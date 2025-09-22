Sztárban Sztár All Stars: erre a két versenyzőre már nem voltak kíváncsiak a nézők

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A vasárnap esti Sztárban Sztár All Stars ismét őrületes izgalmakat tartogatott a nézőknek. A vesenyben maradt nyolc énekes két csoportban mérte össze tudását - az este végén két versenyző számára véget ért a kaland.

A Sztárban Sztár All Stars harmadik adásának első felében négy-négy előadó lépett színpadra, produkcióikat a zsűri pontjai és a közönség szavazatai alapján rangsorolták. Csoportonként a két legtöbb pontot szerző énekes automatikusan továbbjutott, míg a másik kettő a vigaszágra került.

Sztárban Sztár All Stars - négy versenyző került vigaszágra a harmadik adásban
Sztárban Sztár All Stars - négy versenyző került vigaszágra a harmadik adásban
Forrás: Borsonline / TV2

Sztárban Sztár All Stars: két versenyző búcsúzott a műsortól

A második fordulóban Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor lépett újra színpadra, hogy egy-egy produkcióval bizonyítsa, helyük van még a versenyben. A zsűri és a nézők szavazatai alapján végül Dér Heni és Freddie jutott tovább, így a legkevesebb pontot kapó Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak búcsúznia kellett a műsortól.

A Sztárban Sztár All Stars jövő héttől már csak hat versenzyővel folytatódik, de a feszültségben és remek hangulatban biztosan nem lesz hiány: az ország legnagyobb házibulija tovább pörög a TV2 képernyőjén.

