Bűnösnek vallotta magát a „ketaminkirálynő”: ő adta el a szert, amely Matthew Perry halálához vezetett

drog Jóbarátok Matthew Perry halála Matthew Perry ketamin
Jasveen Sangha elismerte, ő adta el a színésznek azt a drogot, amely közvetlenül a halálát okozta. Matthew Perry 54 éves korában hunyt el kábítószer-túladagolás miatt.

A 42 éves brit-amerikai állampolgárságú Sangha szeptember 3-án öt szövetségi vádpontban ismerte el bűnösségét, köztük abban, hogy ő adta el a Matthew Perry halálához vezető ketamint. 

Matthew Perry 54 éves korában hunyt el kábítószer-túladagolás miatt
Forrás: Getty Images North America

Matthew Perry is a ketaminkirálynőtől szerezte be a drogot

Az ügyészek Sanghát nagyon aktív drogdílerként mutatták be a bíróságon, akit ügyfelei ketaminkirálynő néven ismertek. Az augusztus 18-án aláírt vádalku értelmében bűnösnek vallotta magát egy rendbeli kábítószerrel kapcsolatos üzlet fenntartásában, három rendbeli ketaminterjesztésben és egy rendbeli, halálesetet okozó ketaminterjesztésben. Cserébe az ügyészek ejtettek három másik, ketaminterjesztéssel kapcsolatos vádpontot, valamint egy metamfetaminnal összefüggőt. A végső megállapodás egy évvel azután született, hogy a szövetségi ügyészek öt embert vádoltak meg Matthew Perry 2023 októberi halálával kapcsolatban. Jasveen Sangha akár 65 év börtönbüntetés is kaphat, bár az ügyészek jelezték, hogy a maximális összegnél kevesebbet fognak kérni. Az ítélethirdetés dátumát még nem tűzték ki. Sangha és Dr. Salvador Plasencia voltak a nyomozás elsődleges célpontjai. Három másik vádlott – Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa és Erik Fleming – már korábban bűnösnek vallotta magát, és vallomásaik Sanghát és Plasenciát is terhelték .írja az Express.

Perryt Los Angeles-i otthonában találta holtan asszisztense, Kenneth Iwamasa. Az orvosszakértő szerint a halál elsődleges oka a ketamin volt. Perry legálisan, de nem engedélyezett formában használta a szert depresszió kezelésére, ám halála előtt két héttel további mennyiséghez jutott Erik Flemingen keresztül Sanghától. Fleming egy üzenetében úgy írta: a „ketaminja elképesztő”, és csak „luxuscikkekkel és hírességekkel” foglalkozik. Perry a halála előtti napokban 25 fiolát vásárolt Sanghától, közel 4500 font készpénzért. A vádirat szerint halála napján Sangha azt kérte Flemingtől, hogy töröljék az összes üzenetet, amelyet egymásnak küldtek.

Ma lenne 56 éves Matthew Perry: így gyászolja őt a legjobb barátja Jennifer Aniston - Videó!

Lassan két éve, hogy elveszítettük a Jóbarátok sztárját. A tragikus sorsú Matthew Perry ma lenne 56 éves, ez alkalomból megemlékezett róla a legjobb barátja és kollégája Jennifer Aniston is.

Megdöbbentő információ látott napvilátot Matthew Perry tragikus haláláról - Videó

Már két éve, hogy a legkedvesebb jóbarátunk örökre itt hagyott bennünket. Matthew Perry rejtélyes és hirtelen halála a mai napig foglalkoztatja a világot.

Matt LeBlanc a magányba menekült: barátai nagyon aggódnak érte

A Jóbarátok egykori sztárja visszavonultabban él, mint valaha. A hírnév veszélyeitől menekül, nem akar barátja, Matthew Perry sorsára jutni.

 

