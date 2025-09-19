Pelenkafenék és pitbull arc: pusztító lesifotók, amelyeket a sztárok legszívesebben eltüntetnének a Föld színéről

A sztárokat mindig olyan makulátlannak látjuk, mintha skatulyából húzták volna ki őket – kivéve a lesifotókon, amelyeken pont emiatt istenien szórakozunk.

A lesifotósok gyakran nem kímélik a hírességeket

Minden idők legdurvább mém-gyanús lesifotói a legnagyobb sztárokról

A sztárságnak is megvannak a maga előnyei: végtelen számú lehetőség, hírnév, csillogás, siker, pénz. És persze ott vannak az árnyoldalai is, mint például azok a paparazzo képek, amelyeket egy csoportba szedtünk azért, hogy együtt kacaghassunk legnagyobb kedvenceink mémgyanús pillanatain.

Hiszen jó néha látni, hogy bizony ők is emberek: ők is izzadnak, grimaszolnak, bugyuta arccal bambulnak maguk elé, és néha-néha, egy elkapott pillanatban az ő combjukon is látszik a narancsbőr.

És ezek a pillanatok nemcsak róluk szólnak, hanem kicsit rólunk is: mert bármennyire is szörnyülködünk rajtuk, jó érzés elmerülni ezekben a képekben, mint valami lelki wellnessben, ami kicsit helyrerakja az önbizalmunkat. Lássuk hát a sztárok lesifotóit, amelyek miatt ma egy picivel szebbnek és jobbnak érezhetjük magunkat — közben pedig adjunk hálát azért, hogy a mi ásítós/kócos/előnytelen pillanatainkért senki sem fizet a napilapoknak.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian feneke sem tökéletes

Viszonylag kevés nő örülne, ha bikinis paparazzi fotókat látna magáról egy elkapott, véletlenszerű pillanatban, de ha a világ legjobb testű nőjéről van szó, ez sem lehet probléma, ugye?! Nos, úgy tűnik mégis, ugyanis annak idején ez a fotó az egész internetet felrobbantotta és megmutatta, hogy bizony Kim is csak egy ember: narancsbőrrel és pelenkafenékkel.

2. Beyoncé

Beyoncé sem mindig üdítő látvány

Az univerzum istennője minden képen tökéletes – kivéve ezen, ahol úgy néz ki, mint egy harcos amazon, aki éppen csatába hívja az alattvalóit. Nem éppen a legüdvösebb gondolat – vagy látvány.

3. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston mégsem ellenzi annyira a cigarettázást?!

Jent volt férje, Justin Theroux buktatta le egy Instagram bejegyzésben, ami azért volt érdekes, mert a színésznő híresen dohányzásellenes, és mindig is azt kommunikálta, hogy évek óta nem gyújtott rá. Nos, a képek másról árulkodnak!

4. Britney Spears

Britney Spears kopaszra borotvált fejjel

Ki ne emlékezne arra a napra, amikor a pop hercegnője hirtelen felindulásból leborotválta a haját, majd egy esernyővel támadt az egyik lesifotós autójának? Nos, Britney minden bizonnyal szívesen elfelejtené, de az internetes mémek sajnos nem hagyják.