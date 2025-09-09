Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd

Fény derült Diana hercegné vad bulijaira: álruhában szórakozott, volt, hogy a rendőrök is bevitték

Virág Emília
2025.09.09.
Diana hercegnét a világ elegáns, visszafogott asszonyként ismerte, de volt egy sokkal játékosabb oldala is. Barátai szerint időnként szüksége volt arra, hogy kiszakadjon a kötöttségekből – és ilyenkor hajmeresztő kalandokba keveredett.

A nyolcvanas években szoros barátság fűzte össze Diana hercegnét és Freddie Mercuryt. Egy este a Queen énekese arra biztatta, hogy menjen vele London egyik legfelkapottabb klubjába, a Royal Vauxhall Tavernbe. Ott volt velük Cleo Rocos humorista és Kenny Everett DJ is. A hercegnőt senki sem ismerhette fel, így férfinak öltöztették: bomberdzsekit, baseballsapkát és sötét napszemüveget kapott. Cleo Rocos később úgy emlékezett, Diana hercegné feliserhetetlen volt: „Pont olyan volt, mint egy jóképű fiatal srác.”

Diana hercegné Freddy Mercuryval járt bulizni
Diana hercegné Freddy Mercuryval járt bulizni
Forrás: Hulton Royals Collection

A terv bevált. A zsúfolt klubban senki nem figyelt fel rá, amikor a pulthoz lépett, és rendelt egy kört a barátainak. „Mind azt vártuk, mikor bukik le, de mintha senki sem vette volna észre. Diana élvezte az este minden pillanatát”mondta Rocos.

Diana hercegnét rendőrnek öltözve vitték be

Nem ez volt azonban az egyetlen alkalom, amikor Diana hercegné álruhát öltött. 1986-ban, András herceg és Sarah Ferguson esküvője előtt a két fiatal nő rendőrnek öltözve indult szórakozni. A tréfa rosszul sült el: valódi rendőrök tartóztatták le őket, mert hatósági személynek adták ki magukat. Sarah Ferguson később arról mesélt, hogy a pincér közölte velük: rendőröket nem szolgálnak ki, és nem hitte el, hogy csak jelmezről van szó.

A rendőrautóban mindketten elrejtették eljegyzési gyűrűjüket. Diana azonban a legkevésbé sem izgult: Ferguson szerint inkább kinyitott egy zacskó szalonnás chipset, és jóízűen enni kezdett. Egy rendőr rászólt, hogy „ezt nem teheti”, de a hercegnét ez sem hozta zavarba. Végül, amikor kiderült, kiket vittek be, gyorsan hazaengedték őket.

Diana hercegné számára ezek az esték apró menekülést jelentettek a palota szabályai elől. Ilyenkor felszabadult volt, sokat nevetett, és legalább néhány órára elfelejthette a mindennapok nyomását.

