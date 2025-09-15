Sztárban Sztár All Stars: újabb négy énekesnek kellett búcsúznia a műsortól

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.15.
A TV2 népszerű show-műsora, a Sztárban Sztár All Stars vasárnap este a második élő adásával jelentkezett. Ismét látványos produkciókra szavazhattak a nézők.

Az este különleges vendége ezúttal a Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro volt, aki a zsűriben foglalt helyet Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András mellett. A világsztár kedvességével és temperamentumával azonnal belopta magát a nézők szívébe. 

Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars zsűrijében
Natalia Oreiro a Sztárban Sztár All Stars zsűrijében
Forrás: TV2

Sztárban Sztár All Stars: ismét négy versenyző búcsúzott

A szabályok értelmében hatan egyenesen továbbjutottak (Vastag Csaba, Péterffy Lili, Horváth Tamás, Janicsák Veca, Halastyák Fanni „Nemazalány” és Szandi), míg Kállay-Saunders András és Kozma Orsi azonnal kiestek. A zsűri ezúttal is négy versenyzőnek adott második esélyt: Mészáros Árpád Zsoltnak, Pintér Tibornak, Varga Viktornak és Muri Enikőnek. A végső döntést azonban a közönség kezében volt, és ők Varga Viktort, valamint Mészáros Árpád Zsoltot juttatták tovább.

Így a második adás végén Muri Enikő, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi kényszerült búcsúra.

