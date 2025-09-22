Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 22., hétfő Móric

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Korán kopogtat idén a tél: kiderült, mikor eshet le az első hó

előrejelzés időjárás tél
Life.hu
2025.09.22.
Az enyhe ősznek hamarosan vége: a hónap végén esővel, széllel egyre hűvösebb napok érkeznek, december közepétől pedig már havazásra és fagyos éjszakákra is készülhetünk.

Október és november eleje még hozhat néhány kifejezetten kellemes, 15 fok körüli napot, de nem ez lesz a jellemző. Ősz végén már télies lesz az időjárás, mindössze 5-6 fok körül alakulhatnak a nappali csúcsértékek, így érdemes előkészíteni a vastag kabátokat és a sálakat már november közepén. Az első hó sem várat magára sokat.

Idén korábban érkezhet a tél: már december közepén leeshet az első hó
Idén korábban érkezhet a tél: már december közepén leeshet az első hó
Forrás: Getty Images

Kiderült, mikor eshet le az első hó

December elején már esős, szeles idő várható, nappal 7-8 fokos maximumokkal, éjszakánként pedig fagypont közeli hőmérsékletekkel. Az igazi fordulat azonban december közepén érkezhet, ezekben a napokban már havazás is jöhet. Nappal alig kúszik majd nulla fok fölé a hőmérő higanyszála, éjszakánként pedig stabilan mínuszok várhatók.

A meteorológusok szerint jó esély van arra, hogy karácsonykor végre fehér legyen a táj. A december közepi hó a fagyos időnek köszönhetően akár karácsonyig is megmaradhat. Az év végére sem enyhül az időjárás: szilveszterkor is nagyon fogunk fázni.

4 csillagjegynek egy halom pénzt hozhat, hogy a Mars hétfőn belép a Skorpió jegyébe

A Mars szeptember 22-én, hétfőn a Skorpióba lép, és ezzel új energiákat szabadít fel: szenvedélyt, céltudatosságot és küzdőszellemet hoz mindannyiunk életébe. Négy csillagjegy azonban különösen sokat profitálhat ebből a változásból – életükben valódi anyagi áttörés jöhet.

A héten bekeményít az ősz: már csak eddig élvezhetjük a napsütéses időjárást

A hét első felében még nyárias melegre számíthatunk, de szerdától egyre többfelé borongós, hűvös és csapadékos idő érkezik, amely a hétvégére is velünk marad.

Leesett az állunk: Lékai-Kiss Ramóna ledobta a textilt a Sztárban Sztár All Starsban - Videó!

Emlékezetes előadások, és merész ruhaköltemények. A Sztárban Sztár All Stars sokkal több izgalmat tartogatott, mint számítottuk rá. Az este egyik sztárja nem más volt, mint Lékai-Kiss Ramóna.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu