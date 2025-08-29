Pierce Brosnan és Helen Mirren nyugdíjasént erednek egy gyilkos nyomába: ilyen lett A csütörtöki nyomozóklub

Richard Osman A csütörtöki nyomozóklub című regénye a megjelenése után rögtön világsiker lett: 15 millió példányban fogyott, 46 nyelvre lefordították, és Nagy-Britanniában az év legkelendőbb könyvének számított. Nem meglepő tehát, hogy a Netflix lecsapott az adaptációs jogokra, sőt, az Amblin Entertainmenttel együttműködve egy egész filmfranchise alapját látja benne.

A csütörtöki nyomozóklub csapatának egy része az augusztus 21-i premieren

Forrás: Dave Benett Collection

Steven Spielberg vásárolta meg A csütörtöki nyomozóklub jogait

A rendezői székbe Chris Columbus ült, aki a Harry Potter első részeitől a Reszkessetek, betörők!-ig számos közönségkedvencet vitt vászonra. Az alapanyag – egy luxus színvonalú nyugdíjasotthon lakóiból verbuválódott amatőr nyomozócsapat, akik egy valódi gyilkossági ügy kellős közepébe csöppennek – bőséges lehetőséget kínál a humor, a bűnügyi rejtvény és az érzelmes pillanatok keverésére.

Már a trailer nyíltan pozicionálja a filmet mint „kényelmes, otthon nézős”, ún. cozy mystery krimit.

És valóban, az alkotás nem vérfagyasztó thrillert, hanem olyan történetet kínál, amelyet jólesik megnézni egy fárasztó munka után, amikor az ember inkább mosolyogni, mint rettegni szeretne.

A rendező egyértelműen a „nagy öregek” jelenlétére épít

Így hát nem csoda, hogy a film legfőbb vonzereje – és egyben erőssége – a karizmatikus szereposztás. Az elismert színészek hozzák is, amit kell: Helen Mirren a karaktere titokzatosságát, Pierce Brosnan a lazaságát, Ben Kingsley a precizitását, Celia Imrie a kedves közvetlenségét.

A csütörtöki nyomozóklub egyértelműen a sztárszínészekre épít Forrás: Netlix/Youtube

Mirren a titokzatos múltú Elizabeth-ként vezeti a nyomozóklubot, nyugdíjas szakszervezeti vezető Ronként Brosnan harsány humort csempész a történetbe, Kingsley pszichológusi érzékenységgel formálja meg Ibrahimet. A mellékszerepekben is igazi nagyágyúk tűnnek fel: Naomi Ackie éles eszű nyomozónőként, Daniel Mays a kétbalkezes kollégájaként, David Tennant pedig szinte élvezettel lubickol a gonoszkodó ingatlanfejlesztő szerepében.

A Lucifer-sorozat sztárja, Tom Ellis a 20. percben lép színre, innentől kezdve nincs nő, akit el lehetne rángatni a film elől.

Az operatőr a humoros, az érzelmes és a vészjósló jeleneteket szépen aláhúzza az idilli, napsütötte képekkel, illetve a sötétebb tónusokkal. Ettől is lesz A csütörtöki nyomozóklub egyszerre életigenlő és misztikus.