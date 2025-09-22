Harry herceg és Meghan Markle váratlanul jelentek meg a nyilvánosság előtt: a hercegné így üzent királyi családnak

Meghan Markle elegáns, sötétkék ujjatlan ruhát és barna magassarkút viselt, Harry herceg pedig klasszikus zakóban és ingben jelent meg. A hercegné felkísérte a színpadra a férjét, majd öleléssel búcsúzott tőle.

Harry herceg és Meghan Markle váratlanul jelent meg a nyilvánosság előtt

Forrás: Getty Images

Harry herceg számára különösen fontos ez az ügy: tíz éven át szolgált helikopterpilótaként a brit hadseregben, és több bevetésen is részt vett Afganisztánban. A jótékonysági esten személyes érintettsége okán szívesen vett részt, arra pedig senki sem számított, hogy Meghant is magával viszi.

Meghan Markle bánatára Harry herceg egyre közelebb kerülhet a családjához

Károly király végre fogadta Harry herceget múlt heti londoni látogatása alkalmával. A beszélgetés jól sikerült, a tékozló fiú végre ismét közelebb kerülhet a családjához. Harry saját maga vallotta be, hogy azt tervezi, hogy a jövőben több időt fordít a rákos megbetegedéssel küzdő édesapjára.

„Az elmúlt 4 éven rendkívül stresszes volt, és sokat kivett belőlem a pereskedés is. Ezen felül rengeteg dolgot kellett kiderítenem és megtanulnom. Mégis azt mondom, hogy nagyon boldog vagyok ott, ahol élek, és tetszik az élet, amit élek. Azonban az biztos, hogy a következő évben szeretnék több időt együtt tölteni az édesapámmal" - jelentette ki. Meghan Markle ettől persze nem boldog, különsen fél attól, hogy férje újra közel kerül Katalin hercegnéhez, akivel egykor szoros barátságot ápolt.

Sokan úgy gondolják, nem véletlen, hogy Meghan éppen most jelent meg Harry oldalán: valószínűleg azt akarja üzenni, nem adja vissza a herceget a családjának.