Meghan Markle újra a szakadék szélén: Harry kibékülése a királyi családdal visszahozhatja súlyos mentális problémáit

Szakértők szerint Meghan Markle komoly érzelmi válságba kerülhet, ha férje kibékül a családjával. A sussexi hercegné attól tart, hogy Harry lehetséges Egyesült Királyság-beli szerepvállalása komoly éket verhet közéjük. Mindeközben Harry semmit sem szeretne jobban, mint újra jó viszonyt ápolni a rokonaival és ezt bizonyítja közelmúltbeli otthontartózkodása is. Bár Vilmos egyelőre hallani sem akar róla, apjával, Károly királlyal sikerült találkoznia és utána feltűnően jó hangulatban volt.

Meghan Markle nyugtalan Harry herceg viselkedése miatt

Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle fenyegetve érzi magát

Harry és a királyi család kibékülése veszélyt jelenthet Meghan mentális egészségére – írja a RadarOnline. Bennfentesek szerint Meghan fenyegetve érzi magát Harry közeledésétől a királyi család felé és nagyon nyugtalan. „Nagyon keményen küzdött azért, hogy kitörjön ebből az életből, és nem akarja, hogy visszahúzzák. Aggódik, ha újra kapcsolatba kerül Harry családjával, az újra feltépheti azokat a sebeket, amelyek egykor a szakadék szélére sodorták” − nyilatkozta egy forrás. Clare Deacon pszichológus úgy fogalmazott: „Hiába teltek el évek, ha visszatérünk egy olyan helyre, amelyet egykor érzelmileg veszélyesnek éreztünk, az aktiválhatja a múltbeli félelmeket, kétségeket és a védekező viselkedést.” Meghan már korábban is beszélt a nehézségeiről: a 2021-es Oprah-interjúban elárulta, hogy királyi családtagként úgy gondolta, talán mindenkinek jobb lenne, ha eldobná magától az életét, ám mentális segítséget nem kapott. „Meghan Markle-t öngyilkossági gondolatok gyötörték Angliában, mielőtt Amerikába költöztek volna” − nyilatkozta egy barátja, Christopher Bouzy.