Sztárban Sztár All Stars: erre a két versenyzőre már nem voltak kíváncsiak a nézők

A Sztárban Sztár All Stars harmadik adásának első felében négy-négy előadó lépett színpadra, produkcióikat a zsűri pontjai és a közönség szavazatai alapján rangsorolták. Csoportonként a két legtöbb pontot szerző énekes automatikusan továbbjutott, míg a másik kettő a vigaszágra került.

Sztárban Sztár All Stars - négy versenyző került vigaszágra a harmadik adásban

Forrás: Borsonline / TV2

Sztárban Sztár All Stars: két versenyző búcsúzott a műsortól

A második fordulóban Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor lépett újra színpadra, hogy egy-egy produkcióval bizonyítsa, helyük van még a versenyben. A zsűri és a nézők szavazatai alapján végül Dér Heni és Freddie jutott tovább, így a legkevesebb pontot kapó Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak búcsúznia kellett a műsortól.

A Sztárban Sztár All Stars jövő héttől már csak hat versenzyővel folytatódik, de a feszültségben és remek hangulatban biztosan nem lesz hiány: az ország legnagyobb házibulija tovább pörög a TV2 képernyőjén.