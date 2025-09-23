Nem Vilmos a legnagyobb gátja Harry visszatérésének: II. Erzsébet kívánságát teljesíti Károly

Bár Harry herceg úgy tervezi, évente öt-hat alkalommal az Egyesült Királyságba utazik és újra belefolyik a királyi teendőkbe, ez nem biztos, hogy így lesz. Sőt, ha apja, Károly király ragaszkodik Erzsébet királynő egykori kijelentéséhez, akkor Harry csak magánemberként látogathat haza és nem lehet a királyi család dolgozó tagja.

Harry herceg „nem lehet félig bent, félig kint”

Forrás: PA Images

Harry herceg „nem lehet félig bent, félig kint”

Bár Károly király újra szóba áll fiával, Harry herceggel, palotai források szerint ez még nem jelenti azt, hogy a sussexi herceg ismét visszakaphatja régi monarchiában betöltött helyét, sőt, azt sem, hogy a királyi család visszafogadja őt. Még ha az uralkodó bele is egyezne ebbe, a helyzetet bonyolítja az a szabály, amelyet még az elhunyt II. Erzsébet királynő vezetett be: a család tagjai nem vállalhatnak hivatalos feladatot, ha közben fizetett munkát végeznek máshol - írja az Express. Egy forrás szerint „a király teljesen világosan kiállt az elhunyt édesanyja döntése mellett, miszerint a család tagjai számára nem lehet félig bent, félig kint közszereplés vállalni.” Bár Harry még nem döntötte el egyértelműen, hogy vissza szeretne-e térni az Egyesült Királyságba, de szándéka, hogy visszatérjen a királyság életében való szerepvállalásaihoz.

Harry 2020-ban lépett vissza hivatalos kötelezettségeitől, majd anyagilag függetlenné vált feleségével, Meghannel. Azóta jelentős bevételhez jutott a Spotify- és Netflix-megállapodásokból, valamint előadásokból. A források szerint ez összeegyeztethetetlen egy esetleges hivatalos visszatéréssel.

Harry herceg az apjával való találkozás után is megvédte a korábbi állításait

A Károllyal való találkozás után újságírók kérdéseire is válaszolt Harry. A legtöbben arra voltak kíváncsi, hogy miért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a palota botrányait a könyvében. „Nem hiszem, hogy bármilyen piszkos titkot megszellőztettem volna a memoáromban. Nehéz volt átadni az üzenetemet, de a lehető legjobban fogalmaztam meg a mondanivalómat, és tiszta a lelkiismeretem. Nem azért adtam ki a könyvemet, hogy bosszút álljak, hanem azért, hogy megbéküljek az igazsággal. Ez az elvekről szól” - nyilatkozta és hozzátette, azt írta meg, ő hogyan élt meg bizonyos helyzeteket.