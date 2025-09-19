Austin Butler 5,2 millió dollárért megvette Brad Pitt elátkozott házát

Idén júniusban hatalmas csapás érte Brad Pitt-et: A sármos színész Los Angeles-i otthonát ugyanis három elkövető feltörte, majd magukkal vittek minden mozdítható értéktárgyat az ingatlanból. A hatalmas károkozás mellett az igazi problémát az jelentette, hogy a színész a betörés után nem érezte már biztonságban magát a házban, ezért úgy döntött, hogy eladja az ingatlant, és új otthont keres magának. Végül szeptemberben sikerült elköltöznie egy Hollywood Hills-i birtokra, amely rendelkezik minden elérhető biztonsági funkcióval, és éjjel-nappali testőrszolgálat védi a területet. Most pedig kiderült, hogy a régi otthonát nem más vásárolta meg, mint az Elvis sztárja Austin Butler.

Júniusban betörtek Brad Pitt otthonába, miközben a sztár a F1 filmet népszerűsítette egy világkörüli út során

Forrás: Entertainment Pictures

Brad Pitt háza minden képzeletet felülmúl

Bár nehezen tudta csak eladni az elátkozott ingatlanját Brad Pitt, azt azért el kell ismernünk, hogy minden igényt kielégít a ház. A PageSix árulta el, hogy a színész régi otthona 2000 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, három hálószobával, két fürdőszobával, beépített szaunával és kültéri medencével. Ezen kívül napelemek tucatjai találhatóak a tetőn, és beépített- és kültéri terasszal is rendelkezik a ház, amelyet Austin Butler 5,2 millió dollárért, azaz 1, 7 milliárd forintért most megvásárolt. Ez egyébként azt is jelenti, hogy Brad Pitt olcsóbban is hajlandó volt megválni az otthonától, ugyanis ő korábban 5,5 millió dollárért vette meg a házat egy Aileen Getty nevű örökösnőtől.

오잉 브래드 로스펠레즈 집 오스틴한테 팔았데 ㅋㅋㅋ 뭔가 신기하다 ㅋㅋ 저 집 진짜 이쁘던데 부럽,, pic.twitter.com/88lz3A68Ce — brad pitt's ChapStick (@bpf_aaa) September 19, 2025