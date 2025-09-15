Ő a Vészhelyzet Carter dokijának gyönyörű felesége: a színész Sarának ajánlotta az Emmy-díját

Noah Wyle számára minden bizonnyal felejthetetlen lesz a 77. Emmy-gála: a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozat főszerepéért pályafutása során először vehette át a legjobb drámai színésznek járó díjat. A Vészhelyzet Carter dokijaként ismertté vált színész elérzékenyülve köszönte meg az elismerést – beszédében kiemelte feleségét, Sarát is.
„Hűha, micsoda álom vált valóra!” – kezdte beszédét Noah Wyle, majd sorra köszönetet mondott stábtagoknak és kollégáinak, akik minden nap arra ösztönzik, hogy a legjobbat nyújtsa. A színész hozzátette: „Ez a díj félig a feleségemé is – nem csak azért, mert így rendelkezik a kaliforniai törvény, hanem mert valóban megérdemelte.”
Az 54 éves színész 2014-ben vette feleségül Sarát, akinek támogatása nélkül nem tudott volna helytállni egy ilyen intenzív forgatás közben. A sorozat egy fiktív pittsburghi sürgősségi kórház mindennapjait mutatja be, a 15 órás műszakok pedig kimerítő terhelést jelentettek.
„Az utolsó epizódok forgatásakor sokszor olyan hangulatban értem haza, amit nehéz volt lerázni magamról. A családomnak türelemmel kellett viselnie, hogy inkább benne maradtam a szerepben, minthogy ki-be kapcsoljam. Amikor végeztünk, Sara egyszerűen elküldött három napra a tengerpartra, hogy kiszellőztessem a fejem” – mesélte nevetve a színész.
Noah Wyle az egészségügyi dolgozókat is méltatta: „Ez a díj azoknak szól, akik ma este is műszakban vannak, és nap mint nap életet mentenek.”
A színész olyan nagy neveket utasított maga mögé a kategóriában, mint Adam Scott (Különválás), Gary Oldman (Utolsó befutók), Pedro Pascal (The Last of Us) és Sterling K. Brown (Paradise). A Vészhelyzet Pittsburghben második évada 2026 januárjában érkezik az HBO Maxra, Noah Wyle pedig már most azt ígéri: a folytatás még erőteljesebb lesz.
