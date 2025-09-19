Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghan Markle újra a szakadék szélén: Harry kibékülése a királyi családdal visszahozhatja súlyos mentális problémáit

brit királyi család Meghan Markle mentális egészség Harry herceg
A sussexi hercegné aggódik, hogy férje ismét közel kerül a családjához. Meghan Markle a mai napig úgy érzi, hogy érzelmileg bántalmazták az Egyesült Királyságban és retteg, hogy újra át kell élnie valami hasonlót.

Szakértők szerint Meghan Markle komoly érzelmi válságba kerülhet, ha férje kibékül a családjával. A sussexi hercegné attól tart, hogy Harry lehetséges Egyesült Királyság-beli szerepvállalása komoly éket verhet közéjük. Mindeközben Harry semmit sem szeretne jobban, mint újra jó viszonyt ápolni a rokonaival és ezt bizonyítja közelmúltbeli otthontartózkodása is. Bár Vilmos egyelőre hallani sem akar róla, apjával, Károly királlyal sikerült találkoznia és utána feltűnően jó hangulatban volt. 

Meghan Markle nyugtalan Harry herceg viselkedése miatt
Meghan Markle nyugtalan Harry herceg viselkedése miatt
Forrás: Getty Images Europe

Meghan Markle fenyegetve érzi magát

Harry és a királyi család kibékülése veszélyt jelenthet Meghan mentális egészségére – írja a RadarOnline.  Bennfentesek szerint Meghan fenyegetve érzi magát Harry közeledésétől a királyi család felé és nagyon nyugtalan. „Nagyon keményen küzdött azért, hogy kitörjön ebből az életből, és nem akarja, hogy visszahúzzák. Aggódik, ha újra kapcsolatba kerül Harry családjával, az újra feltépheti azokat a sebeket, amelyek egykor a szakadék szélére sodorták” − nyilatkozta egy forrás. Clare Deacon pszichológus úgy fogalmazott: „Hiába teltek el évek, ha visszatérünk egy olyan helyre, amelyet egykor érzelmileg veszélyesnek éreztünk, az aktiválhatja a múltbeli félelmeket, kétségeket és a védekező viselkedést.” Meghan már korábban is beszélt a nehézségeiről: a 2021-es Oprah-interjúban elárulta, hogy királyi családtagként úgy gondolta, talán mindenkinek jobb lenne, ha eldobná magától az életét, ám mentális segítséget nem kapott. „Meghan Markle-t öngyilkossági gondolatok gyötörték Angliában, mielőtt Amerikába költöztek volna” − nyilatkozta egy barátja,  Christopher Bouzy.

A gyerekek jövője a tét

A hercegné a barátai szerint különösen gyermekei miatt aggódik. „Meghant már a rövid angliai utazások gondolata is nyugtalanítja,  Harry azonban azt akarja, hogy a gyerekei úgy nőjenek fel, hogy ismerik a családjukat Nagy-Britanniában és egyértelművé tette, hogy sokkal több időt szeretne az Egyesült Királyságban  tölteni” – mondta egy forrás.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

