Sztárban Sztár All Stars: újabb négy énekesnek kellett búcsúznia a műsortól

Az este különleges vendége ezúttal a Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro volt, aki a zsűriben foglalt helyet Stohl András, Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András mellett. A világsztár kedvességével és temperamentumával azonnal belopta magát a nézők szívébe.
A szabályok értelmében hatan egyenesen továbbjutottak (Vastag Csaba, Péterffy Lili, Horváth Tamás, Janicsák Veca, Halastyák Fanni „Nemazalány” és Szandi), míg Kállay-Saunders András és Kozma Orsi azonnal kiestek. A zsűri ezúttal is négy versenyzőnek adott második esélyt: Mészáros Árpád Zsoltnak, Pintér Tibornak, Varga Viktornak és Muri Enikőnek. A végső döntést azonban a közönség kezében volt, és ők Varga Viktort, valamint Mészáros Árpád Zsoltot juttatták tovább.
Így a második adás végén Muri Enikő, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Kozma Orsi kényszerült búcsúra.
