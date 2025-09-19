Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek

Austin Butler 5,2 millió dollárért megvette Brad Pitt elátkozott házát

2025.09.19.
A hatalmas luxusingatlan hosszú ideje kihasználatlanul állt, mert néhány hónappal ezelőtt ismeretlen elkövetők feldúlták és kifosztották a házat. Brad Pitt a betörés után új házba költözött.

Idén júniusban hatalmas csapás érte Brad Pitt-et: A sármos színész Los Angeles-i otthonát ugyanis három elkövető feltörte, majd magukkal vittek minden mozdítható értéktárgyat az ingatlanból. A hatalmas károkozás mellett az igazi problémát az jelentette, hogy a színész a betörés után nem érezte már biztonságban magát a házban, ezért úgy döntött, hogy eladja az ingatlant, és új otthont keres magának. Végül szeptemberben sikerült elköltöznie egy Hollywood Hills-i birtokra, amely rendelkezik minden elérhető biztonsági funkcióval, és éjjel-nappali testőrszolgálat védi a területet. Most pedig kiderült, hogy a régi otthonát nem más vásárolta meg, mint az Elvis sztárja Austin Butler.

Brad Pitt háza minden képzeletet felülmúl

Bár nehezen tudta csak eladni az elátkozott ingatlanját Brad Pitt, azt azért el kell ismernünk, hogy minden igényt kielégít a ház. A PageSix árulta el, hogy a színész régi otthona 2000 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, három hálószobával, két fürdőszobával, beépített szaunával és kültéri medencével. Ezen kívül napelemek tucatjai találhatóak a tetőn, és beépített- és kültéri terasszal is rendelkezik a ház, amelyet Austin Butler 5,2 millió dollárért, azaz 1, 7 milliárd forintért most megvásárolt. Ez egyébként azt is jelenti, hogy Brad Pitt olcsóbban is hajlandó volt megválni az otthonától, ugyanis ő korábban 5,5 millió dollárért vette meg a házat egy Aileen Getty nevű örökösnőtől.

