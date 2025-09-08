Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Lady Gaga halotti tánca Tim Burton kivitelben – Itt az új Gaga klip, a The Dead Dance

Getty Images North America - Manny Carabel
videóklipp Tim Burton Lady Gaga
Hajdú Viktória
2025.09.08.
A Wednesday után újra összehozta őket a sors. Megjött Lady Gaga és Tim Burton közös klipje. Csak éppen a tipikus Burton varázs maradt otthon.

A Lady Gaga és Tim Burton collab hallatán az ember egy vizuális orgiára készülne. Groteszk karakterek, túlzó díszletek, fekete humor és az a jellegzetes burtonös báj, amitől a csúnyácska hirtelen szép, a furcsa hirtelen menő lesz. Ehhez képest kaptunk egy majdnem teljesen fekete-fehér videót, amiben ijesztegetős porcelánbabák táncolnak. Igen, és bár ez elsőre klisésen burtonösnek tűnik, valójában pont az esszencia hiányzik belőle.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: (L-R) Jenna Ortega and Lady Gaga attend the Netflix x Spotify Wednesday Season 2 Graveyard Gala at Guastavino's on August 28, 2025 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Netflix)
Lady Gaga, egy kisebb szerepet kapott a Wednesday sorozatban. Itt ismerkedett meg Tim Burton-nel. 
Forrás: Getty Images

Se veled, se nélküled – Lady Gaga és Tim Burton fura tánca

Lady Gaga és Tim Burton kapcsolata egy amolyan se veled, se nélküled románc. Már a Wednesday idején látszott, hogy tudnak együtt alkotni, de még ott is inkább Jena Ortega alakítása vitte el a show-t. Most pedig, a klipben, Burton mintha megpróbálta volna ráerőltetni Gaga világára a sajátját, de közben semmi sem kattant a helyére. Így jött létre a The Dead Dance klipje. 

A klip: sötét, de üres

A videó 90 százalékban fekete-fehér, babák, furcsa mozdulatok, gyors kamerarángások. Az igazi Burton-fanok persze kiszúrják a rendező kézjegyét, de egy  átlagos nézőnek, ez egyszerűen csak egy random horrorisztikus Gaga-klip.

És itt jön a baj. Gaga mindig túltolja, Burton pedig mindig saját világot épít. Most viszont mindketten visszafogták magukat, így az eredmény olyan, mint egy félig megrágott vattacukor: se nem édes, se nem laktató. 

A dal önmagában erős, hozza Gaga új hullámát: kicsit elektronikus, kicsit táncolható, tipikusan olyan szám, ami koncerten tombolásra csábít. De a klip ehhez nem adott hozzá semmit. Inkább csak illusztrálta a zenét, ami - valljuk be - egy Tim Burtontől elég szokatlan visszafogottság.

Burton, a múzsa és az ihlet hiánya

Az a helyzet, hogy Burton szerintem soha nem volt mindenki rendezője. Ő akkor működik igazán, ha van egy múzsa, aki inspirálja - gondoljunk csak Helena Bonham Carterre, vagy legutóbb Jenna Ortegára. Az ő jelenlétük valahogy mindig megmozdította benne azt a fajta őrült kreativitást, amit annyira szeretünk. De Lady Gagával valahogy nem találják egymást. Gaga túl erős karakter ahhoz, hogy hagyja magát „burtonösíteni”, Burton pedig talán túl fáradt ahhoz, hogy átüsse Gaga falait.

És emiatt az egész együttműködés inkább kelt csalódást, mint izgalmat. Egyikük sem rossz, egyikük sem hibázott óriásit, de a kettő együtt… hát, maradjunk annyiban, hogy nem lett belőle popkulturális mérföldkő.

