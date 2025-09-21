Egy diszkóban ünnepelte meg szabadulását a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

Szeptember 17-én elhagyhatta a börtönt Christian Brueckner elítélt szexuális ragadozó, akit egy idős nő megerőszakolásáért 7 éves börtönbüntetését töltötte. A német állampolgárságú férfiről a börtönévei során derült ki, hogy köze lehet Madeleine McCann elrablásához. Egy korábbi tettestársa ugyanis eskü alatt vallotta be, hogy Brueckner elárulta neki, hogy bestiális dolgokat művelt a 2007-ben eltűnt kislánnyal. A tanúvallomás óta Brueckner a Madeleine McCann-ügy elsőszámú gyanúsítottja. A férfire azonban a mai napig nem sikerült rábizonyítani, hogy ő a felelős a kislány elrablásáért és meggyilkolásáért, ezért most a büntetése letöltése után szabad emberként élhet.
Hatalmas felháborodást keltett az emberekben, amikor kiderült, hogy Christian Brueckner a szabadulása után hajléktalannak nyilvánította magát, majd a német állam segítségével kapott egy lakást, amelyben élhet. Bár jogi okokból nem hozhatták nyilvánosságra, hogy melyik német városban telepedett le a szexuális ragadozó, a Mirror információ szerint nem sokáig maradt titokban a lakóhelye, ugyanis az arcát ma már szinte minden német nő ismeri és féli.
Brueckner ma hírhedt Németországban, így a boltokban lévő nők azonnal felismerik és sikoltozni kezdenek, ha meglátják. Brueckner egy alkalommal a városban felhúzta a nadrágszárát és mutatta, hogy nyomkövető van a lábán, majd azzal védekezett, hogy ő ártatlan, ne féljenek tőle. Ennek ellenére a lakóhelyén élők rettegnek tőle, és próbálják elérni, hogy elköltözzön onnan.
- árulta el egy környékbeli lakó a lapnak. Nem ez volt az egyetlen dolog, amivel botrányt okozott a férfi, hanem az is, amikor 48 órával a szabadulása után lencsevégre kapták, ahogy egy szórakozóhelyen italozik, és ünnepli a szabadulását. Ezután pedig egy McDonalds-ban is látták, ami egy gyerekruhákat árusító bolt mellett volt.
Az ellene folyó nyomozás folytatódik, a londoni Metropolitan Police bejelentette, hogy szerintük Christian Brueckner Madeleine McCann gyilkosa, és mindent megfognak tenni, hogy ezt bizonyítani tudják.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.