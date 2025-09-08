Mikes Annát a hollywoodi sztárok is megirigyelnék — Káprázatos ruhában mondta ki az igent Krausz Gábornak — VIDEÓ

A Tokaji-hegységben mondta ki egymásnak a boldogító igent Mikes Anna és Krausz Gábor. A sztárpár hétvégi esküvője óta mindenki a menyasszony káprázatos ruhájáról beszél, nem véletlenül. A sellőfazonú, kristályokkal kirakott menyasszonyi ruha kiemelte Anna tökéletes alakját.
Amióta a Dancing with the Stars táncpakettjére léptek, mindenki azért szurkolt, hogy ők legyenek az ország következő álompárja. És így is lett: tánc közben egymásba szerettek, majd végig küzdötték magukat Ázsián, a hétvégén pedig összeházasodtak.
Az álompár álomesküvőjén álomruhában lépett az oltár elé Mikes Anna, akinek ruhakölteményét Demeter Ricsi tervezte. A menyasszonyi ruhához egy 8 méteres uszály is tartozott. A kristályokkal díszített sellőfazonú menyasszonyi ruha és a visszafogott smink kombinációja a könnyekig meghatotta Krausz Gábort, ami nem is csoda — Mikes Anna csodálatos megjelenését Hollywood dívái is megirigyelték volna.
Az alábbi videóban még többet megtudhatsz a sztárpár esküvőjéről és Mikes Anna menyasszonyi ruhájáról.
