Katalin hercegné hajgumi nélküli kontya felrobbantotta a netet – Így csináld meg otthon!

Katalin hercegné egy textilgyár-látogatáson olyan hajtrükköt húzott elő, amitől a fél internet leesett a székről: hajgumi nélkül készített kontyot. De hogy csinálta?

Katalin hercegné most a kontyával robbantotta fel az internetet.

Forrás: Getty Images Europe

Így készítsd el otthon Katalin hercegné hajgumi nélküli kontyát

A brit királyi család tagjai régóta diktálják a divatot, több kevesebb sikerrel – lásd a múltkori blondish frizurát Katalintól – de most kivételesen nem egy kabát vagy hajszín kavarta fel a netet, hanem egy hajtrükk. Katalin hercegné ugyanis egy textilgyárban tett hivatalos látogatást, és a program végén villámgyorsan feltűzte a haját, hajgumi nélkül.

A People magazin szerint a hercegné egyszerű „twist-and-tuck” technikát használt, vagyis a haját összefogta, megcsavarta, majd a végét betűrte a saját hajtövéhez. Sem gumi, sem csat, sem csillogó kellék – a konty mégis stabil és elegáns lett. Az internet egyenesen „hair wizardry-nek”, vagyis hajvarázslatnak nevezte a mutatványt. És őszintén? Igazuk van.

Hogyan csinálta?

A trükk lényege, hogy a hajad csavarás közben saját magát tartja meg. A mozdulat annyira rutinosnak tűnt, mintha Katalin naponta így készítené a kontyát, de a jó hír az, hogy egy kis gyakorlással bárki meg tudja csinálni.

A Katalin-féle „twist-and-tuck” lépések

1. Előkészítés – A hajad legyen tiszta, de ne túl csúszós. Fújj rá egy kevés szárazsampont vagy textúra-sprayt, hogy legyen tartása.

2. „Hátrasimítás” – Simítsd hátra a hajad, mintha lófarokot készítenél, de ne rögzítsd gumival. Csak fogd össze a nyak tövében.

3. Csavard meg – A hajvéget kezd el csavarni a saját tengelye mentén, míg egy szoros, mégis rugalmas csavar nem lesz belőle.

4. Tűrd be („tuck”) – A csavart részt hajtsd be a haj töve alá, és dugd be úgy, hogy a hajvégek rejtve maradjanak. Ez adja a konty alapját.

5. Finomhangolás – Ha szeretnéd, rejtett hajtűkkel stabilizálhatod, de ha jól csináltad, már a csavarás is tart. Húzz ki pár arc melletti tincset, és fújj rá hajlakkot.

És ha még mindig nem menni, hoztunk egy inspót a TikTok-ról