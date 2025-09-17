"Harry herceg hamarosan bejelenti: válik" – Meghan nélkül újra önmaga a sussexi herceg

Harry herceg szeptember 8-án tért vissza rövid időre Nagy-Britanniába, ahol jótékonysági kötelezettségeinek tett eleget. Látogatása során először virágot helyezett el nagymamája, a három éve elhunyt II. Erzsébet királynő sírjánál Windsorban, majd részt vett a londoni Royal Lancaster Hotelben rendezett WellChild-díjátadón, később pedig apjával, Károly királlyal is találkozott a Clarence House-ban.

Azt állítják: Harry herceg váláson töri a fejét

Testbeszédszakértők szerint Harry felszabadultabb Meghan nélkül

„Amikor Harry Meghannal van, minden energiáját rá fordítja. Gondoskodni akar róla, védelmezi. De amikor egyedül van, igazán önmaga, és ez látszik is rajta” – idézi Darren Stanton testbeszéd-specialistát a RadarOnline. Stanton megfigyelte, hogy a Meghan társaágában elpirulásra hajlamos Harry a mostani szereplései során egyáltalán nem jött zavarba, sokkal élénkebben gesztikulált és a testbeszéde egészében sokkal nagyobb nyitottságot mutatott, mint amikor a feleségével van: „Meghan nélkül újra önmaga – és ez az arcán és a testbeszédén is látszik” – fogalmazott a lapnak egy másik forrás.

Jólértesültek szerint a pár már nem is él együtt. Az egyikük úgy fogalmazott: „a küszöbén állnak, hogy bejelentsék a szakításukat a világnak”.

Harry feszültebb, ha Meghannel van

Sok időnek kell eltelnie a béküléshez

Bár a 41 éves herceg állítólag szeretne újra a királyi család dolgozó tagja lenni, Harry kapcsolata a testvérével továbbra is feszült: Vilmos szóba sem áll vele, sőt, állítólag már attól ideges lesz, ha a környezetében valaki megemlíti a nevét. Édesapja a 76 éves III. Károly király ugyan nem utasította el a közeledését, ám beszédes, hogy mindössze egy órát töltött vele. Azt azonban mindenki tudja, a rákkal küzdő uralkodó mindennél jobban szeretné, ha láthatná unokáit, Archie-t és Lilibetet, és ezért sok mindenre képes.