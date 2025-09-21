Harry herceg elárulta: a jövőben szívesen találkozna rendszeresen Károly királlyal

Egyre több jel utal arra, hogy Harry herceg újra a királyi család megbecsült tagjává válhat. Minden azzal kezdődött, hogy elhívták a herceget, hogy a nagymamája II. Erzsébet királynő halálának évfordulóján látogasson el egy brit rendezvényre, ő azonban a munkát összekötötte egy családi látogatással, ami olyan jól sikerült, hogy várhatóan még több találkozót fog eredményezni Harry és a rokonai között.

Károly király és Harry herceg 2 évvel ezelőtt találkozott utoljára egymással

Forrás: Getty Images

Harry herceg szeretne minél többször találkozni az apukájával

Harry több mint 50 percet töltött együtt az édesapjával III. Károly királlyal egy privát teadélutánon szeptember elején. A találkozójuk azért is volt felettébb különleges esemény, mert már két éve nem talákoztak személyesen, mióta megromlott a viszonyuk. Az apa-fia páros kapcsolata azután szűnt meg, hogy az ifjú herceg és a felesége Meghan Markle Amerikába költözött. Ezt tetézte az is, hogy nem sokkal később Harry kiadta a Maradék (Spare) című könyvét, amelyben kritizálta a királyi család tagjait, és számos kínos esetet hozott nyilvánosságra a palota falain belülről.

Most azonban úgy tudni, hogy Harry herceg annyira örömtelinek ítélte meg az apjával való teázást, hogy újabb alkalmat keres a találkozójukra. A Mirror számolt be róla, hogy a Kijevbe látogató herceg milyen szívmelengető információkat osztott meg a találkozójukról:

Az elmúlt 4 éven rendkívül stresszes volt, és sokat kivett belőlem a pereskedés is. Ezen felül rengeteg dolgot kellett kiderítenem és megtanulnom. Mégis azt mondom, hogy nagyon boldog vagyok ott, ahol élek, és és tetszik az élet, amit élek. Azonban az biztos, hogy a következő évben szeretnék több időt együtt tölteni az édesapámmal.

- zárta sorait a tékozló herceg.