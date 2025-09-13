Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Katalin hercegné hajgumi nélküli kontya felrobbantotta a netet – Így csináld meg otthon!

Getty Images Europe - WPA Pool
frizura haj Katalin hercegné
Hajdú Viktória
2025.09.13.
Egy mozdulat, nulla hajgumi, nulla csat. Katalin hercegné új frizurája olyan, mintha egy varázslat lenne. Most megmutatjuk, hogyan tudod te is elkészíteni!

Katalin hercegné egy textilgyár-látogatáson olyan hajtrükköt húzott elő, amitől a fél internet leesett a székről: hajgumi nélkül készített kontyot. De hogy csinálta?

Katalin hercegné most a kontyával robbantotta fel az internetet.
Forrás: Getty Images Europe

Így készítsd el otthon Katalin hercegné hajgumi nélküli kontyát

A brit királyi család tagjai régóta diktálják a divatot, több kevesebb sikerrel – lásd a múltkori blondish frizurát Katalintól – de most kivételesen nem egy kabát vagy hajszín kavarta fel a netet, hanem egy hajtrükk. Katalin hercegné ugyanis egy textilgyárban tett hivatalos látogatást, és a program végén villámgyorsan feltűzte a haját, hajgumi nélkül.

A People magazin szerint a hercegné egyszerű „twist-and-tuck” technikát használt, vagyis a haját összefogta, megcsavarta, majd a végét betűrte a saját hajtövéhez. Sem gumi, sem csat, sem csillogó kellék – a konty mégis stabil és elegáns lett. Az internet egyenesen „hair wizardry-nek”, vagyis hajvarázslatnak nevezte a mutatványt. És őszintén? Igazuk van.

Hogyan csinálta?

A trükk lényege, hogy a hajad csavarás közben saját magát tartja meg. A mozdulat annyira rutinosnak tűnt, mintha Katalin naponta így készítené a kontyát, de a jó hír az, hogy egy kis gyakorlással bárki meg tudja csinálni.

A Katalin-féle „twist-and-tuck” lépések

1. Előkészítés – A hajad legyen tiszta, de ne túl csúszós. Fújj rá egy kevés szárazsampont vagy textúra-sprayt, hogy legyen tartása.

2. „Hátrasimítás” – Simítsd hátra a hajad, mintha lófarokot készítenél, de ne rögzítsd gumival. Csak fogd össze a nyak tövében.

3. Csavard meg – A hajvéget kezd el csavarni a saját tengelye mentén, míg egy szoros, mégis rugalmas csavar nem lesz belőle.

4. Tűrd be („tuck”) – A csavart részt hajtsd be a haj töve alá, és dugd be úgy, hogy a hajvégek rejtve maradjanak. Ez adja a konty alapját.

5. Finomhangolás – Ha szeretnéd, rejtett hajtűkkel stabilizálhatod, de ha jól csináltad, már a csavarás is tart. Húzz ki pár arc melletti tincset, és fújj rá hajlakkot.

És ha még mindig nem menni, hoztunk egy inspót a TikTok-ról

@linekjacobsen Replying to @Dana💵🪩🎱 #hairhack #hairtutorial #hairbun #nohairtie ♬ Strangers - Kenya Grace

