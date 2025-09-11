Egy elhagyott csaj naplója: Bridget Jones és Carrier Bradshaw szerelmgyerekével erősít a Netflix

Az Egy elhagyott csaj naplója az a skandináv sorozat, amire minden szingli (na jó és párkapcsolatban élő) nőnek szüksége van idén ősszel.

A Netflix új skandináv sorozatában Amanda hajhássza a szerelmet.

Forrás: YouTube / Netflix

Csajos skandináv sorozat lesz az ősz legviccesebb újdonsága a Netflixen

Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy hamarosan találkozhatsz Bridget Jones és Carrier Bradshaw svéd szerelemgyerekével, aki rendkívül szórakoztató, ugyanakkor keserédes formában mutatja be a modernkori társkeresés nehézségeit? Jól hangzik, ugye?

A szeptember 11-én este debütáló Netflix-sorozat, az Egy elhagyott csaj naplója főszereplője a 31 éves Amanda, aki egy szakítás után veti bele magát a társkeresés nem kicsit zavaros tengerébe.

Ha pedig akár egy fél pillanatra is voltál szingli az elmúlt 10 évben, akkor pontosan tudod, hogy ez a tevékenység milyen vicces, néha kiakasztó és legtöbbször csalódást keltő szituációkat eredményez, amikből természetesen ebben a sorozatban sincs hiány.

Amanda ugyanis imádja a divatot, a barátait és leginkább természetesen a férfiakat, akik valamilyen oknál fogva mégis veszett róka módjára menekülnek előle – de persze ez őt egy percig sem tántorítja el, hiszen elhatározta, hogy idén ha esik, ha fúj, ő bizony megtalálja a szerelmet! Ebben pedig szerencsére tökéletesen partnerek a nő barátai is, legyen szó vakrandiról, ismerkedős applikációról, vagy egy random szerda esti buliról.

Az új sorozatban sikamlós jelenetekben sincs hiány.

Forrás: YouTube / Netflix

A skandináv vígjáték tele van vicces, hihetetlen és olykor megható pillanatokkal – jó pár sikamlós jelenettel megspékelve.

A forgatókönyvet Moa Herngren és Tove Eriksen Hillbom jegyzi, a mű alapja pedig Amanda Romare Malmö férfilakosságának fele már szakított velem című bestsellere. A nyolcrészes minisorozat főszereplője Carla Sehn, a rendező pedig Emma Bucht és Susanne Thorson, akik azt ígérik, ezúttal is hozzák a skandináv sorozatoktól megszokott magas minőséget és bámulatos látványvilágot.