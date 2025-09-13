Teltház, ováció és lenyűgöző látványvilág Robbie Williams budapesti koncertjén - Exkluzív fotók

Pénteken este az MVM Dome-ban adott koncertet Robbie Williams. A brit előadó felszántotta a színpadot, a közönség a fellépés minden percét imádta. Bár Robbie már többször járt hazánkban, ezúttal is megtöltött egy stadiont: magyar és külföldi rajongók is elmentek megnézni a világsztárt.

Forrás: Bors/Csudai Sándor

Robbie Williams megtöltötte az MVM Dome-ot

Ahogy megírtuk, szerdán érkezett meg magánrepülőn Robbie Williams Budapestre, amelyről a Bors exkluzív fotókat is készített. A zenész tegnap este állt színpadra Budapesten, az előzenekara a The Lottery Winners nevű brit indie pop banda volt. Az énekest telt ház várta, Robbie este kilenc előtt pár perccel a Rocket című slágerével nyitotta meg a koncertet, űrhajóst idéző ruhában, őszes hajjal és fantasztikus, világszínvonalú látványvilággal - számol be a Bors és az ezt következő dalok sem okoztak csalódást.

Magánéletét is megosztotta a közönséggel

Robbie a fellépése alatt mentális problémáiról és szülei betegségéről is említést tett, és arról is beszélt, hogy az élete akkor kezdődött igazán, mikor megismerte a feleségét. Robbie a koncertjén a Black Sabbath egyik ismert dalából is énekelt, így Ozzy Osbourne-ról is megemlékezett.

