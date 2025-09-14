Rejtély, izgalom és fordulatok: ezeket a krimiket semmiképp se hagyd ki idén ősszel

Az ősznek különleges hangulata van. Az ablakon legördülő esőcseppek, a fák színes levelei és a hosszabb esték igazi varázslatot hoznak mindannyiunk életébe, és nem utolsó sorban, sokkal több idő van belemerülni egy jó kis sorozat sztorijába. Összegyűjtöttünk néhány filmet és sorozatot a krimi műfajában, amelytől biztosan a te estéid is kellemesen borzongatóak lesznek!
A Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz egy lebilincselő brit krimisorozat, ami Holly Jackson azonos című regénye alapján készült. A történet a fiktív Little Kilton városába repít el minket, ahol a főszerepben lévő Pip (Emma Myers) egy iskolai projekt keretein belül kitalálja, hogy nyomozni kezd a pár éve meghalt Andie Bell ügyében. A lánynak meggyőződése, hogy nem az igazi gyilkost kapták el, és hogy a tényleges elkövető még mindig szabadlábon van. A nyomozás során Pip szembesül a város titkaival, és közben saját magát is más fényben kezdi látni, és ebből egy igazán fordulatos, izgalmas és egyben szomorú történet kerekedik ki.
A 2025-ös brit krimi-vígjáték Richard Osman regényét veszi alapul, ahol négy idős barát, akik egy nyugdíjas közösségben élnek, puszta szórakozásból oldanak meg már lezárt rendőrségi ügyeket. Azonban egy napon, amikor egy kétes hátterű ingatlanos holttestére bukkannak, hamar rájönnek, hogy a játékuk valóságossá vált. A filmet Chris Colombus rendezte, aki a Harry Potter-rajongók számára biztosan ismerős lehet, a főszerepekben pedig olyan színészek láthatóak, mint Pierce Brosnan és Helen Mirren.
Ha szereted a sötétebb krimiket, akkor ez lesz számodra a tökéletes választás! A svéd minisorozat az igazi skandináv krimik világába repít el, amely egy 2004-ben történt, valós kettős gyilkosság ügyét dolgozza fel. A minisorozat 4 epizódja bemutatja a nyomozás emberi oldalát és a családok szenvedését, miközben szembesülhetünk a modern bűnüldözés lehetőségeivel és határaival.
Darren Aronofsky rendezésében készült ez a sötét tónusú, fekete humorral átszőtt krimi-vígjáték, amelynek főszerepeiben Austin Butler, Matt Smith és Zoë Kravitz látható. A történet a 90-es években játszódik, New York városában, ahol a főhős egy csúnya baleset után bánatát az alkoholba és a csalódottságba folytja, mindaddig a pontig, míg a szomszédja egy utazás miatt meg nem kéri, hogy vigyázzon a macskájára. Ez egy olyan eseménysorozatot indít el, amit nem lehet megunni, és a nézőket az utolsó percig izgalomban tartja.
Ez a feszült hangulatú modern krimi, ami akciófilm is egyben, egy CIA-kriptográfust helyez a történet középpontjába, aki egy személyes tragédia miatt szeretne bosszút állni. A film Robert Littel 1981-es regényének az adaptációja. A főszereplő Charles Heller (Rami Malek) a CIA titkos alagsori irodájában dolgozik, amikor egy terrortámadás következtében elveszíti a hozzá legközelebb álló személyek egyikét. Míg a felettesei tétlenek maradnak, addig ő a kezébe veszi az irányítást.
Ez a kémthriller egy brit házaspár drámai történetét meséli el, akiket Cate Blanchett és Michael Fassbender alakítanak. Mind a ketten a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ vezető ügynökei, ahol a nőt árulással vádolják meg, emiatt a férfinak nehéz döntéssel kell szembenéznie: hűséges maradjon a feleségéhez vagy a hazáját válassza?
A brit pszichológiai krimisorozat egy 13 éves fiú, Jamie Miller történetét meséli el, akit az egyik osztálytársa meggyilkolásával vádolnak. Tovább fokozza a realitás érzetét és a feszültséget, hogy a sorozat minden epizódja egyetlen folytatásos felvételben készült. A sztori az idő előrehaladtával Jamie családjának, terapeutájának és a nyomozónak a szemszögéből tárja fel a tinédzser sötét oldalát, illetve különböző társadalmi problémákat is felsorakoztat.
