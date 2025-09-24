Egyre gyakrabban mutatja meg gyerekeit Meghan Markle. Bár Archie és Lilibet arca sosem látható a képeken, az azért kivehető, hogy hatalmasat nőttek. A rajongók a legutóbb megosztott képpel kapcsolatban egy dolgot emeltek ki leginkább: milyen szép és hosszú a kislány haja.

Meghan Markle eddig nem látott képet posztolt gyerekeiről

Forrás: Northfoto

Meghan Markle gyerekei hatalmasat nőttek

A fotó, amin jól látszik, hogy milyen nagyok már a gyerekek, annak a kép- és videósorozatnak a része, amit a hercegi pár Lilibet negyedik születésnapján a Disneylandben készített. Meghan Markle akkor videómontázst tett közzé az Instagramon, amelyben a látogatás legemlékezetesebb pillanatait örökítették meg. Az akkori felvételen látható, hogy a család több vidámparki játékot is kipróbált, valamint különleges édességeket kóstoltak meg. Meghan az Instagramon úgy fogalmazott, hogy Disneyland valóban a „Föld legboldogabb helye”.

Princess Lilibet Diana with her big brother Prince Archie at Disney celebrating her fourth birthday 🧜‍♀️



The ginger haired royal duo 🥹🫶🏽- pic.twitter.com/Y0kOhiyBB0 — 🧸ྀི (@meghanmupdates) September 22, 2025

Harry herceg és Meghan Markle egyébként eltérően vélekednek arról, miként és milyen gyakran jelenjenek meg gyermekeika nyilvánosság előtt – állította Matt Wilkinson, a brit The Sun magazin királyi szerkesztője. A sussexi herceg ráadásul nem bánná, ha Archie és Lilibet az Egyesült Királyságban járnának iskolába. Harry tervét Meghan Markle természetesen nem támogatja.