Rod Stewart házassága majdnem összeomlott – felesége árulta el, mi sodorta őket a válás szélére

A 54 éves Penny Lancaster a brit Saga magazinnak adott interjúban mondta el: bár a döntés nagyon nehéz lett volna, elhagyta volna Rod Stewartot, ha nem akar több gyereket vállalni. „Rod utólag mindig azt mondja: bárcsak korábban igent mondott volna a gyerekvállalásra, mert akkor több közös gyermekünk lenne” – árulta el.

Penny Lancaster és Rod Stewart

Forrás: Getty Images

A házaspárnak két fia született: a most 19 éves Alastair és a 14 éves Aiden. Néhány éve még az örökbefogadást is fontolgatták, végül azonban úgy döntöttek, Rod kora miatt lemondanak róla. A modell tréfásan úgy fogalmazott: valójában három fiút nevel, mert férje is „egy nagy baba, aki különleges figyelmet igényel”.

Rod Stewart és Penny Lancester házasságának titka az intimitás

Penny Lancaster és Rod Stewart 2007-ben házasodtak össze, és azóta is kitartanak egymás mellett. A zenésznek korábbi kapcsolataiból nyolc másik gyermeke is van. A pár 2017-ben, 10. házassági évfordulójukon megújította esküjét, a vendégektől az kérték, hogy ajándék helyett pénzadománnyal támogassák a Grenfell-tűzvész áldozatait.

Rod Stewart később több interjúban is elárulta: házasságuk titka szerinte az intimitás – nem csak a testi kapcsolat, hanem az ölelés, a csók és a gyengédség. „Minden reggel megöleljük egymást, néha az ágyban, néha azon kívül. Ez tart össze minket” – mondta.

Az énekes a gyerekeiről is őszintén beszélt: többször meggyűlt a bajuk az alkohollal és a drogokkal, de végül mind túljutottak a nehéz az időszakokon. Rod Stewart úgy érzi, sokkal engedékenyebb szülő, mint egykor saját apja volt, és büszke rá, hogy mindegyik gyermeke a jó úton jár.

„Szerencsés ember vagyok – imádom a feleségemet, a gyerekeimet, és amikor turné után hazatérek, tudom, hogy a családom a legnagyobb ajándék” – fogalmazott a világsztár.