Világhírű színésznő segíti Bruce Willis családját a színész ápolásában: a kezdetektől mellettük áll

hollywood Bruce Willis Julia Roberts demencia
Szabados Dániel
2025.09.09.
Julia Roberts nem hagyja magára régi barátját és annak családját. A háttérből segíti Emma Heminget, Bruce Willis feleségét. A színész frontotemporális demenciával küzd, amely egyre nehezebbé teszi mindennapjait.

Bruce Willis állapota az utóbbi hónapokban gyorsan romlik: a színésznél először afáziát diagnosztizáltak, majd kiderült, hogy frontotemporális demenciában szenved. A betegség nemcsak a kommunikációs képességeit, hanem a személyiségét megváltoztatta. A gondozás terhét felesége, Emma Heming viseli, akit nem hagynak magára a régi barátok sem.

Emma Heming és Bruce Willis
Emma Heming és Bruce Willis
Forrás: Visual China Group

Köztük van Julia Roberts is, aki csendben, a nyilvánosságot kerülve ajánlotta fel támogatását. A Pretty Woman 57 éves sztárja régóta közeli barátja a 70 éves Bruce Willisnek és exfeleségének, Demi Moore-nak, az évek során pedig Emma Heminggel is jóban lett.

Julia Roberts és Bruce Willis régi barátok

Egy bennfentes szerint Julia Roberts folyamatosan jelzi a családnak: ha szükség van rá, bármikor ott van. „Julia számára Bruce mindig is olyan volt, mint egy testvér. Soha nem volt köztük romantikus kapcsolat, de mély szeretet és tisztelet fűzi hozzá, és ez Demi, Emma és a gyerekek iránt is megnyilvánul” – fogalmazott a forrás.

A két színész először Robert Altman A játékos című filmjében szerepelt együtt 1992-ben, később pedig az Ocean’s Twelve emlékezetes jeleneteiben tűntek fel közösen. Julia Robertsnek akkoriban feszült volt a kapcsolata saját családjával, és hollywoodi baráti köréből épített magának „második családot”, amelynek Willis is fontos tagja lett.

