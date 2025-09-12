Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Titkos orgiák és kaviáros reggelik: a sztárok szakácsa kitálal – Szó szerint!

Nagy Kata
2025.09.12.
Ha eddig csak sejtetted, hogy milyen izgi feladat lehet a legnagyobb sztárok szakácsaként dolgozni, akkor engedd, hogy egy kis betekintést nyújtsunk neked a hírességek étkezési (és egyéb) szokásaiba egy sztárséf kezei által!

A magánszakácsok keze járhat, de a szájuk sosem – kivéve most! 

A hírességek szakácsának élete nem csak móka és kacagás. 
A sztárok szakácsa forrón tálalja a legtüzesebb titkokat

Híres emberekkel dolgozni a legtöbb ember számára őrjítően klassz feladatnak tűnik, de akik voltak hasonló helyzetben már akár egyszer is celebekkel, azok pontosan tudják, hogy olykor milyen kimerítő és erőt próbáló kihívás minden személyükre és hóbortjukra azonnal reagálni. 

Ha pedig kajáról van szó, fokozottan eszkalálódik a helyzet, hiszen még átlagemberként is könnyen felmegy az emberben a pumpa, ha nem azt kapja, amit várt. 

Bizony, híres emberek privát séfének lenni nem könnyű feladat, de legalább közben értesülhetsz olyan pletykákról, amikről egy átlagember sosem – kivéve most, egy sztárszakácsnak hála! 

Titkos orgiák 

Mike Fishpen privát séf felidézett egy olyan felkérést, ami leginkább ledöbbentette a pályafutása alatt: épp egy híresség házában főzött, amikor megkérték, hogy vigyázzon egy 30 kilós jégszoborra. 

Ez eddig még nem tűnt túl extrémnek, de amikor meglátta, hogy a szobor egy fél méteres férfi nemi szerv, már gondolkodóba esett, hogy egész pontosan milyen rendezvényre is készíti a panírozott csirkefalatokat.

Bár a rendezvényre nem volt hivatalos, azért elcsípett pár hiányos öltözetben rohangáló hírességet, így egy pillanat alatt kitisztult számára a kép, hogy bizony egy orgiára készítette elő a finomabbnál finomabb falatokat. 

Megható esküvő

A séf azonban nem csak sikamlós rendezvényeken vett részt: megesett például, hogy egy hetvenes éveik közepén járó házaspár esküvőjére kellett főznie.

A menyasszony és a vőlegény régóta legjobb barátok voltak, csupán évtizedeken keresztül mással éltek házasságban, amikor pedig mindkettejük partnere elhunyt, egymásba szerettek és összeházasodtak egy megható, 45 fős esküvőn, a saját kertjükben. 

Nem szerettek volna semmilyen médiacirkuszt, így csak az igazán közeli hozzátartozókat hívták meg, de a séf a mai napig az egyik legszívbemarkolóbb emlékeként őrzi azt a különleges napot. 

Különleges kérések 

Sokszor azonban nem csak egy-egy napra bérlik ki a szakácsokat a sztárok: vannak, akik csak azért kifizetik a borsos árat, hogy egy profi készítsen nekik reggelit, még akkor is, ha minden áldott reggel tükörtojást esznek szalonnával.

A legfurcsább reggelivel kapcsolatos kérés az volt, amikor egy színésznő minden áldott nap kaviárt evett magában, kis túlzással kilószámra, amit kizárólag egy beszállítótól lehetett beszerezni, a szakácsnak pedig annyi volt a dolga, hogy ízlésesen kitálalja a méregdrága ínyencséget

