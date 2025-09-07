Bűnösnek vallotta magát a „ketaminkirálynő”: ő adta el a szert, amely Matthew Perry halálához vezetett

A 42 éves brit-amerikai állampolgárságú Sangha szeptember 3-án öt szövetségi vádpontban ismerte el bűnösségét, köztük abban, hogy ő adta el a Matthew Perry halálához vezető ketamint.

Matthew Perry 54 éves korában hunyt el kábítószer-túladagolás miatt

Matthew Perry is a ketaminkirálynőtől szerezte be a drogot

Az ügyészek Sanghát nagyon aktív drogdílerként mutatták be a bíróságon, akit ügyfelei ketaminkirálynő néven ismertek. Az augusztus 18-án aláírt vádalku értelmében bűnösnek vallotta magát egy rendbeli kábítószerrel kapcsolatos üzlet fenntartásában, három rendbeli ketaminterjesztésben és egy rendbeli, halálesetet okozó ketaminterjesztésben. Cserébe az ügyészek ejtettek három másik, ketaminterjesztéssel kapcsolatos vádpontot, valamint egy metamfetaminnal összefüggőt. A végső megállapodás egy évvel azután született, hogy a szövetségi ügyészek öt embert vádoltak meg Matthew Perry 2023 októberi halálával kapcsolatban. Jasveen Sangha akár 65 év börtönbüntetés is kaphat, bár az ügyészek jelezték, hogy a maximális összegnél kevesebbet fognak kérni. Az ítélethirdetés dátumát még nem tűzték ki. Sangha és Dr. Salvador Plasencia voltak a nyomozás elsődleges célpontjai. Három másik vádlott – Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa és Erik Fleming – már korábban bűnösnek vallotta magát, és vallomásaik Sanghát és Plasenciát is terhelték .írja az Express.