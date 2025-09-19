Pelenkafenék és pitbull arc: pusztító lesifotók, amelyeket a sztárok legszívesebben eltüntetnének a Föld színéről

A sztárokat mindig olyan makulátlannak látjuk, mintha skatulyából húzták volna ki őket – kivéve a lesifotókon, amelyeken pont emiatt istenien szórakozunk.
A sztárságnak is megvannak a maga előnyei: végtelen számú lehetőség, hírnév, csillogás, siker, pénz. És persze ott vannak az árnyoldalai is, mint például azok a paparazzo képek, amelyeket egy csoportba szedtünk azért, hogy együtt kacaghassunk legnagyobb kedvenceink mémgyanús pillanatain.
Hiszen jó néha látni, hogy bizony ők is emberek: ők is izzadnak, grimaszolnak, bugyuta arccal bambulnak maguk elé, és néha-néha, egy elkapott pillanatban az ő combjukon is látszik a narancsbőr.
És ezek a pillanatok nemcsak róluk szólnak, hanem kicsit rólunk is: mert bármennyire is szörnyülködünk rajtuk, jó érzés elmerülni ezekben a képekben, mint valami lelki wellnessben, ami kicsit helyrerakja az önbizalmunkat. Lássuk hát a sztárok lesifotóit, amelyek miatt ma egy picivel szebbnek és jobbnak érezhetjük magunkat — közben pedig adjunk hálát azért, hogy a mi ásítós/kócos/előnytelen pillanatainkért senki sem fizet a napilapoknak.
Viszonylag kevés nő örülne, ha bikinis paparazzi fotókat látna magáról egy elkapott, véletlenszerű pillanatban, de ha a világ legjobb testű nőjéről van szó, ez sem lehet probléma, ugye?! Nos, úgy tűnik mégis, ugyanis annak idején ez a fotó az egész internetet felrobbantotta és megmutatta, hogy bizony Kim is csak egy ember: narancsbőrrel és pelenkafenékkel.
Az univerzum istennője minden képen tökéletes – kivéve ezen, ahol úgy néz ki, mint egy harcos amazon, aki éppen csatába hívja az alattvalóit. Nem éppen a legüdvösebb gondolat – vagy látvány.
Jent volt férje, Justin Theroux buktatta le egy Instagram bejegyzésben, ami azért volt érdekes, mert a színésznő híresen dohányzásellenes, és mindig is azt kommunikálta, hogy évek óta nem gyújtott rá. Nos, a képek másról árulkodnak!
Ki ne emlékezne arra a napra, amikor a pop hercegnője hirtelen felindulásból leborotválta a haját, majd egy esernyővel támadt az egyik lesifotós autójának? Nos, Britney minden bizonnyal szívesen elfelejtené, de az internetes mémek sajnos nem hagyják.
Carrey valamiért viccesnek találta az ötletet, hogy fürdőruhát cseréljen az akkori barátnőjével. Mi inkább elgondolkodtatónak mondanánk!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.