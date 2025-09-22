Oscar Pistorius újra szerelmes: barátnője kísértetiesen emlékeztet a nőre, akit meggyilkolt - FOTÓ

A 37 éves Oscar Pistorius 2024 januárjában szabadult feltételesen, miután kilenc évet töltött börtönben Reeva Steenkamp meggyilkolásáért. Azóta nagybátyja luxusvillájában él Pretoriában. Nemrég a johannesburgi Goddess Caféban fotózták le, ahol éppen új párjával ebédelt, a 33 éves Rita Greylinggel.

Reeva Steenkamp és Oscar Pistorius

Forrás: Getty Images

Rita Greyling korábban modellként dolgozott, ma menedzsmenttanácsadó, és sokak szerint megszólalásig hasonlít Reeva Steenkampra: szőke haj, finom arcvonások és a kisugárzása is hasonló.

A férfi közeli ismerősei azt mondják, Pistorius szeretné maga mögött hagyni múltját, családot akar alapítani, csendes életre vágyik. Rita Greyling, aki egy dél-afrikai kisvárosból, Wakkerstroomból származik, régóta a család barátja, és neki is vannak sötét foltok a múltjában. Egyes források szerint pont ez hozta őket közel egymáshoz. A Greyling család 2022-ben került a címlapokra, amikor 2022 végén Rita testvérének, Ghini Greylingnek egyik barátja halálos balesetet szenvedett. A helyi jelentések szerint Willem Kruger 2022 novemberében részt vett Ghini legénybúcsúján, onnan azonban eltűnt, majd kilenc nappal később holtan találták meg. A 29 éves farmert – aki Ghini esküvőjén vőfély és tanú lett volna – a Vaal folyóban találták meg a teherautójában. 2023 decemberében közölte a rendőrség, hogy az ügyben gyilkosság miatt nyomoznak.

Reeva Steenkamp édesanyja figyelmeztette Oscar Pistorius barátnőjét

Reeva Steenkamp édesanyja, a 78 éves June Steenkamp szerint Oscar Pistorius új barátnőjének óvatosnak kellene lennie. „Nem értem, hogy miért nem látja a vészjelzéseket, Oscar még mindig nem tudta leküzdeni a dühkezelési problémáit” – mondta. „A börtönben terápián kellett volna részt vennie, és egy időben meg is tudtam akadályozni, hogy kiengedjék. Bosszantott, hogy nem részesül kezelésben” – tette hozzá. June kétszer is megakadályozta Pistorius feltételes szabadlábra helyezését.

Oscar Pistorius a szabaulása óta próbál visszailleszkedni a társadalomba. Júniusban egy Ironman triatlonon is rajthoz állt, jelezve ezzel, hogy szeretne visszatérni a sporthoz. Szabadlábra helyezése azonban szigorú feltételekhez kötött: terápiás foglalkozásokon kell részt vennie, és jelenleg egy holland református gyülekezetben végez önkéntes munkát. A büntetése hivatalosan csak 2029-ben jár le.