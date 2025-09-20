Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Katalin elárulta Lajos herceg új szokását: ezzel szórakoztatja magát a legkisebb gyereke

brit királyi család Lajos herceg Katalin hercegné
Ahol Katalin hercegné és Vilmos herceg kisfia feltűnik, ott azonnal kialakul valamiféle vicces helyzet is. Lajos herceg a palota rendezvényein rendre ellopja a show-t, most pedig édesanyja új szokásáról számolt be.

Katalin Melania Trumpnak árulta el, hogy a hétéves Lajos herceg a palota minden pontján gesztenyéket rejteget, amin nem tudják sírjanak vagy nevessenek.

Lajos herceg újabban gesztenyékkel szórakoztatja magát
Forrás: Getty Images Europe

Lajos herceg jóvoltából „Mindenhol gesztenyék vannak”

Katalin hercegné Melania Trumppal közös kerti sétája közben beszélt Lajos herceg legújabb, őszi  szokásáról. „Gesztenyéket találok a szekrényekben és az ágyában – mindenhol gesztenyék vannak!” – idézi a People. Hozzátette: kisfia a kertből gyűjti össze a termést, majd elrejti a ház különböző pontjain. A gesztenyék mindenhol ott vannak, Lajos szobájában is: az ágyban, a szekrényekben, sőt a játékautókban is, amelyekkel a herceg a termést szállítja egyik helyről a másikra. 

A gesztenye mindig is a gyerekek kedvence volt

A gesztenye egykor népszerű brit játék kelléke volt, de Magyarországon is népszerű, az óvodások gyakran készítenek belőle figurákat fogpiszkáló segítségével – írja a Bors.

