Nina Dobrev máris bepasizott? Az eljegyzése felbontása után Zac Efronnal flörölt - Fotók

Máris pletykák kereszttüzébe került a Vámpírnaplók sztárja. Nina Dobrevet Zac Efronnal hozták hírbe.

Tavaly novemberben derült ki, hogy a 36 éves színésznő és profi snowboardos párja öt év együttélés után eljegyezték egymást. Most pedig bombaként robbant a hír, hogy a várva várt esküvő elmarad, Nina Dobrev és Shaun White szakítottak. Ezt követően a Vámpírnaplók sztárjának az egyik barátja fotókat posztolt az Instagramra, amelyekből arra lehet következtetni, alakul valami Nina és Zac Efron között. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 08: Nina Dobrev attends the New York City Ballet 2025 Spring Gala at Josie Robertson Plaza at Lincoln Center on May 08, 2025 in New York City. (Photo by Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images)
Nina Dobrev szakítása derült égből villámcsapás volt
Forrás: Patrick McMullan

Nina Dobrev nyaralási fotói keltettek gyanút

Nina Dobrev barátnője Keleigh Teller osztott meg néhány képet arról, ahogy színésznő a szakítását követően barátaival, köztük Zac Efronnal és Chace Crawforddal pihent egy jachton. A Vámpírnaplók sztárja fekete, egyrészes fürdőruhában napozott és koktélt kortyolgatott és szemmel láthatóan egyáltalán nem lehangolt, sőt, a képek tanúsága szerint Efronnal kifejezetten flörtölt

Nina Dobrev és Shaun White mást akarnak az élettől

A bennfentesek szerint a szakítás oka az volt, hogy míg az olimpikon már készen állt volna a családalapításra és mihamarabb gyereket szeretett volna, Nina Dobrev inkább a karrierjére koncentrálna. A pár csütörtökön bontotta fel az eljegyzését, de úgy tudni már hetek óta külön élnek. Ninát és Shaunt utoljára 2025. augusztus 31-én fotózták le együtt Los Angelesben, ahol kézen fogva sétáltak. Szeptember 7-én, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon Dobrev már az eljegyzési gyűrűje nélkül jelent meg és az Instagramon rögzített eljegyzési posztját is törölte.

LOS ANGELES, CA - AUGUST 31: Shaun White and Nina Dobrev are seen on August 31, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Hollywood To You/Star Max/GC Images)
Az egykori párt utoljára 2025. augusztus 31-én fotózták együtt Los Angelesben
Forrás: GC Images

Egy évvel az eljegyzésük után szakított egymással a Vámpírnaplók sztárja Nina Dobrev és Shaun White

A színésznő és a profi snowboardos 5 évig alkotott egy párt. Nina Dobrev és a vőlegénye egy évvel a lánykérés után bontotta fel az eljegyzését.

 

