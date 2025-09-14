Rejtély, izgalom és fordulatok: ezeket a krimiket semmiképp se hagyd ki idén ősszel

Az ősznek különleges hangulata van. Az ablakon legördülő esőcseppek, a fák színes levelei és a hosszabb esték igazi varázslatot hoznak mindannyiunk életébe, és nem utolsó sorban, sokkal több idő van belemerülni egy jó kis sorozat sztorijába. Összegyűjtöttünk néhány filmet és sorozatot a krimi műfajában, amelytől biztosan a te estéid is kellemesen borzongatóak lesznek!

Hoztunk nektek 7 krimit, amiket mindenképp nézzetek meg a borús időszakban

Forrás: Shutterstock

Ezeket a krimiket ne hagyd ki:

Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz

A Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz egy lebilincselő brit krimisorozat, ami Holly Jackson azonos című regénye alapján készült. A történet a fiktív Little Kilton városába repít el minket, ahol a főszerepben lévő Pip (Emma Myers) egy iskolai projekt keretein belül kitalálja, hogy nyomozni kezd a pár éve meghalt Andie Bell ügyében. A lánynak meggyőződése, hogy nem az igazi gyilkost kapták el, és hogy a tényleges elkövető még mindig szabadlábon van. A nyomozás során Pip szembesül a város titkaival, és közben saját magát is más fényben kezdi látni, és ebből egy igazán fordulatos, izgalmas és egyben szomorú történet kerekedik ki.

Emma Myers, mint Pip Fitz-Amobi a híres krimisorozatban.

Forrás: arhiv

A csütörtöki nyomozóklub

A 2025-ös brit krimi-vígjáték Richard Osman regényét veszi alapul, ahol négy idős barát, akik egy nyugdíjas közösségben élnek, puszta szórakozásból oldanak meg már lezárt rendőrségi ügyeket. Azonban egy napon, amikor egy kétes hátterű ingatlanos holttestére bukkannak, hamar rájönnek, hogy a játékuk valóságossá vált. A filmet Chris Colombus rendezte, aki a Harry Potter-rajongók számára biztosan ismerős lehet, a főszerepekben pedig olyan színészek láthatóak, mint Pierce Brosnan és Helen Mirren.

Helen Mirren most is nagyot alakít.

Forrás: arhiv

The Breakthrough – Az áttörés

Ha szereted a sötétebb krimiket, akkor ez lesz számodra a tökéletes választás! A svéd minisorozat az igazi skandináv krimik világába repít el, amely egy 2004-ben történt, valós kettős gyilkosság ügyét dolgozza fel. A minisorozat 4 epizódja bemutatja a nyomozás emberi oldalát és a családok szenvedését, miközben szembesülhetünk a modern bűnüldözés lehetőségeivel és határaival.

Ez a svéd krimi téged is meg fog érinteni.

Forrás: Netlix/Youtube

Rajtakapva

Darren Aronofsky rendezésében készült ez a sötét tónusú, fekete humorral átszőtt krimi-vígjáték, amelynek főszerepeiben Austin Butler, Matt Smith és Zoë Kravitz látható. A történet a 90-es években játszódik, New York városában, ahol a főhős egy csúnya baleset után bánatát az alkoholba és a csalódottságba folytja, mindaddig a pontig, míg a szomszédja egy utazás miatt meg nem kéri, hogy vigyázzon a macskájára. Ez egy olyan eseménysorozatot indít el, amit nem lehet megunni, és a nézőket az utolsó percig izgalomban tartja.