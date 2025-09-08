Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sztárok paranormális élményei – Valódi túlvilági találkozások, vagy csak a túlhajszoltság és stressz mellékhatásai?

Shutterstock - Stella_E
Keanu reeves túlvilági paranormális találkozás
Szakadat Fanni
2025.09.08.
A sztárvilág csillogása mögött sokszor rejtélyes történetek lapulnak. Nem egy híresség számolt már be paranormális élményekről, szellemekkel való találkozásról vagy megmagyarázhatatlan jelenségekről. De vajon ezek valódi túlvilági találkozások, vagy csupán a fáradtság és a stressz szüleményei?

A nagyvilághoz hasonlóan Hollywood is tele van hátborzongató, paranormális történetekkel: több híresség is nyíltan vállalta, hogy megmagyarázhatatlan jelenségeket élt át. De vajon ezek tényleg a túlvilágból érkező üzenetek voltak, vagy inkább a túlhajszolt életmód, a fáradtság , esetleg a tudatmódosító szerek mellékhatása mindez? Cikkünkben erre keressük a választ.

paranormális
Sztárok, akiknek paranormális élményeik voltak
Forrás: Shutterstock

Paranormális események, amiket világsztárok éltek át

Keanu Reeves – A gyermekkori látomás

Keanu Reeves
Gyerekkori trauma vagy valódi szellem-találkozás?
Forrás: FilmMagic

Keanu egy interjúban vallotta be, hogy gyerekként furcsa jelenést látott: egy lebegő, test nélküli kabátot, amely mintha belépett volna a szobájába, majd nyomtalanul eltűnt. Keanu teljesen ledermedt, és évekig nem tudta kiverni a fejéből a látottakat.

A történet akkor esett meg, amikor a színész gyermekként nehéz családi időszakon ment keresztül: édesapja elhagyta őket, édesanyja pedig egyedül nevelte. Könnyen lehet, hogy a gyermeki fantázia, a trauma és a stressz keveredett, és a tudatalatti vetült ki a „szellem” képében. Ugyanakkor azt sem zárhatjuk ki, hogy a híresen szenzitív és spirituális Keanu már gyermekkorában is különleges belső látással, nyitott harmadik szemmel rendelkezett.

Miley Cyrus – Kísértetek a londoni lakásban

Miley Cyrus stílusába belefér a fekete hálószoba
Miley cyrus egész családja retteget egy szellemtől
Forrás: WireImage

Miley több ízben is elmesélte, hogy egy londoni albérletben valódi rémálmot élt át. Egyik este zuhanyzás közben annyira erősen érezte, hogy valaki figyeli, hogy szó szerint reszketett a félelemtől. Nem csak ő tapasztalt furcsaságokat: kishúga többször is azt látta, hogy egy ismeretlen férfialak áll az ágya végében. A család végül olyan mértékben megrémült, hogy kiköltöztek a lakásból.

Ez az időszak Miley életének egyik legkaotikusabb fejezete volt: frissen fejeződött be a Hannah Montanás időszaka, turnék és promóciók sokaságát teljesítette. Akkoriban krónikus alváshiánnyal, stresszel és önazonossági problémákkal küzdött. Könnyen lehet, hogy inkább a pszichéje játszott vele, és a hallucinációszerű élmények ennek a következményei voltak- szorongása pedig átragadt a többi családtagra is.

Kesha – Szex egy szellemmel

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 31: Kesha performs at OUTLOUD Music Festival at 2024 WeHo Pride on May 31, 2024 in West Hollywood, California. (Photo by Sarah Morris/WireImage)
Erotikus élmények – Kesha állítólag egy szellemmel bújt ágyba
Forrás: Getty Images

Az énekesnő több interjúban is elmondta: :” intim kapcsolata” volt egy szellemmel. Állítása szerint az élmény teljesen valódinak tűnt, mintha testileg is megtörtént volna a dolog. Annyira mélyen hatott rá ez a morbidnak nevezhető eset, hogy dalt is írt belőle „ Supernatural” címmel.

Kesha ekkortájt komoly lelki problémákkal küzdött, nyíltan beszélt szenvedélyeiről, függőségeiről és önértékelési zavarairól. Egyesek úgy látták, az énekesnő borderline személyiségzavarral is küzdött. Ha ebből indulunk ki, szürreális élménye inkább pszichés zavarok és tudatmódosító szerek hatása alatt született hallucináció volt, mint valódi túlvilági találkozás. Bár a nyugati folklór megemlít egy „ incubus” – nak nevezett lényt- aki a legendák szerint nem más, mint egy férfi démon, aki éjjelente meglátogatja az alvó nőket, és szexuális kapcsolatot létesít velük- , nagy valószínűség szerint Keshának nem hozzá volt szerencséje.

Matthew McConaughey – Együttélés Madame Blue-val

világsztár, fóbia, félelem, matthew mcconaughey
„Madame Blue” nevű szellemalak jelenlétét érezte
Forrás: Getty Images North America

Kesha után Matthew McConaughey története az egyik legfurcsább Hollywoodban: a színész bevallotta, hogy egy ideig rettegett a saját házában, mert egy „Madame Blue” nevű szellemalak jelenlétét érezte. Olyannyira félt tőle, hogy sokáig egyedül aludni sem mert, végül azonban „megbarátkozott” a szellemmel. Saját szavait idézve: „ Jobb együtt élni vele, mint harcolni ellene. ”

McConaughey fiatal korában bevallottan sokat kísérletezett pszichedelikus szerekkel, és mindig is nyitott volt a spirituális, filozófiai irányzatokra. Ez az élmény inkább tűnik tudatmódosító állapotból fakadó projekciónak, semmint valódi kísértetjárásnak. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy Matthew olyan mértékben szenzitív volt, hogy egy korábban ott élő személy „ energialenyomatát” érzékelte.

Lady Gaga - A Ryan nevű szellem

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 04: Lady Gaga attends the "Joker: Folie à Deux" red carpet during the 81st Venice International Film Festival at Sala Grande on September 04, 2024 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)
Egy Ryan nevű szellem kísértette hónapokig Lady Gagát
Forrás:  Getty Images

Gaga egy korábbi turnéja idején arról beszélt, hogy egy Ryan nevű szellem követte, és annyira félt tőle, hogy médiumot és szelleműző felszerelést is vitt magával a koncertekre. A Ryannek keresztelt szellem állítólag hónapokig kísértette, és az énekesnő véresen komolyan hitt benne, hogy egy másik világ lénye kapcsolódott hozzá.

Gaga ebben az időszakban nyíltan szorongással és komoly depresszióval küzdött. A hírnév, a hatalmas nyomás és megfelelési kényszer könnyen okozhatott pszichotikus tüneteket vagy hallucinációkat. Egy médium bevonása valószínűleg inkább lelki kapaszkodó volt számára, mint tényleges megoldás egy paranormális jelenségre.

Akár valódi túlvilági találkozások voltak ezek, akár a hírnév árnyoldalából fakadó pszichés tünetek, egy biztos: a sztárok történetei megragadják a rajongók fantáziáját. Talán épp azért, mert bennünk is felmerül a kérdés: vajon tényleg léteznek paranormális jelenségek, vagy csupán az elménk játszik velünk, amikor a legsebezhetőbbek vagyunk?

