosolyog mindig, a való életben is ilyen

Grant Harold a Mirrorral osztotta meg legszebb emlékeit a királyi családról, és beszámolt arról is, hogy örökre a fejébe véste azt az estét, amikor egy privát vacsorát rendezett Katalin hercegné és a férje Vilmos herceg számára.

Katalin hercegné a kulisszák mögött is igazán kedves, és nagyon laza. Amit látsz róla a kamerák előtt, olyan a való életben is. Kedves lány, akinek van humorérzéke, és szívesen viccelődött a beosztottakkal is. 7 évig szolgáltam a királyi családot, úgyhogy többször is volt szerencsém találkozni vele, és soha semmilyen rossz dolgot nem tapasztaltam vele kapcsolatban.

- kezdte beszámolóját az egykori komornyik. Majd hozzátette:

Egyszer privát vacsorát készítettem neki és a férjének, és amikor megérkeztek Katalin egyből bejött a konyhámba és beszélgetést kezdeményezett velünk. Elsőként minket üdvözölt és csak utána a családtagokat és a vendégeket. Nagyon tetszett benne, hogy megmaradt két lábbal a földön a titulusa ellenére is.

 - zárta sorait Grant Harrold.

 

