Sztárok paranormális élményei – Valódi túlvilági találkozások, vagy csak a túlhajszoltság és stressz mellékhatásai?

A nagyvilághoz hasonlóan Hollywood is tele van hátborzongató, paranormális történetekkel: több híresség is nyíltan vállalta, hogy megmagyarázhatatlan jelenségeket élt át. De vajon ezek tényleg a túlvilágból érkező üzenetek voltak, vagy inkább a túlhajszolt életmód, a fáradtság , esetleg a tudatmódosító szerek mellékhatása mindez? Cikkünkben erre keressük a választ.

Paranormális események, amiket világsztárok éltek át

Keanu Reeves – A gyermekkori látomás

Keanu egy interjúban vallotta be, hogy gyerekként furcsa jelenést látott: egy lebegő, test nélküli kabátot, amely mintha belépett volna a szobájába, majd nyomtalanul eltűnt. Keanu teljesen ledermedt, és évekig nem tudta kiverni a fejéből a látottakat.

A történet akkor esett meg, amikor a színész gyermekként nehéz családi időszakon ment keresztül: édesapja elhagyta őket, édesanyja pedig egyedül nevelte. Könnyen lehet, hogy a gyermeki fantázia, a trauma és a stressz keveredett, és a tudatalatti vetült ki a „szellem” képében. Ugyanakkor azt sem zárhatjuk ki, hogy a híresen szenzitív és spirituális Keanu már gyermekkorában is különleges belső látással, nyitott harmadik szemmel rendelkezett.

Miley Cyrus – Kísértetek a londoni lakásban

Miley több ízben is elmesélte, hogy egy londoni albérletben valódi rémálmot élt át. Egyik este zuhanyzás közben annyira erősen érezte, hogy valaki figyeli, hogy szó szerint reszketett a félelemtől. Nem csak ő tapasztalt furcsaságokat: kishúga többször is azt látta, hogy egy ismeretlen férfialak áll az ágya végében. A család végül olyan mértékben megrémült, hogy kiköltöztek a lakásból.

Ez az időszak Miley életének egyik legkaotikusabb fejezete volt: frissen fejeződött be a Hannah Montanás időszaka, turnék és promóciók sokaságát teljesítette. Akkoriban krónikus alváshiánnyal, stresszel és önazonossági problémákkal küzdött. Könnyen lehet, hogy inkább a pszichéje játszott vele, és a hallucinációszerű élmények ennek a következményei voltak- szorongása pedig átragadt a többi családtagra is.

Kesha – Szex egy szellemmel