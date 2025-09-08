Ellie Goulding volt férjével jött össze Olivia Wilde — A színésznőt és Caspar Joplingot Londonban látták csókolózni — FOTÓ

2024 februárjában, 5 év házasság után jelentette be a válását Caspar Jopling és Ellie Goulding. Úgy tűnik, az énekesnő exe azóta kiheverte a szakítást, és most Olivia Wilde-nak csapja a szelet. Legalábbis erről tanúskodnak azok a fotók, amelyeket Londonban készítettek lesifotósok az éppen csókolózó párról.

Úgy tűnik, Olivia Wilde még mindig a nála fiatalabb igazit keresi

Forrás: ANADOLU

Olivia Wilde nem bírt a kezeivel

Olivia Wilde csütörtökön egy hosszú vacsora után nyilvánosan csókolózott Ellie Goulding exférjével, Caspar Joplinggal. A 41 éves színésznő és a 33 éves műkereskedő a Page Six által közzétett fotók alapján nem törődve azzal, hogy ki látja vagy nem látja őket, a londoni The Pelican étterem előtt egymásba feledkezve ölelkeztek, csókolóztak, és finoman szólva sem tudták levenni egymásról a kezeiket.

Egy szemtanú szerint, a nyilvános csók előtt Wilde és Jopling három órát töltöttek „nevetéssel és viccelődéssel” az étteremben, ahol „nagyon nyugodt hangulatban voltak és kellemesen érezték magukat egymás társaságában”, majd „mint két tinédzser, szenvedélyesen csókolóztak az utcán, mielőtt együtt taxiba szálltak”.

Olivia Wilde legutóbb Dane DiLiegróval volt romantikus kapcsolatban, januárban egy NBA-meccsen készült fotókkal kerültek címlapokra. Az sportoló előtt, 2021 és 2022 között a színésznő Harry Stylesszal élt együtt, akiért elhagyta volt férjét, Jason Sudeikist, két gyereke, a 11 éves Otis, és a 8 éves Daisy apja, és akivel 2011 és 2020 között volt kapcsolatban.