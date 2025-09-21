Egy diszkóban ünnepelte meg szabadulását a Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja

Szeptember 17-én elhagyhatta a börtönt Christian Brueckner elítélt szexuális ragadozó, akit egy idős nő megerőszakolásáért 7 éves börtönbüntetését töltötte. A német állampolgárságú férfiről a börtönévei során derült ki, hogy köze lehet Madeleine McCann elrablásához. Egy korábbi tettestársa ugyanis eskü alatt vallotta be, hogy Brueckner elárulta neki, hogy bestiális dolgokat művelt a 2007-ben eltűnt kislánnyal. A tanúvallomás óta Brueckner a Madeleine McCann-ügy elsőszámú gyanúsítottja. A férfire azonban a mai napig nem sikerült rábizonyítani, hogy ő a felelős a kislány elrablásáért és meggyilkolásáért, ezért most a büntetése letöltése után szabad emberként élhet.

Madeleine McCann-ügy gyanúsítottja egy szórakozóhelyen ünnepelte meg a szabadulását

Forrás: Getty Images

A Madeleine McCann-ügy gyanúsítottjának a német állam biztosít lakást

Hatalmas felháborodást keltett az emberekben, amikor kiderült, hogy Christian Brueckner a szabadulása után hajléktalannak nyilvánította magát, majd a német állam segítségével kapott egy lakást, amelyben élhet. Bár jogi okokból nem hozhatták nyilvánosságra, hogy melyik német városban telepedett le a szexuális ragadozó, a Mirror információ szerint nem sokáig maradt titokban a lakóhelye, ugyanis az arcát ma már szinte minden német nő ismeri és féli.

Brueckner ma hírhedt Németországban, így a boltokban lévő nők azonnal felismerik és sikoltozni kezdenek, ha meglátják. Brueckner egy alkalommal a városban felhúzta a nadrágszárát és mutatta, hogy nyomkövető van a lábán, majd azzal védekezett, hogy ő ártatlan, ne féljenek tőle. Ennek ellenére a lakóhelyén élők rettegnek tőle, és próbálják elérni, hogy elköltözzön onnan.

- árulta el egy környékbeli lakó a lapnak. Nem ez volt az egyetlen dolog, amivel botrányt okozott a férfi, hanem az is, amikor 48 órával a szabadulása után lencsevégre kapták, ahogy egy szórakozóhelyen italozik, és ünnepli a szabadulását. Ezután pedig egy McDonalds-ban is látták, ami egy gyerekruhákat árusító bolt mellett volt.

Az ellene folyó nyomozás folytatódik, a londoni Metropolitan Police bejelentette, hogy szerintük Christian Brueckner Madeleine McCann gyilkosa, és mindent megfognak tenni, hogy ezt bizonyítani tudják.