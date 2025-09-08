Ellie Goulding volt férjével jött össze Olivia Wilde — A színésznőt és Caspar Joplingot Londonban látták csókolózni — FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.08.
Úgy tűnik, Olivia Wilde kizárólag fiatalabb férfiakkal tudja elképzelni az életét. A 41 éves színésznő legutóbb Wilde legutóbb a 36 éves Dane DiLiegróval állt romantikus kapcsolatban, 2020 és 2021 között pedig a nála 10 évvel fiatalabb Harry Stylesszal élt együtt. Most pedig Ellie Goulding volt férjével, a 33 éves Caspar Joplinggal látták csókolózni.

2024 februárjában, 5 év házasság után jelentette be a válását Caspar Jopling és Ellie Goulding. Úgy tűnik, az énekesnő exe azóta kiheverte a szakítást, és most Olivia Wilde-nak csapja a szelet. Legalábbis erről tanúskodnak azok a fotók, amelyeket Londonban készítettek lesifotósok az éppen csókolózó párról. 

SANTA MONICA, CA - APRIL 5: Olivia Wilde attends the 11th Annual Breakthrough Prize Awards and Ceremony at the Barker Hangar in Santa Monica of Los Angeles, California, United States on April 5, 2025. Tayfun Coskun / Anadolu (Photo by Tayfun Coskun / Anadolu via AFP)
Úgy tűnik, Olivia Wilde még mindig a nála fiatalabb igazit keresi
Forrás: ANADOLU

Olivia Wilde nem bírt a kezeivel

Olivia Wilde csütörtökön egy hosszú vacsora után nyilvánosan csókolózott Ellie Goulding exférjével, Caspar Joplinggal. A 41 éves színésznő és a 33 éves műkereskedő a Page Six által közzétett fotók alapján nem törődve azzal, hogy ki látja vagy nem látja őket, a londoni The Pelican étterem előtt egymásba feledkezve ölelkeztek, csókolóztak, és finoman szólva sem tudták levenni egymásról a kezeiket. 

Egy szemtanú szerint, a nyilvános csók előtt Wilde és Jopling három órát töltöttek „nevetéssel és viccelődéssel” az étteremben, ahol „nagyon nyugodt hangulatban voltak és kellemesen érezték magukat egymás társaságában”, majd „mint két tinédzser, szenvedélyesen csókolóztak az utcán, mielőtt együtt taxiba szálltak”.

Olivia Wilde legutóbb Dane DiLiegróval volt romantikus kapcsolatban, januárban egy NBA-meccsen készült fotókkal kerültek címlapokra. Az sportoló előtt, 2021 és 2022 között a színésznő Harry Stylesszal élt együtt, akiért elhagyta volt férjét, Jason Sudeikist, két gyereke, a 11 éves Otis, és a 8 éves Daisy apja, és akivel 2011 és 2020 között volt kapcsolatban.

