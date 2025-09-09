Fény derült Diana hercegné vad bulijaira: álruhában szórakozott, volt, hogy a rendőrök is bevitték

A nyolcvanas években szoros barátság fűzte össze Diana hercegnét és Freddie Mercuryt. Egy este a Queen énekese arra biztatta, hogy menjen vele London egyik legfelkapottabb klubjába, a Royal Vauxhall Tavernbe. Ott volt velük Cleo Rocos humorista és Kenny Everett DJ is. A hercegnőt senki sem ismerhette fel, így férfinak öltöztették: bomberdzsekit, baseballsapkát és sötét napszemüveget kapott. Cleo Rocos később úgy emlékezett, Diana hercegné feliserhetetlen volt: „Pont olyan volt, mint egy jóképű fiatal srác.”

Diana hercegné Freddy Mercuryval járt bulizni

Forrás: Hulton Royals Collection

A terv bevált. A zsúfolt klubban senki nem figyelt fel rá, amikor a pulthoz lépett, és rendelt egy kört a barátainak. „Mind azt vártuk, mikor bukik le, de mintha senki sem vette volna észre. Diana élvezte az este minden pillanatát” – mondta Rocos.

Diana hercegnét rendőrnek öltözve vitték be

Nem ez volt azonban az egyetlen alkalom, amikor Diana hercegné álruhát öltött. 1986-ban, András herceg és Sarah Ferguson esküvője előtt a két fiatal nő rendőrnek öltözve indult szórakozni. A tréfa rosszul sült el: valódi rendőrök tartóztatták le őket, mert hatósági személynek adták ki magukat. Sarah Ferguson később arról mesélt, hogy a pincér közölte velük: rendőröket nem szolgálnak ki, és nem hitte el, hogy csak jelmezről van szó.

A rendőrautóban mindketten elrejtették eljegyzési gyűrűjüket. Diana azonban a legkevésbé sem izgult: Ferguson szerint inkább kinyitott egy zacskó szalonnás chipset, és jóízűen enni kezdett. Egy rendőr rászólt, hogy „ezt nem teheti”, de a hercegnét ez sem hozta zavarba. Végül, amikor kiderült, kiket vittek be, gyorsan hazaengedték őket.

Diana hercegné számára ezek az esték apró menekülést jelentettek a palota szabályai elől. Ilyenkor felszabadult volt, sokat nevetett, és legalább néhány órára elfelejthette a mindennapok nyomását.