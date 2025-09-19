Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 19., péntek Vilhelmina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

Pelenkafenék és pitbull arc: pusztító lesifotók, amelyeket a sztárok legszívesebben eltüntetnének a Föld színéről

GC Images - Stefano Mazzola
világsztárok paparazzo lesifotó
Nagy Kata
2025.09.19.
Mindannyiunkról készülnek előnytelen képek, amelyek nem szeretnénk, ha valaha is nyilvánosságra kerülnének. Bezzeg a sztároknak nincs választási lehetőségük, a róluk készült lesifotók bizony bejárják az egész világot, bármennyire is pusztítóra sikerültek.

A sztárokat mindig olyan makulátlannak látjuk, mintha skatulyából húzták volna ki őket – kivéve a lesifotókon, amelyeken pont emiatt istenien szórakozunk. 

Lesifotó Britney Spearsről
A lesifotósok gyakran nem kímélik a hírességeket
Forrás: Getty Images North America

Minden idők legdurvább mém-gyanús lesifotói a legnagyobb sztárokról

A sztárságnak is megvannak a maga előnyei: végtelen számú lehetőség, hírnév, csillogás, siker, pénz. És persze ott vannak az árnyoldalai is, mint például azok a paparazzo képek, amelyeket egy csoportba szedtünk azért, hogy együtt kacaghassunk legnagyobb kedvenceink mémgyanús pillanatain. 

Hiszen jó néha látni, hogy bizony ők is emberek: ők is izzadnak, grimaszolnak, bugyuta arccal bambulnak maguk elé, és néha-néha, egy elkapott pillanatban az ő combjukon is látszik a narancsbőr. 

És ezek a pillanatok nemcsak róluk szólnak, hanem kicsit rólunk is: mert bármennyire is szörnyülködünk rajtuk, jó érzés elmerülni ezekben a képekben, mint valami lelki wellnessben, ami kicsit helyrerakja az önbizalmunkat. Lássuk hát a sztárok lesifotóit, amelyek miatt ma egy picivel szebbnek és jobbnak érezhetjük magunkat — közben pedig adjunk hálát azért, hogy a mi ásítós/kócos/előnytelen pillanatainkért senki sem fizet a napilapoknak. 

1. Kim Kardashian

KIM KARDASHIAN
Kim Kardashian feneke sem tökéletes
Forrás:  Profimedia

Viszonylag kevés nő örülne, ha bikinis paparazzi fotókat látna magáról egy elkapott, véletlenszerű pillanatban, de ha a világ legjobb testű nőjéről van szó, ez sem lehet probléma, ugye?! Nos, úgy tűnik mégis, ugyanis annak idején ez a fotó az egész internetet felrobbantotta és megmutatta, hogy bizony Kim is csak egy ember: narancsbőrrel és pelenkafenékkel. 

2. Beyoncé

Beyonce performs during halftime of Super Bowl XLVII at the Mercedes-Benz Superdome in New Orleans, Louisiana, USA, Sunday, February 3, 2013. Photo by Mark Cornelison/Lexington Herald-Leader/MCT/ABACAPRESS.COM February 3, 2013
Beyoncé sem mindig üdítő látvány
Forrás: NORTHFOTO

Az univerzum istennője minden képen tökéletes – kivéve ezen, ahol úgy néz ki, mint egy harcos amazon, aki éppen csatába hívja az alattvalóit. Nem éppen a legüdvösebb gondolat – vagy látvány. 

3. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston mégsem ellenzi annyira a cigarettázást?!
 Forrás:  Instagram

Jent volt férje, Justin Theroux buktatta le egy Instagram bejegyzésben, ami azért volt érdekes, mert a színésznő híresen dohányzásellenes, és mindig is azt kommunikálta, hogy évek óta nem gyújtott rá. Nos, a képek másról árulkodnak! 

4. Britney Spears 

Britney Spears gets crazy after desperatly trying to see her kids at Kevin Federline's place in Tarzana. Britney took an umbrella and hit an empty car Feb 21, 2007 X17online EXCLUSIVE
Britney Spears kopaszra borotvált fejjel
 Forrás: X17

Ki ne emlékezne arra a napra, amikor a pop hercegnője hirtelen felindulásból leborotválta a haját, majd egy esernyővel támadt az egyik lesifotós autójának? Nos, Britney minden bizonnyal szívesen elfelejtené, de az internetes mémek sajnos nem hagyják. 

5. Jim Carrey

Jim Carrey and Jenny McCarthy in Malibu July 4, 208 X17online exclusive
Jim Carrey a barátnője fürdőruhájában

Carrey valamiért viccesnek találta az ötletet, hogy fürdőruhát cseréljen az akkori barátnőjével. Mi inkább elgondolkodtatónak mondanánk! 

Részegen tántorgott Los Angelesben Angelina Jolie fia, Pax - Lesifotók

A 21 éves Pax Jolie-Pittet a barátai támogatták, egy hotelből való távozása után szombat éjjel. Angelina Jolie fia, Pax, hajnalig bulizott Los Angelesben.

Láttad már Johnny Depp 23 éves fiát? Ő az — FOTÓ

Johnny Depp és Vanessa Paradis kapcsolatából két gyere született. A lányukat, Lily-Rose Deppet mindenki ismeri, szülei nyomdokaiba lépve modellként és színésznőként dolgozik, Ám fiuk, a 23 éves Jack már messzebb esett a fájától, ő inkább távol tartja magát a rivaldafénytől.

Lesifotók láttak napvilágot a Nem férek a bőrödbe 2. részéből - Megjelent az előzetese is

Több mint két évtized kihagyás után a rajongók végre láthatják a 2003-as sikerfilm folytatását. Megérkezett a Nem férek a bőrödbe 2. előzetese!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu