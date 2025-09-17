Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

"Harry herceg hamarosan bejelenti: válik" – Meghan nélkül újra önmaga a sussexi herceg

brit királyi család Meghan Markle Vilmos herceg Károly király Harry herceg
Szeptember eleji Egyesült Királyság-beli látogatása után újra pletykák kereszttüzébe került Károly király kisebbik fia. A szóbeszédet az indította el, hogy Harry herceg a testbeszédszakértők szerint egyedül magabiztosabbnak és felszabadultabbnak tűnt, mint Meghan Markle társaságában.

Harry herceg szeptember 8-án tért vissza rövid időre Nagy-Britanniába, ahol jótékonysági kötelezettségeinek tett eleget. Látogatása során először virágot helyezett el nagymamája, a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő sírjánál Windsorban, majd részt vett a londoni Royal Lancaster Hotelben rendezett WellChild-díjátadón, később pedig apjával, Károly királlyal is találkozott a Clarence House-ban. 

Azt állítják: Harry herceg váláson töri a fejét
Azt állítják: Harry herceg váláson töri a fejét
Forrás: PA Images

Testbeszédszakértők szerint Harry felszabadultabb Meghan nélkül

„Amikor Harry Meghannal van, minden energiáját rá fordítja. Gondoskodni akar róla, védelmezi. De amikor egyedül van, igazán önmaga, és ez látszik is rajta” – idézi Darren Stanton testbeszéd-specialistát a RadarOnline. Stanton megfigyelte, hogy a Meghan társaágában elpirulásra hajlamos Harry a mostani szereplései során egyáltalán nem jött zavarba, sokkal élénkebben gesztikulált és a testbeszéde egészében sokkal nagyobb nyitottságot mutatott, mint amikor a feleségével van: „Meghan nélkül újra önmaga – és ez az arcán és a testbeszédén is látszik” – fogalmazott a lapnak egy másik forrás.

 Jólértesültek szerint a pár már nem is él együtt. Az egyikük úgy fogalmazott: „a küszöbén állnak, hogy bejelentsék a szakításukat a világnak”.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 23: Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex are seen on April 23, 2025 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
Harry feszültebb, ha Meghannel van 
Forrás: GC Images

Sok időnek kell eltelnie a béküléshez

Bár a 41 éves herceg állítólag szeretne újra a királyi család dolgozó tagja lenni, Harry kapcsolata a testvérével továbbra is feszült: Vilmos szóba sem áll vele, sőt, állítólag már attól ideges lesz, ha a környezetében valaki megemlíti a nevét. Édesapja a 76 éves III. Károly király ugyan nem utasította el a közeledését, ám beszédes, hogy mindössze egy órát töltött vele. Azt azonban mindenki tudja, a rákkal küzdő uralkodó mindennél jobban szeretné, ha láthatná unokáit, Archie-t és Lilibetet, és ezért sok mindenre képes. 

Harry herceg mindent kockára tesz a hajáért – még a férfiasságát is

Harry herceg évek óta küzd a kopaszodással, és a jelek szerint mindent megtesz azért, hogy elkerülje bátyja, Vilmos sorsát. Források szerint a 41 éves herceg finasteridet és minoxidilt szed, a két leggyakrabban használt hajhullás elleni készítményt – annak ellenére, hogy komoly mellékhatásokkal kell számolnia.

„Tiszta a lelkiismeretem!" - Harry herceg megtörte a csendet az apjával való találkozás után

A herceg elsőnek adott hosszú interjút az apjával való találkozás óta, és az újságírók kérdéseire is válaszolt. Harry herceg megdöbbentő dolgokat állított az elmúlt évek botrányairól.

Vilmos herceg átverve érzi magát: tajtékzott, amikor megtudta, Harry és Károly találkoztak

A walesi herceg semmit nem tudott arról, hogy apja és testvére mire készülnek. Úgy gondolta, Károly király elutasítja Harryt és csak a hivatalos teendői és a kezelése miatt jön vissza Londonba Balmoralból, ahova II. Erzsébet halálának harmadik évfordulója miatt utazott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu