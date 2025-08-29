Pierce Brosnan és Helen Mirren nyugdíjasént erednek egy gyilkos nyomába: ilyen lett A csütörtöki nyomozóklub

Richard Osman A csütörtöki nyomozóklub című regénye a megjelenése után rögtön világsiker lett: 15 millió példányban fogyott, 46 nyelvre lefordították, és Nagy-Britanniában az év legkelendőbb könyvének számított. Nem meglepő tehát, hogy a Netflix lecsapott az adaptációs jogokra, sőt, az Amblin Entertainmenttel együttműködve egy egész filmfranchise alapját látja benne.
A rendezői székbe Chris Columbus ült, aki a Harry Potter első részeitől a Reszkessetek, betörők!-ig számos közönségkedvencet vitt vászonra. Az alapanyag – egy luxus színvonalú nyugdíjasotthon lakóiból verbuválódott amatőr nyomozócsapat, akik egy valódi gyilkossági ügy kellős közepébe csöppennek – bőséges lehetőséget kínál a humor, a bűnügyi rejtvény és az érzelmes pillanatok keverésére.
Már a trailer nyíltan pozicionálja a filmet mint „kényelmes, otthon nézős”, ún. cozy mystery krimit.
És valóban, az alkotás nem vérfagyasztó thrillert, hanem olyan történetet kínál, amelyet jólesik megnézni egy fárasztó munka után, amikor az ember inkább mosolyogni, mint rettegni szeretne.
Így hát nem csoda, hogy a film legfőbb vonzereje – és egyben erőssége – a karizmatikus szereposztás. Az elismert színészek hozzák is, amit kell: Helen Mirren a karaktere titokzatosságát, Pierce Brosnan a lazaságát, Ben Kingsley a precizitását, Celia Imrie a kedves közvetlenségét.
Mirren a titokzatos múltú Elizabeth-ként vezeti a nyomozóklubot, nyugdíjas szakszervezeti vezető Ronként Brosnan harsány humort csempész a történetbe, Kingsley pszichológusi érzékenységgel formálja meg Ibrahimet. A mellékszerepekben is igazi nagyágyúk tűnnek fel: Naomi Ackie éles eszű nyomozónőként, Daniel Mays a kétbalkezes kollégájaként, David Tennant pedig szinte élvezettel lubickol a gonoszkodó ingatlanfejlesztő szerepében.
A Lucifer-sorozat sztárja, Tom Ellis a 20. percben lép színre, innentől kezdve nincs nő, akit el lehetne rángatni a film elől.
Az operatőr a humoros, az érzelmes és a vészjósló jeleneteket szépen aláhúzza az idilli, napsütötte képekkel, illetve a sötétebb tónusokkal. Ettől is lesz A csütörtöki nyomozóklub egyszerre életigenlő és misztikus.
Az adaptáció azonban nem mentes a gyengeségektől. A karakterek olykor túlzottan „rajzfilmszerűre” sikerednek, tobzódunk a túlmagyarázott vagy klisészerű fordulatokban, erőltetett poénokban és a didaktikus zenei aláfestésben (amikor a szereplők valami vicceset mondanak, vagy amikor vészjóslóan maguk elé révednek).
Bár a filmben gyilkosság történik, a valódi fenyegetés helyett inkább egyfajta kedélyes „mustache-twirling” gonoszság uralkodik, amely inkább szórakoztató, mint valóban nyugtalanító.
Emiatt a történet befejezése is kissé tanmeseszerűnek hat, fekete-fehér erkölcsi üzenettel, ahelyett hogy megmaradna az árnyaltabb lezárásnál.
A festői vidéki luxusszínvonalú nyugdíjasotthon, a gondosan komponált kert- és belső terek (lámákkal!), a derűs színek mind azt sugallják, hogy az öregkor egyáltalán nem egyenlő a bezártsággal vagy a szomorúsággal. Ugyanakkor a temető közelsége, a homályos folyosók és a történetbe beszivárgó komorabb képek finoman emlékeztetnek arra, hogy a klub tagjai maguk is közel járnak az élet végéhez – mégis élni, nyomozni, nevetni akarnak.
A jelmezek sokat elárulnak a szereplők közötti dinamikáról: Helen Mirren karaktere, Elizabeth például klasszikus, visszafogott eleganciát képvisel. Világos ing, blézer, medál – ruházata a fegyelmezettség, az intelligencia és a titokzatosság érzetét kelti.
Megjelenése egyszerre sugallja a tekintélyt és azt, hogy van múltja, amelyet nem tár fel teljesen a környezete előtt.
Erős kontrasztban áll vele Pierce Brosnan (Ron) farmerdzsekis lezsersége, Ben Kingsley (Ibrahim) öltöny – mellény – csokornyakkendő szettje olyan ember benyomását kelti, aki szereti a szabályokat, racionális, kissé merev, de rendkívül alapos. Akár egy pszichiáter. A pasztellárnyalatok, virágminták, az elegáns kötött holmik és drága ékszerek, a teás asztal és a sütemény mind olyan elemek, amelyek egyszerre utalnak az angol vidéki élet idilljére és harmonikusan illeszkednek a film „kényelmes krimi” atmoszférájához.
Bár a rendező olykor túl könnyű megoldásokkal él, a film hangulata, a kiváló színészgárda és az elmúlásról szóló gondolatok mégis nagyon szerethetővé teszik a filmet. Aki kedveli az angol krimik világát, az Agatha Christie-érzést, az aligha fog csalódni A csütörtöki nyomozóklubban.
Értékelés: 10/6
