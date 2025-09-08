Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 8., hétfő Adrienn, Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
álompár

Mikes Annát a hollywoodi sztárok is megirigyelnék — Káprázatos ruhában mondta ki az igent Krausz Gábornak — VIDEÓ

álompár esküvő menyasszonyi ruha Krausz Gábor Mikes Anna
Life.hu
2025.09.08.
Összeházasodott a hétvégén Krausz Gábor és Mikes Anna. Azóta is mindenki a menyasszony kristályokkal díszített ruhájáról beszél.

A Tokaji-hegységben mondta ki egymásnak a boldogító igent Mikes Anna és Krausz Gábor. A sztárpár hétvégi esküvője óta mindenki a menyasszony káprázatos ruhájáról beszél, nem véletlenül. A sellőfazonú, kristályokkal kirakott menyasszonyi ruha kiemelte Anna tökéletes alakját.

Krausz Gábor és MIkes Anna
Krausz Gábor és Mikes Anna
Forrás: Bors

Mikes Anna megjelenésétől könnybe lábadtak Krausz Gábor szemei

Amióta a Dancing with the Stars táncpakettjére léptek, mindenki azért szurkolt, hogy ők legyenek az ország következő álompárja. És így is lett: tánc közben egymásba szerettek, majd végig küzdötték magukat Ázsián, a hétvégén pedig összeházasodtak

Az álompár álomesküvőjén álomruhában lépett az oltár elé Mikes Anna, akinek ruhakölteményét Demeter Ricsi tervezte. A menyasszonyi ruhához egy 8 méteres uszály is tartozott. A kristályokkal díszített sellőfazonú menyasszonyi ruha és a visszafogott smink kombinációja a könnyekig meghatotta Krausz Gábort, ami nem is csoda — Mikes Anna csodálatos megjelenését Hollywood dívái is megirigyelték volna. 

Az alábbi videóban még többet megtudhatsz a sztárpár esküvőjéről és Mikes Anna menyasszonyi ruhájáról. 

@life.hu_official

Káprázatos ruhában kelt egybe Mikes Anna és Krausz Gábor A sztárséf és menyasszonya hétvégi esküvőjén minden szem Anna csodálatos ruhájára szegeződött. #life #MikesAnna #KrauszGábor #esküvő #menyasszonyiruha

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: először szólalt meg a házaspár a ceremónia részleteiről

Interjút adott a friss házaspár a lakodalmat követően. Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője talán az év legexkluzívabb buliját tartogatta a násznép számára. Mutatjuk a részleteket.

Megmutatta babapocakját a Downton Abbey sztárja — Michelle Dockery az első gyerekét várja — FOTÓ

Michelle Dockery gyereket vár! A 43 éves színésznő a Downton Abbey: A nagy finálé londoni világpremierjén árulta el, hogy ő és férje, Jasper Waller-Bridge az első gyermeküket várják. A sztár a gömbölyödő babapocakját a vörös szőnyegen mutatta meg.

Kiderült, hol lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvője

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése után már körvonalazódik, hogy hol tarthatják meg az esküvőjüket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu