A Halálos fegyvertől Ryan Reynolds és Hugh Jackman párosáig - ezek a kedvenc haverfilmjeink

A mozival szinte egyidősek az együtt kalandozó, közben gyakran civakodó, de egymásért végül mindig kiálló baráti párosok, gondoljunk csak a Stan és Pan némafilmekre. Maga a fogalom, a „buddy movie” a nyolcvanas évek Hollywoodjában született meg, de előtte és utána is akadtak emlékezetes alkotások a témában, mutatjuk a legjobb haverfilmeket!

Haverfilmek: Hugh Jackman és Ryan Reynolds a Deadpool&Rozsomák premierjén

Forrás: Getty Images

Haverfilmek: ezeket érdemes megnézned

Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969)

Paul Newman és Robert Redford a mozivászon legemlékezetesebb duói közé tartoznak, a westernklasszikus Butch Cassidy és Sundance kölyök mellett olyan további alkotásokkal is, mint A nagy balhé. A valóban élt vadnyugati zsiványpáros utolsó balhéja meglehetősen rosszul sült el, amit egy legendás menekülés követett – a moziváltozat pedig olyan jól sült el, hogy a Sundance nevet Redford révén már a világ egyik legrangosabb filmfesztiválja is viseli.

Halálos fegyver (1987)

A haverfilmek mintapéldánya a nyolcvanas évek zsarufilmjei közül érkezett, és azóta is tipikus mozihősöknek számítanak az egymás mellé beosztott, eleinte egymást utáló-zrikáló, később bajtársi szövetséget kötő és egymástól fontos dolgokat tanuló rendőrök. Kellett persze ehhez Mel Gibson és Danny Glover párosa is, és a forgatókönyv felejthetetlen dumái annak a Shane Blacknek a tollából, akik a haverfilmek igazi specialistájának számít (Az utolsó cserkész, Durr, durr és csók, Rendes fickók, Predator).

Toy Story (1995)

Ritkán gondolunk így rá, de a technikájával (minden idők első egészestés számítógépes animációs filmje) és a folytatásaival (Oscar-díjak, hatalmas bevételek) is történelmet író Toy Story nem csak mese, de egyben egy haverfilm is. Hiszen a gyerekszobát korábba uraló Woody cowboy mellé megérkezik a játékok közé Buzz űrhajós is, a kezdeti vetélkedésből pedig a kalandok során barátság születik.

Vaskabátok (2007)

Edgar Wright szenzációs humorú zsarufilmje egyszerre paródia és tisztelgés a műfaj nagyjai előtt, rengeteg utalással akár a listánk korábbi szereplőire is. Főhőse a nagyvárosi szuperzsaru, akit azért helyeznek át az isten háta mögé, hogy a tökéletes teljesítménye ne vessen rossz fényt a társaira, az új állomáshelyen pedig egy tohonya, ámde annál lelkesebb és filmmániás partnert kap maga mellé, sőt még az is kiderül, hogy a világ legunalmasabb kisvárosában is létezik nagyszabású bűncselekmény, csak meg kell találni azt.

Erőszakik (2008)

Ebben a szállóigévé vált dumákkal teli, fekete humorú bűnfilmben két nagyon eltérő személyiségű bérgyilkosnak egy félresikerült meló után kellene meghúznia magát a festői belga kisváros Bruges-ben, de ez persze nem sikerül, és az utazásuk céljáról is kiderülnek meglepetések. Hogy Colin Farrell és Brandan Gleeson párosa mennyire bejött a nézőknek és Martin McDonagh író-rendezőnek, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy az Erőszakik után nemrégiben egy újabb, kilenc Oscar-díjra jelölt (rendhagyó) haverfilmet készített velük A sziget szellemei címen.

Életrevalók (2011)

Egy gazdag, sznob úriember, és egy szegény, nagyszájú bevándorló: normális körülmények között még csak nem is találkoznának, arra pedig semmi esély, hogy egymás életének legfontosabb szereplői váljon belőlük. De ebben a hatalmas sikert aratott francia filmben nem mindennapiak a körülmények, hisz az egyikük nyaktól lefelé béna, a másik pedig pont abban az életszeretetben és vidámságban a legjobb, amire leginkább szükség van egy ilyen helyzetben. A zseniális humorú francia vígjáték akkora világsikert aratott, hogy azóta már készült belőle több remake: Indiában, Argentínában és Amerikában is, utóbbi ráadásul olyan nevekkel, mint Bryan Cranston, Kevin Hart és Nicole Kidman.

Deadpool & Rozsomák (2024)

Július 21 óta hasít a hazai mozikban a bevételi csúcsokat döntögető Deadpool & Rozsomák, amiben szuperhőstörténeti találkozóra kerül sor, hiszen két, a maga korábbi filmjeiben rendkívül sikeres karakter találkozik egy közös kalandra. Ryan Reynolds a nagydumás csibész Deadpoolt vitte sikerre már két alkalommal, Hugh Jackman pedig nem kevesebb mint tíz filmben bújt már Rozsomák (korábban Farkas) mutánsbőrébe. Ha ők ketten találkoznak, ott röpködni fognak a jó dumák és a rosszfiúk, ez pedig még azok számára is élvezetes lehet, akik nem rajongói a szuperhősös műfajnak.