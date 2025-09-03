Salma Hayek egy tűzpiros bikiniben ünnepelte az 59. születésnapját: elképesztően nézett ki - Fotó!

59 éves lett Hollywood egyik leghíresebb színésznője Salma Hayek. A mexikói születésű sztárt a karrierje elején megpróbálták skatulyákba zárni, és sokszor csak a latin szépség szerepét osztották rá, ám ő a tehetségének hála bebizonyította, hogy van helye a filmvásznon, és manapság már senki nem kérdőjelezi meg, hogy Salma egy A-listás sztár.

Az 59 éves Salma Hayek és a férje Francois-Henri Pinault

Forrás: Corbis News

Salma Hayek fürdőruhában mutatta meg, hogy a latin genetika legyőzhetetlen

A mexikói származású hírességekhez hasonlóan Salma Hayek is magában hordozza a latin géneket, amelyek nem hagyják, hogy a hordozóik kinézete akár csak megközelítse a valós korukat. A Desperado és a Nagyfiúk sztárja most éppen egy hajón ünnepelte meg családjával a születésnapját, az eseményről egy bikinis fotót is feltöltött az Instagram-oldalára. Ezen a képen láthatjuk, hogy a színésznő az elmúlt 29 évben elfelejtett öregedni: