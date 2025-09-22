Korán kopogtat idén a tél: kiderült, mikor eshet le az első hó

Október és november eleje még hozhat néhány kifejezetten kellemes, 15 fok körüli napot, de nem ez lesz a jellemző. Ősz végén már télies lesz az időjárás, mindössze 5-6 fok körül alakulhatnak a nappali csúcsértékek, így érdemes előkészíteni a vastag kabátokat és a sálakat már november közepén. Az első hó sem várat magára sokat.

Idén korábban érkezhet a tél: már december közepén leeshet az első hó

Forrás: Getty Images

Kiderült, mikor eshet le az első hó

December elején már esős, szeles idő várható, nappal 7-8 fokos maximumokkal, éjszakánként pedig fagypont közeli hőmérsékletekkel. Az igazi fordulat azonban december közepén érkezhet, ezekben a napokban már havazás is jöhet. Nappal alig kúszik majd nulla fok fölé a hőmérő higanyszála, éjszakánként pedig stabilan mínuszok várhatók.

A meteorológusok szerint jó esély van arra, hogy karácsonykor végre fehér legyen a táj. A december közepi hó a fagyos időnek köszönhetően akár karácsonyig is megmaradhat. Az év végére sem enyhül az időjárás: szilveszterkor is nagyon fogunk fázni.