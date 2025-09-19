Nina Dobrev máris bepasizott? Az eljegyzése felbontása után Zac Efronnal flörölt - Fotók

Tavaly novemberben derült ki, hogy a 36 éves színésznő és profi snowboardos párja öt év együttélés után eljegyezték egymást. Most pedig bombaként robbant a hír, hogy a várva várt esküvő elmarad, Nina Dobrev és Shaun White szakítottak. Ezt követően a Vámpírnaplók sztárjának az egyik barátja fotókat posztolt az Instagramra, amelyekből arra lehet következtetni, alakul valami Nina és Zac Efron között.
Nina Dobrev barátnője Keleigh Teller osztott meg néhány képet arról, ahogy színésznő a szakítását követően barátaival, köztük Zac Efronnal és Chace Crawforddal pihent egy jachton. A Vámpírnaplók sztárja fekete, egyrészes fürdőruhában napozott és koktélt kortyolgatott és szemmel láthatóan egyáltalán nem lehangolt, sőt, a képek tanúsága szerint Efronnal kifejezetten flörtölt.
A bennfentesek szerint a szakítás oka az volt, hogy míg az olimpikon már készen állt volna a családalapításra és mihamarabb gyereket szeretett volna, Nina Dobrev inkább a karrierjére koncentrálna. A pár csütörtökön bontotta fel az eljegyzését, de úgy tudni már hetek óta külön élnek. Ninát és Shaunt utoljára 2025. augusztus 31-én fotózták le együtt Los Angelesben, ahol kézen fogva sétáltak. Szeptember 7-én, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon Dobrev már az eljegyzési gyűrűje nélkül jelent meg és az Instagramon rögzített eljegyzési posztját is törölte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.