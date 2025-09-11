Egy elhagyott csaj naplója: Bridget Jones és Carrier Bradshaw szerelmgyerekével erősít a Netflix

Az Egy elhagyott csaj naplója az a skandináv sorozat, amire minden szingli (na jó és párkapcsolatban élő) nőnek szüksége van idén ősszel.
Mit szólnál, ha azt mondanánk, hogy hamarosan találkozhatsz Bridget Jones és Carrier Bradshaw svéd szerelemgyerekével, aki rendkívül szórakoztató, ugyanakkor keserédes formában mutatja be a modernkori társkeresés nehézségeit? Jól hangzik, ugye?
A szeptember 11-én este debütáló Netflix-sorozat, az Egy elhagyott csaj naplója főszereplője a 31 éves Amanda, aki egy szakítás után veti bele magát a társkeresés nem kicsit zavaros tengerébe.
Ha pedig akár egy fél pillanatra is voltál szingli az elmúlt 10 évben, akkor pontosan tudod, hogy ez a tevékenység milyen vicces, néha kiakasztó és legtöbbször csalódást keltő szituációkat eredményez, amikből természetesen ebben a sorozatban sincs hiány.
Amanda ugyanis imádja a divatot, a barátait és leginkább természetesen a férfiakat, akik valamilyen oknál fogva mégis veszett róka módjára menekülnek előle – de persze ez őt egy percig sem tántorítja el, hiszen elhatározta, hogy idén ha esik, ha fúj, ő bizony megtalálja a szerelmet! Ebben pedig szerencsére tökéletesen partnerek a nő barátai is, legyen szó vakrandiról, ismerkedős applikációról, vagy egy random szerda esti buliról.
A skandináv vígjáték tele van vicces, hihetetlen és olykor megható pillanatokkal – jó pár sikamlós jelenettel megspékelve.
A forgatókönyvet Moa Herngren és Tove Eriksen Hillbom jegyzi, a mű alapja pedig Amanda Romare Malmö férfilakosságának fele már szakított velem című bestsellere. A nyolcrészes minisorozat főszereplője Carla Sehn, a rendező pedig Emma Bucht és Susanne Thorson, akik azt ígérik, ezúttal is hozzák a skandináv sorozatoktól megszokott magas minőséget és bámulatos látványvilágot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.