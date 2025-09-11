A nagy pénzrablás szereplője, Úrsula Corberó várandós. A spanyol színésznő első gyermekét várja partnerével, Chino Darínnal, akivel 9 éve vannak együtt.

Úrsula Corberó gyereket vár

Forrás: FilmMagic

Úrsula Corberó Tokio karakterét formálta meg

Az Instagramon közzé tett képhez Úrsula Corberó - aki korábban szexi fotókon is pózolt - a következőt írta: „Ez nem AI.” A nagy pénzrablás Tokióját megformáló színésznő majd kicsattan a boldogságtól, ugyanis korábban elárulta, hogy fiatalon szeretett volna édesanya lenni, de az élet felülírta a terveit. „Mindig nagyon fiatal anyaként képzeltem el magam, de aztán rájöttem, hogy a valóság egészen más, és az évek egyre csak telnek” - írja a HOLA! nyomán a Bors.

Inkább a vígjátékokért van oda

Corberót a 2017 és 2021 decembere között futó spanyol A nagy pénzrablás tette világsztárrá. Egy interjúban a színésznő azonban arról beszélt, hogy bár nagyon szerette a sorozatot, de ha őszinte akar lenni, ő inkább vígjáték- és nem akciófilm-rajongó.